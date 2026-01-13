SQM escala a máximos en casi tres años y el IPSA ahora busca la marca de los 11.200 puntos

La Bolsa de Santiago no para de subir y en la jornada de hoy las acciones reciben un impulso extra luego de conocer el dato de inflación en Estados Unidos.

El Ipsa suma más de 100 unidades y escala a los 11.165 puntos cerca del mediodía, lo que supone un nuevo máximo histórico. Así, el principal indicador de la plaza local acumula un alza de 6,53% en lo que va de este incipiente 2026.

SQM una vez más es el principal motor de las alzas. El papel de la minera no metálica anota una ganancia de 3,18% en este momento hasta los $ 70.918, lo que supone su nivel más alto desde fines de febrero de 2023 ($72.300).

La compañía lidera además en montos transados con un total de $ 13.589 millones.

El alza del valor de la acción se enmarca en la mejora que han mostrado los precios del litio. Sólo en 2025, el precio del carbonato de litio escaló 55%.

El fin del ejercicio también estuvo marcado por el visto bueno definitivo al acuerdo con Codelco para explotar el litio de manera conjunta en el Salar de Atacama, a través de la empresa público-privada NovaAndina Litio.

IPC de EE.UU.

La inflación en Estados Unidos subió en línea con los esperado por los analistas en diciembre, pero los datos subyacentes, es decir, los que descuentan las variaciones de los precios más volátiles: los alimentos frescos y la energía, sorprendió con un registró menor a los proyectado.

Amos datos confirmaron las expectativas del mercado de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá las tasas de interés en el rango actual de 3,5%-3,75% en su reunión de fines de enero.

La reacción inicial de las bolsas estadounidenses fue el alza, pero luego las ganancias se moderaron y los principales indicadores de Wall Street se encuentran estables.

“El reporte del IPC subyacente de diciembre en EE.UU., con un incremento de 0,2% mensual y 2,6% interanual, representa una victoria táctica para la narrativa de desinflación, especialmente tras las distorsiones estadísticas provocadas por el cierre gubernamental previo”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam.