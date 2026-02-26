Mercado laboral en el país: generación bruta de empleo todavía se ubica por debajo de los niveles prepandemia

Vina del Mar, 30 de abril de 2024. La Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadisticas de Chile (INE) indico que la tasa de desocupación en el pais durante el trimestre enero – marzo del presente ano se ubico en 8,7 por ciento. Andres Pina/Aton Chile

La creación de empleo poco a poco se ha venido transformando en una de las variables más relevantes para evaluar el comportamiento del mercado laboral en el país. Incluso, algunos economistas recomiendan mirar está variable antes que la tasa de desempleo.

Eso es lo que aborda, precisamente, un informe del OCEC-UDP, pero lo hace de una manera distinta a otros análisis, ya que considera la evolución bruta del empleo, es decir, toma en cuenta solo la creación de puestos de trabajo y no el neto, el cual incluye la destrucción de plazas laborales.

De acuerdo al reporte, la generación bruta de empleo asalariado formal, entendida como el número de personas que declaran iniciar un empleo asalariado (público o privado) formal en el mismo mes en que se les realizó la encuesta de empleo, estuvo relativamente estable hasta 2018, oscilando entre 100 y 200 mil empleos trimestrales.

Sin embargo, dado que la cantidad de desocupados aumentó desde entonces, la probabilidad incondicional de encontrar empleo ha disminuido, señala el documento. “En el periodo entre 2017 y 2018, la generación bruta de empleo formal asalariado oscilaba entre el 20% y el 30% de la cantidad de desempleados. En la actualidad, ese índice oscila entre el 15% y el 25% de la cantidad de desocupados, evidenciando que tenemos un mercado laboral en el que resulta más difícil encontrar empleo”, agrega.

El economista y académico de la UDP, Adolfo Fuentes, explica que “para que se genere empleo tienen que haber vacantes y desempleados. Si aumentan los desempleados, para las empresas es relativamente más fácil encontrar al trabajador que necesitan, lo que debería aumentar la generación de empleo. Por otra parte, si aumentan las vacantes, para los desempleados es relativamente más fácil encontrar un empleo en donde calcen bien, lo que aumentaría la generación bruta de empleo”.

Por ello, menciona que “la lógica es que con una cantidad de vacantes y de desempleados uno debería esperar un cierto nivel de generación bruta de empleo. Sin embargo, en este último período algo está pasando que está dificultando que las empresas encuentren trabajadores, o que los trabajadores encuentren empresas que los necesitan”.

Según Fuentes, “esto puede ser producto de distintas condiciones, como políticas públicas que han encarecido la contratación asalariada formal, y también de incertidumbre económica.

En el análisis además se aborda la eficiencia del mercado laboral para la creación de empleo. Para ello, según detalla, se utiliza la eficiencia de emparejamiento en el mercado laboral.

“Esto es cuando la generación de empleo aumenta o cae por motivos que no se explican por el aumento de vacantes ni de desempleados, sino que, por ejemplo, por una mejor concordancia entre las habilidades de los desempleados y las necesidades de las empresas, o por políticas públicas que incentiven o desincentiven la contratación formal. De esta forma, se puede entender la eficiencia de emparejamiento como una medida de productividad en la generación de empleos”, señala el informe.

Así, se muestra que las estimaciones revelan que la eficiencia de emparejamiento se ha encontrado por debajo de 1 desde 2019, lo que sugiere que el país no ha generado la cantidad de empleos brutos asalariados formales que debería generar dada la cantidad de desempleados y vacantes existentes. “El punto máximo de la eficiencia de emparejamiento de 2025 fue de 0,95, lo que significa que el país generó cerca de un 5,2% menos de los empleos que debería generar dada la cantidad de desempleados y vacantes”, afirma.