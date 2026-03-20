Mercado Pago entregó más de 120 mil créditos a comercios en Chile el año pasado: Antofagasta y Atacama lideraron alzas

Mercado Pago entregó más de 191 mil créditos en Chile el año pasado: Antofagasta y Atacama lideraron alzas

Mercado Pago, el brazo financiero de la multinacional de origen argentino Mercado Libre, entregó más de 120 mil créditos a comercios en Chile durante 2025, casi quintuplicando lo entregado en 2024 a ese mismo segmento (25.668).

En línea con la densidad de la población, la Región Metropolitana concentró el mayor volumen de préstamos, pero el mayor crecimiento se registró en regiones.

En ese sentido, desde Mercado Pago cuentan que Antofagasta y Atacama fueron las regiones donde el año pasado se registró el mayor crecimiento interanual en la entrega de créditos al comercio, con aumentos de 602% y 568% versus 2024, respectivamente.

Según los datos que recopilaron para 2024 y 2025, uno de cada cuatro comercios (24%) que recibió financiamiento en esos dos años tenía un perfil que, según su calificación crediticia, lo habría dejado fuera del sistema bancario tradicional.

Es más, aseguraron que en regiones como Antofagasta (34%), Aysén (33%) y Ñuble (30%), esta proporción es aún mayor.

Desde Mercado Pago explicaron que “a diferencia de los modelos tradicionales, la evaluación crediticia se apoya en datos transaccionales y comportamiento en tiempo real. El historial de ventas, la recurrencia de cobros, el desempeño dentro del ecosistema y el comportamiento de pago permiten construir una evaluación dinámica del negocio”.

Matías Spagui, director senior de Mercado Pago, comenta que “la industria históricamente ha evaluado a las pymes en base a variables estáticas. Nosotros analizamos su actividad real: si vende de manera constante, si cumple sus compromisos y cómo evoluciona su flujo de ingresos. Esa información nos permite ofrecer condiciones acordes a cada negocio, manteniendo criterios responsables y sostenibles en el tiempo”.

La fintech detalla que “los productos son 100% digitales, con acreditación inmediata y condiciones ajustadas al volumen y comportamiento de ventas dentro del ecosistema, incluyendo operaciones realizadas tanto en la plataforma de Mercado Pago como en Mercado Libre”.

Según la información que ha recopilado la compañía, “un 85% de los sellers considera muy valioso acceder a financiamiento a través de la plataforma, mientras que un 90% destina los recursos a inversión en mercadería e infraestructura. También se utilizan para expansión de locales, adquisición de equipamiento y campañas de marketing".

Además, a partir de los datos concluyeron que “los comercios que acceden a financiamiento tienden a incrementar su facturación, reforzando el rol del crédito como herramienta de crecimiento y no solo como solución puntual de liquidez”.

En esa línea, Mercado Pago frece préstamos mediante “Cuota Fija, orientada a necesidades de mediano plazo, con plazos flexibles y posibilidad de prepago o renovación. Y, por otro lado, se encuentra Dinero Plus, una línea rotativa de corto plazo diseñada para cubrir necesidades inmediatas de capital de trabajo”.