Bolsas mundiales vuelven a caer por preocupación ante alza del petróleo, pero Wall Street da señales de recuperación

Las acciones globales operan en el terreno de las pérdidas ad portas de cumplirse la tercera semana del conflicto en Medio Oriente que ha disparado los precios del petróleo.

Las acciones agrupadas en el índice MSCI World retroceden 0,22%, mientras que en Europa el Índice Euro Stoxx muestra una contracción de 0,26%.

Esta tendencia a la baja, no obstante, podría revertirse. Los futuros de las acciones en Estados Unidos subían este viernes mientras los inversionistas esperan la publicación de un dato clave de inflación, en un contexto marcado por el fuerte aumento del precio del petróleo tras la guerra con Irán.

Los futuros vinculados al Dow Jones avanzaban 61 puntos, o 0,1%, mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 también subían 0,1%.

Preocupación por el petróleo

El mercado viene de una sesión de pérdidas luego de que el petróleo se disparara el jueves, después de que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, señalara que el estrecho de Ormuz debería permanecer cerrado como una “herramienta para presionar al enemigo”.

El crudo Brent subía 0,6% a US$ 101 por barril, mientras que el WTI avanzaba 0,1% y se ubicaba en US$95,87 por barril.

El alza del crudo, junto con otros factores, está presionando a los inversionistas, según Chris Toomey, director gerente de Morgan Stanley Private Wealth Management.

“Tienes la expansión de la inteligencia artificial, tienes el crédito privado… y esta situación energética” , dijo en el programa “Closing Bell”, de CNBC.

“Creo que la situación energética es lo que más nos preocupa”, agregó el experto.

Toomey añadió que si el estrecho de Ormuz sufre interrupciones sostenidas por más de dos o tres meses, “eso se convierte en un problema real”.

El aumento del petróleo y los temores inflacionarios también han reducido las expectativas del mercado sobre recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal este año.

En ese contexto, los inversionistas esperan la publicación del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de enero —el indicador de inflación preferido por la Fed— que se conocerá este viernes por la mañana.

Bolsa de Santiago y dólar

En los últimos días, la Bolsa de Santiago se ha alineado con el desempeño de Wall Street y sólo ayer mostró una caída de 1%, pasando a rendimiento negativo en los que va del año.

“Para Chile, el diagnóstico no ha cambiado pero sí se ha vuelto más pesado. Somos importadores netos de energía, el peso es sensible al crudo y el cobre —que debería ser nuestro amortiguador— opera esta mañana en torno a US$5,84 por libra con presión bajista ante el deterioro del apetito por riesgo global", dijo Liza Salinas, Branch Business Director de Liberty Finance.

Respecto al tipo de cambio, la experta dijo que la paridad se consolida sobre $912–914 como nuevo piso y tiene resistencia inmediata en $920–922, zona de máximos históricos del conflicto registrada el lunes 9.

“El rango esperado para esta jornada se sitúa entre $912 y $924, con el sesgo definido por si el Brent logra mantenerse sobre los US$100 o si aparece alguna señal —declaración, contacto diplomático, movimiento militar puntual— que reencuadre la lectura del mercado sobre la duración del conflicto", agregó.