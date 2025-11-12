OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ministra de Minería por condiciones chinas en acuerdo Codelco-SQM: “Nosotros, como gobierno, no tenemos más información que la prensa”

    La autoridad del ministerio de Minería, Auroria Williams, recalcó que este es un acuerdo entre dos empresas globales y, como tal, requiere de este tipo de autorizaciones, destacando el carácter de reserva de la información pactada.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    04/09/2025 - AURORA WILLIAMS, MINISTRA DE MINERIA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    La ministra de Minería, Aurora Williams, valoró el avance para el acuerdo entre Codelco y SQM de explotación de litio, luego de que el regulador antimonopolio de la República Popular China, la State Administration for Market Regulation (Samr), entregara la autorización al pacto, cuyo proyecto operará en conjunto pertenencias de Corfo en el Salar de Atacama.

    “Yo creo que estamos con una serie de buenas noticias. Tuvimos también hace poco la aprobación ambiental del proyecto de fundición en Paipote y ahora vemos esta noticia (aprobación del regulador chino), que es un paso más, también en un trabajo que viene de varios años, en donde se logra concluir las aprobaciones internacionales que requiere este acuerdo de SQM y Codelco”, declaró Williams en conversación con radio Infinita.

    Respecto a las condiciones pactadas por la autoridad china y las empresas nacionales, la ministra señaló que “nosotros, como gobierno, no tenemos más información que la prensa, porque efectivamente hay que creer el tema del gobierno corporativo de Codelco”.

    Según consignó Pulso, la autorización de Samr requirió compromisos con el regulador chino por parte de SQM, Codelco y la sociedad en que ambas participarán para el desarrollo del negocio, los que regirán durante el denominado Remedy Period (período de remediación), que las partes establecieron por diez años.

    En este sentido, la autoridad del ministerio de Minería precisó que “esta es una negociación comercial entre las empresas que requieren de estas autorizaciones. Hemos pedido a Cochilco, que es el ente del Estado que analiza los mercados, que revise lo que ha salido público”.

    Williams destacó el carácter de reserva de la información, propio de un acuerdo comercial como el firmado entre Codelco y SQM: “Lo que se publicó en China tiene naturalmente algunos segmentos que están omitidos por lo que significa la reserva comercial, pero naturalmente que una entidad que verifica que no se produzca monopolio, antimonopolio, como es la China y como las otras 6 anteriores (con las) que ya Codelco y SQM habían trabajado, establece algunas condiciones, pero que es también y que tienen que ver con mantener una adecuada competencia”, agregó.

    La ministra describió algunas de las condiciones de conocimiento público y remarcó su carácter “natural”: “Por ejemplo, establece que exista una oferta a precio justo, razonable y no discriminatorio. Es natural que así se establezca. Establece también el manejo de la información. ¿Por qué? Porque aquí hay una fusión en dos empresas que son globales y quizá uno pierda un poco la dimensión, porque hablamos cotidianamente de SQM, hablamos cotidianamente de Codelco, pero estas son gigantes".

    Por último, Williams remarcó la individualidad de las empresas y su participación en el mercado del litio con proyectos propios, fuera del acuerdo.

    Lee también:

    Más sobre:LitioCodelcoSQMMinería

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bolsa de Santiago sigue batiendo récords: ¿Llegará el IPSA a los 10.000 puntos antes de las elecciones?

    Reforma previsional: BC afirma que será “desafiante” compatibilizar el paso a fondos generacionales y licitación de afiliados

    Ex Punta Piqueros: Municipio de Concón respalda el proyecto Punta Mar en medio de proceso de conciliación con opositores

    Huelga de pilotos de Latam: aeropuerto no registra aglomeraciones, pero usuarios de aerolínea critican cancelaciones de vuelos

    Abc demanda por competencia desleal a Pasmar y acusa “estrategia comercial abusiva” en Mall Paseo Costanera

    Tianqi tras triunfo judicial de SQM y Codelco: “Fallo sienta precedente altamente perjudicial”

    Lo más leído

    1.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    2.
    Choque de trenes electoral: Jara y Kast cierran sus campañas con masivos actos en Plaza de Maipú y el Movistar Arena

    Choque de trenes electoral: Jara y Kast cierran sus campañas con masivos actos en Plaza de Maipú y el Movistar Arena

    3.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    4.
    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    5.
    La fuerte caída del dólar que proyecta Bloomberg si Kast pasa a segunda vuelta con una “posición sólida”

    La fuerte caída del dólar que proyecta Bloomberg si Kast pasa a segunda vuelta con una “posición sólida”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Sorprendió a los fanáticos: cómo Dua Lipa aprendió a hablar en español

    Sorprendió a los fanáticos: cómo Dua Lipa aprendió a hablar en español

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Servicios

    Rating del martes 11 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 11 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. OH Leuven por la Champions League Femenina

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. OH Leuven por la Champions League Femenina

    Comienza el periodo complementario de la Admisión Escolar: cómo postular en esta etapa

    Comienza el periodo complementario de la Admisión Escolar: cómo postular en esta etapa

    Huelga de pilotos de Latam: aeropuerto no registra aglomeraciones, pero usuarios de aerolínea critican cancelaciones de vuelos
    Chile

    Huelga de pilotos de Latam: aeropuerto no registra aglomeraciones, pero usuarios de aerolínea critican cancelaciones de vuelos

    Municipalidad de Santiago ordena paralizar obras de remodelación en La Moneda

    Comienzan obras del tren Alameda-Melipilla: primer tramo estaría operativo en el último trimestre de 2027

    Reforma previsional: BC afirma que será “desafiante” compatibilizar el paso a fondos generacionales y licitación de afiliados
    Negocios

    Reforma previsional: BC afirma que será “desafiante” compatibilizar el paso a fondos generacionales y licitación de afiliados

    Ex Punta Piqueros: Municipio de Concón respalda el proyecto Punta Mar en medio de proceso de conciliación con opositores

    Ministra de Minería por condiciones chinas en acuerdo Codelco-SQM: “Nosotros, como gobierno, no tenemos más información que la prensa”

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país
    Tendencias

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    PlayStation lanza su primer monitor para videojuegos

    “Me caía pésimo; nos pegamos un par de aletazos”: Roberto Rojas recuerda sus conflictos con Sergio Vargas en la U
    El Deportivo

    “Me caía pésimo; nos pegamos un par de aletazos”: Roberto Rojas recuerda sus conflictos con Sergio Vargas en la U

    Cayó en otro país: el insólito recorrido de la camiseta que Boca lanzó al cielo para homenajear a Miguel Ángel Russo

    Presidente del Barcelona le cierra la puerta al regreso de Lionel Messi: “No corresponde”

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo
    Finde

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Mon Laferte reacciona al cover de Tu falta de querer de Dua Lipa
    Cultura y entretención

    Mon Laferte reacciona al cover de Tu falta de querer de Dua Lipa

    “Háganla corta porque les va a ir como las h...”: la historia del traumático show de Upa! en el Festival de Viña

    Un show de alto nivel: Dua Lipa remece a Chile cantando Tu falta de querer en el Estadio Nacional

    Nuevos correos revelan que Epstein dijo que Trump “pasó horas” con una de las víctimas en su casa
    Mundo

    Nuevos correos revelan que Epstein dijo que Trump “pasó horas” con una de las víctimas en su casa

    Suharto, el exlíder indonesio que pasó de dictador a “héroe nacional”

    Trump pide al presidente de Israel indultar a Netanyahu a pesar de los casos judiciales abiertos

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte