Las acciones de Europa se toman un respiro pero en Asia la Bolsa de Corea sufre una caída histórica

Las bolsas europeas abrieron al alza este miércoles, mientras los mercados continúan atentos a la evolución de la guerra en Medio Oriente y a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán que se extendieron durante la noche.

El índice paneuropeo Stoxx 600 subía 1,19%. En paralelo, el FTSE 100 de Londres avanzaba 0,42%, mientras que el DAX de Alemania, el CAC 40 de Francia ganaban alrededor de 1,40% y el Ibex de Madrid, un 1,34%.

En España la mirada de los expertos también analizaba la amenaza del presidente Donald Trump con cortar todo el comercio con ese país, que rechazó permitir el uso de sus bases para ataques contra Irán.

El repunte en Europa se produjo tras una jornada previa de fuertes pérdidas en la región. El martes, los mercados regionales retrocedieron con fuerza, encabezados por los sectores bancario, asegurador, viajes y ocio, y servicios públicos, en un contexto marcado por el conflicto en Medio Oriente.

Cómo van las bolsas y mercados hoy miércoles Shadati

En el mercado energético, los precios del petróleo moderaron sus avances el martes en operaciones extendidas, después de que Trump señalara que Estados Unidos proporcionará seguros a los buques tanque que operen en el Golfo Pérsico para facilitar el tránsito por el Estrecho de Ormuz.

También indicó que la Armada escoltará a los buques en la zona si es necesario.

En el frente corporativo, se esperan resultados de Adidas, Dassault Aviation, Continental, Uniper y Moncler. Además, se divulgarán las últimas cifras de desempleo de la Unión Europea.

El derrumbe de la Bolsa de Corea

En Asia, el índice Kospi de Corea del Sur registró su peor caída diaria histórica al cerrar con un descenso de 12,1%, hasta los 5.093,54 puntos, ampliando las pérdidas de la sesión anterior en un contexto de retrocesos generalizados en la región.

La bolsa surcoreana suspendió temporalmente las transacciones del índice principal y activó un mecanismo de interrupción en el Kosdaq, que terminó con una baja de 14%, en 978,44 puntos.

Entre los principales valores, SK Hynix cayó cerca de 10% y Samsung Electronics perdió casi 12%. Según datos de Morningstar, ambas compañías representan cerca del 50% del índice, al concentrar el liderazgo en memorias.

Lorraine Tan, directora de análisis de renta variable en Asia de Morningstar, señaló en declaraciones que reproduce CNBC que la caída del Kospi puede atribuirse en términos generales a la alta concentración en acciones individuales dentro del mercado surcoreano.

Acciones de Samsung Electronics se derrumban

Agregó que el retroceso responde en parte a toma de utilidades tras un fuerte avance previo en un entorno de menor apetito por riesgo, así como a crecientes preocupaciones por una posible desaceleración en la adopción de centros de datos de inteligencia artificial, debido a sus mayores costos energéticos frente a instalaciones tradicionales.

Por su parte, Daniel Yoo, estratega global de mercados en Yuanta Securities*, indicó que el mercado surcoreano es particularmente sensible a las variaciones en el precio del petróleo, dado que el país es un importante importador de crudo y su economía, con fuerte base manufacturera, es vulnerable al alza de los costos energéticos.

Añadió que la reciente caída del Kospi corresponde a una corrección tras un período de fuertes alzas y que la estabilidad podría retornar una vez que se moderen los precios del crudo.