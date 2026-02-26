SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Mercado laboral en el país: generación bruta de empleo todavía se ubica por debajo de los niveles prepandemia

    Un informe del OCEC-UDP aborda la generación de empleo bruta, es decir, sin considerar los puestos de trabajo que se destruyen.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Vina del Mar, 30 de abril de 2024. La Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadisticas de Chile (INE) indico que la tasa de desocupación en el pais durante el trimestre enero – marzo del presente ano se ubico en 8,7 por ciento. Andres Pina/Aton Chile ANDRES PINA/ATON CHILE

    La creación de empleo poco a poco se ha venido transformando en una de las variables más relevantes para evaluar el comportamiento del mercado laboral en el país. Incluso, algunos economistas recomiendan mirar está variable antes que la tasa de desempleo.

    Eso es lo que aborda, precisamente, un informe del OCEC-UDP, pero lo hace de una manera distinta a otros análisis, ya que considera la evolución bruta del empleo, es decir, toma en cuenta solo la creación de puestos de trabajo y no el neto, el cual incluye la destrucción de plazas laborales.

    De acuerdo al reporte, la generación bruta de empleo asalariado formal, entendida como el número de personas que declaran iniciar un empleo asalariado (público o privado) formal en el mismo mes en que se les realizó la encuesta de empleo, estuvo relativamente estable hasta 2018, oscilando entre 100 y 200 mil empleos trimestrales.

    Sin embargo, dado que la cantidad de desocupados aumentó desde entonces, la probabilidad incondicional de encontrar empleo ha disminuido, señala el documento. “En el periodo entre 2017 y 2018, la generación bruta de empleo formal asalariado oscilaba entre el 20% y el 30% de la cantidad de desempleados. En la actualidad, ese índice oscila entre el 15% y el 25% de la cantidad de desocupados, evidenciando que tenemos un mercado laboral en el que resulta más difícil encontrar empleo”, agrega.

    El economista y académico de la UDP, Adolfo Fuentes, explica que “para que se genere empleo tienen que haber vacantes y desempleados. Si aumentan los desempleados, para las empresas es relativamente más fácil encontrar al trabajador que necesitan, lo que debería aumentar la generación de empleo. Por otra parte, si aumentan las vacantes, para los desempleados es relativamente más fácil encontrar un empleo en donde calcen bien, lo que aumentaría la generación bruta de empleo”.

    Santiago, 30 de Marzo 2023. El desempleo vuelve a subir y llega a su nivel mas alto desde septiembre de 2021. La tasa de desempleo llega a 8,4%, su mayor nivel desde septiembre de 2021. Marcelo Hernandez/Aton Chile MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

    Por ello, menciona que “la lógica es que con una cantidad de vacantes y de desempleados uno debería esperar un cierto nivel de generación bruta de empleo. Sin embargo, en este último período algo está pasando que está dificultando que las empresas encuentren trabajadores, o que los trabajadores encuentren empresas que los necesitan”.

    Según Fuentes, “esto puede ser producto de distintas condiciones, como políticas públicas que han encarecido la contratación asalariada formal, y también de incertidumbre económica.

    En el análisis además se aborda la eficiencia del mercado laboral para la creación de empleo. Para ello, según detalla, se utiliza la eficiencia de emparejamiento en el mercado laboral.

    “Esto es cuando la generación de empleo aumenta o cae por motivos que no se explican por el aumento de vacantes ni de desempleados, sino que, por ejemplo, por una mejor concordancia entre las habilidades de los desempleados y las necesidades de las empresas, o por políticas públicas que incentiven o desincentiven la contratación formal. De esta forma, se puede entender la eficiencia de emparejamiento como una medida de productividad en la generación de empleos”, señala el informe.

    Así, se muestra que las estimaciones revelan que la eficiencia de emparejamiento se ha encontrado por debajo de 1 desde 2019, lo que sugiere que el país no ha generado la cantidad de empleos brutos asalariados formales que debería generar dada la cantidad de desempleados y vacantes existentes. “El punto máximo de la eficiencia de emparejamiento de 2025 fue de 0,95, lo que significa que el país generó cerca de un 5,2% menos de los empleos que debería generar dada la cantidad de desempleados y vacantes”, afirma.

    Más sobre:EmpleoMercado laboral

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Multas que superan los 300 mil pesos ¿En qué consiste el Plan Cero Colillas de Ñuñoa?

    “Es muy grave”: Cordero condena fuga de reos y enfatiza en la necesidad de avanzar en reforma de Gendarmería

    CEO de Millicom ante accionistas y analistas internacionales: “Es un lujo estar en Chile”

    Tras fuga de reos, Gajardo llama al Congreso a aprobar reforma de Gendarmería: “Permitirá ir a la raíz de estos problemas”

    Enel Américas reporta resultados 2025 y anuncia inversiones por casi US$ 8 mil millones hasta 2028

    Quiénes son los asesores legales de Andes Iron que buscan reflotar el proyecto Dominga

    Lo más leído

    1.
    Viña Santa Rita reporta pérdidas por casi $6 mil millones en medio de caída global de consumo de vino

    Viña Santa Rita reporta pérdidas por casi $6 mil millones en medio de caída global de consumo de vino

    2.
    China autorizó el 29 de enero el inicio de las obras para el cable submarino hacia Chile

    China autorizó el 29 de enero el inicio de las obras para el cable submarino hacia Chile

    3.
    Quiénes son los asesores legales de Andes Iron que buscan reflotar el proyecto Dominga

    Quiénes son los asesores legales de Andes Iron que buscan reflotar el proyecto Dominga

    4.
    Fiscalía ordena a PDI requerir correos entre Hipódromo Chile, Club Hípico y Stake en investigación por lavado de activos

    Fiscalía ordena a PDI requerir correos entre Hipódromo Chile, Club Hípico y Stake en investigación por lavado de activos

    5.
    El bitcoin sigue en caída libre y ahora quiebra una nueva barrera

    El bitcoin sigue en caída libre y ahora quiebra una nueva barrera

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde ver la rutina completa de Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina completa de Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026

    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este jueves

    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este jueves

    Rating del miércoles 25 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 25 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Multas que superan los 300 mil pesos ¿En qué consiste el Plan Cero Colillas de Ñuñoa?
    Chile

    Multas que superan los 300 mil pesos ¿En qué consiste el Plan Cero Colillas de Ñuñoa?

    “Es muy grave”: Cordero condena fuga de reos y enfatiza en la necesidad de avanzar en reforma de Gendarmería

    Tras fuga de reos, Gajardo llama al Congreso a aprobar reforma de Gendarmería: “Permitirá ir a la raíz de estos problemas”

    CEO de Millicom ante accionistas y analistas internacionales: “Es un lujo estar en Chile”
    Negocios

    CEO de Millicom ante accionistas y analistas internacionales: “Es un lujo estar en Chile”

    Enel Américas reporta resultados 2025 y anuncia inversiones por casi US$ 8 mil millones hasta 2028

    Quiénes son los asesores legales de Andes Iron que buscan reflotar el proyecto Dominga

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación
    Tendencias

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU

    Las 5 enfermedades fuera del cerebro que provocan uno de cada tres casos de demencia

    Cambios en el Mundial, una tirante relación con Chile y polémicas: los 10 años de Gianni Infantino al mando de la FIFA
    El Deportivo

    Cambios en el Mundial, una tirante relación con Chile y polémicas: los 10 años de Gianni Infantino al mando de la FIFA

    De no ser considerado en Colo Colo a brillar en la Libertadores: la historia de Omar Carabalí, el héroe de O’Higgins ante Bahia

    Lo buscará ante el Sevilla de Alexis Sánchez: el nuevo récord por el que va Manuel Pellegrini en el Betis

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Director ejecutivo del Festival de Viña explica el criticado y abrupto cierre de la rutina de Asskha Sumathra
    Cultura y entretención

    Director ejecutivo del Festival de Viña explica el criticado y abrupto cierre de la rutina de Asskha Sumathra

    Mon Laferte recibirá Gaviota de Platino en Viña: cómo se resolvió la entrega del premio mayor a la cantante

    “Ese corte que ustedes ven es el tiempo”: Asskha Sumathra explicó su salida abrupta del escenario

    Zelenski denuncia una nueva oleada de ataques de Rusia contra “infraestructura crítica” de Ucrania
    Mundo

    Zelenski denuncia una nueva oleada de ataques de Rusia contra “infraestructura crítica” de Ucrania

    Nuevo código penal de los talibanes en Afganistán legaliza la esclavitud, la violencia y la represión de las mujeres

    Rusia tilda de “agresiva provocación estadounidense” incidente con una lancha en las costas de Cuba

    Tacos de salmón y mango
    Paula

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva