    Lo que ofrecieron SQM y Codelco para lograr la autorización en China: un suministro mínimo anual de litio por 10 años

    La aprobación por parte del regulador antimonopolio de China al acuerdo entre Codelco y SQM para unirse en el Salar de Atacama comprometió al menos tres condiciones: resguardos para información sensible con competidores, prácticas de gobierni corporativo y un suministro mínimo de litio a clientes chinos. La cifra fue definida como confidencial, pero trascendió que son 125 mil toneladas al año.

    Matías Vera 
    Matías Vera

    Finalmente, la autoridad china dio luz verde al acuerdo entre Codelco y SQM. Durante la mañana de este lunes, el regulador antimonopolio de la República Popular China, la State Administration for Market Regulation (Samr) entregó la autorización al acuerdo entre la estatal y SQM, cuyo proyecto operará en conjunto pertenencias de Corfo en el Salar de Atacama.

    El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, dijo que “para Codelco y SQM, y para Chile entero, es motivo de orgullo haber recibido un espaldarazo que nos permitirá contribuir de manera decisiva al desarrollo de los minerales críticos que el mundo necesita para avanzar en la transición energética”.

    Esta era el escollo más relevante que aún requería el acuerdo entre ambas empresas para concretarse. Ahora falta que la Contraloría General de la República (CGR) tome razón de los contratos entre Corfo y Tarar (la filial de Codelco para el proyecto), que entregan en arriendo las pertenencias que oepra SQM en el salar de Atacama entre 2030 y 2060.

    El acuerdo entre Codelco y SQM ya tenía la autorización de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en Chile y de seis países extranjeros, entre ellos Arabia Saudita, Brasil y Corea del Sur.

    Condiciones del acuerdo

    SQM dijo que la autorización de Samr requirió compromisos con el regulador chino por parte de la SQM, Codelco y la sociedad en que ambas participarán para el desarrollo del negocio, los que regirán durante el denominado Remedy Period (período de remediación), que las partes establecieron por diez años.

    “En términos generales, dichos compromisos dicen relación con (i) resguardos para evitar intercambio de información sensible con otros actores del mercado del litio, (ii) prácticas de gobierno corporativo y (iii) ofrecer suministro de ciertas cantidades mínimas de productos terminados de carbonato de litio en sus distintas especificaciones a clientes chinos en términos justos, razonables y no discriminatorios (FRAND por su sigla en inglés) a precios que no pueden exceder los que apliquen según el referido compromiso”, explicó la minera privada.

    Lo más relevante para la autoridad china, han revelado personas ligadas a la negociación, era asegurar un volumen mínimo de suministro. En el documento en chino mandarín que otorgó la autorización, dice que la empresa chilena ha sido el mayor proveedor de carbonato de litio de China entre 2021 y 2024, con una cuota que llegó en 2023 a entre 65% y 70% y en 2024 a un rango de 50% a 55%.

    “Para cada año calendario del Remedy Period, la empresa conjunta suministrará un volumen mínimo de [información confidencial] toneladas del producto relevante a clientes chinos (volumen mínimo anual)”, dice el documento de siete páginas publicado por SQM.

    Ese texto añade que si la demanda de los clientes chinos durante un año calendario es inferior al volumen mínimo anual, se considerará cumplido el compromiso siempre que la empresa conjunta haya ofrecido a los clientes chinos al menos el volumen mínimo anual establecido en la cláusula.

    Aunque las partes no detallaron la cifra en sus documentos públicos, personas ligadas al negocio afirman que en las últimas propuestas de SQM y Codelco la cantidad garantizada anual de toneladas de carbonato de litio es de 125 mil toneladas al año. El documento de la autoridad china detalla que la última propuesta de las empresas chilenas fue entregada el 6 de noviembre.

    El documento con las propuestas de remediación que presentaron SQM y Codelco dice que la empresa conjunta no podrá rechazar, restringir ni retrasar el suministro a clientes chinos, “ni imponer condiciones comerciales irrazonables”. Además, se compromenten a establecer un equipo especializado para la resolución de problemas, cumplir los contratos vigentes con clientes chinos, e informar sobre la situación específica y proponer soluciones a la Samr, entre otros puntos.

    Otro de los compromisos establece que tanto SQM y Codelco deben competir de forma “independiente y leal con los operadores del mercado de litio de terceros y no intercambiarán información restringida que pueda influir en las decisiones del mercado”.

    También la nueva empresa se compromete a no intercambiar información restringida con ningún tercero participante en el mercado del litio y a capacitar a sobre el cumplimiento de la normativa antimonopolio y las obligaciones y requisitos derivados de este compromiso a sus directores y personal directivo superior pertinente.

    Lo que ofrecieron SQM y Codelco para lograr la autorización en China: un suministro mínimo anual de litio por 10 años
