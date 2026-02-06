Ministro Grau resalta que la economía está “ordenada” y rechaza idea de un gobierno de emergencia de Kast

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, vio con buenos ojos la publicación del último dato inflacionario. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,4% en enero, en línea con las expectativas, y el IPC a doce meses llegó a 2,8%, por debajo de la meta del 3% del Banco Central.

“Hemos tenido muy buenas noticias en materia de inflación. Recibimos un país cuya inflación estaba creciendo y que llegó hasta el 14% y hoy estamos entregando una economía con una inflación de 2,8% a doce meses”, dijo el secretario de Estado en una publicación mandada por el Ministerio de Hacienda.

El ministro Grau destacó la cifra inflacionaria de enero apelando a que “no es un dato puntual”. Así, el secretario de Estado comentó que “se espera también para febrero y marzo seguir teniendo una inflación incluso por debajo del 3%”.

“Estamos contentos, las familias chilenas pueden estar tranquilas respecto a tener una economía ordenada y saber, poder planificarse, tener certeza respecto a sus decisiones futuras”, añadió.

Además, el secretario de Estado aprovechó la instancia para destacar que las remuneraciones volvieron a crecer por sobre la inflación, una racha que se extiende por 34 meses, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) esta semana.

“Sigamos trabajando por tener más empleo, más inversión, una inflación más contenida y, de esa manera, una mejor calidad para las y los chilenos”, agregó el ministro Grau.

En entrevista con radio ADN, Grau también respaldó la idea de que la economía está ordenada, según el juicio del gobierno del presidente Gabriel Boric, y más allá de las cifras de inflación y crecimiento de los salarios reales.

“Se han creado casi 700.000 empleos durante este período y estamos en una tasa de desempleo que ya está al nivel que teníamos prepandemia. La pobreza bajó 600.000 personas entre el 2022 y el 2024, probablemente incluso más el 2025. La inversión creció el 2025, se espera un 7% y va a seguir creciendo este año”, dijo.

El secretario de Estado también destacó que “las exportaciones subieron un 7,9% durante el año 2025, es totalmente récord. La productividad, que tiene que ver con el crecimiento a largo plazo”.

“La demanda de 10 años, sacando unos datos de pandemia, creció por dos años seguidos, 2024-2025. Y la deuda pública, por primera vez, en casi 20 años, 18 años para ser preciso, se frenó”, agregó.

Gobierno de emergencia

Además, el gobierno rechazó entrar al debate de si el gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, es de “emergencia”, un concepto que plantean desde el futuro gobierno.

“No soy un comentarista de relatos. Yo soy ministro de Hacienda y yo lo que le puedo decir es el estado actual de la economía. Y el estado actual de la economía es el que acabo de describir”, agregó.

Sin embargo, el secretario de Estado planteó que “si hay alguien que tuvo una emergencia económica, fue el segundo gobierno del presidente Piñera. Eso es una emergencia económica. El Producto Interno Bruto (PIB) bajando al nivel que no teníamos desde la crisis de la dictadura de los 80, una situación realmente de crisis económica”.

“Lo que nos tocó a nosotros, de hecho, fue vivir las consecuencias de esa crisis. Que una de las consecuencias es que la inflación estaba desatada y, por lo tanto, la economía se tenía que enfriar”, agregó.