Ministro García por fin de concesión a Enel: “Mientras no haya fallos es inconducente e imprudente avanzar en otras materias”

Santiago 27 de octubre 2025. El ministro de energa , Alvaro Garcia, se dirige a un punto de prensa en el palacio de gobierno. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Fue un temporal de viento que afectó a 700 mil clientes de la zona central del país. En una semana, permanecían sin acceso a energía 120 mil clientes de la empresa italiana Enel. El apagón del 1 y 2 de agosto de 2024 tuvo distintas consecuencias para la firma, las que aún siguen a la espera distintos procesos.

El 7 de agosto de 2024 el gobierno anunció el inicio de un proceso administrativo de caducidad de la concesión de Enel. A los nueve días, la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) comenzó el procedimiento para elaborar el informe técnico de caducidad. Se espera que este informe vea la luz entre febrero y marzo próximo.

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, fue consultado este martes sobre qué va a resolver el gobierno respecto de la concesión de Enel, considerando que falta un mes y medio para el cambio de administración.

“La Superintendencia de Electricidad y Combustible ya ha establecido multas para Enel. Enel optó por llevar esas multas a los tribunales y los tribunales están analizando la situación. Mientras no haya fallos es inconducente e imprudente avanzar en otras materias “, dijo García en La Moneda luego de la presentación de la Estrategia Nacional de Minerales Críticos.

Hace unos meses, García dijo que el proceso se resolvería durante esta administración, pero no había entregado detalles de qué otras materias estaba observando el gobierno. Enel fue multado por la SEC de forma histórica en enero y julio del año anterior por incumplimientos en el apagón de 2024, acumulando así $27 mil millones.

En octubre de 2024, Enel interpuso un recurso de reclamación en contra de 2.233 resoluciones de la SEC en la Corte de Apelaciones de Santiago. Justamente, Enel hizo 2.248 postulaciones ante la SEC que clasificaban las interrupciones eléctricas como un evento de fuerza mayor. Del total, la SEC rechazó 2.233 resoluciones.

Con ello, Enel pidió que se anulen las resoluciones impugnadas y se resuelva que las interrupciones del suministro eléctrico se califiquen como de fuerza mayor.

“Las condiciones meteorológicas del sistema frontal que azotó a la Región Metropolitana el 1 y 2 de agosto de 2024 no fueron pronosticadas con la debida anticipación ni con la certeza razonable esperada para estos eventos, ya que no era previsible que ocurriera un evento climático de estas características”, argumentó la empresa en ese escrito.

Eso sí, fuentes conocedoras dicen que este proceso va por otro carril respecto del informe de la SEC, y que para la decisión del gobierno no se estaría esperando la resolución de los tribunales.

Según consignó Pulso hace unos días, que el tema no se cierre en este gobierno significa que quedaría en manos del futuro mandatario José Antonio Kast.