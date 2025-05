Ministro Marcel rechaza críticas por cruce con el CFA y apela a su postura cuando era presidente del Banco Central

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, planteó que no debería haber problemas ante los reparos que planteó el gobierno ante el reciente informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), donde se alertó de una situación de estrés fiscal prolongada que tiene el país y que “nos lleva a un punto de inflexión”. Un texto que fue calificado como “inusualmente severo”.

El secretario de Estado salió al paso de las críticas tras sus comentarios del informe del CFA apelando a su postura del pasado, cuando era presidente del Banco Central.

“Durante más de cinco años fui presidente de un organismo autónomo, más aún, autónomo constitucionalmente como es el Banco Central, y en muchas oportunidades, a raíz de opiniones, visiones distintas que podía haber, yo siempre señalé que la política monetaria era opinable y que por, lo tanto, nadie podía considerar que el Banco Central fuera dueño de la verdad y que eran temas que perfectamente legítimo discutir y tener opiniones distintas . Entonces, si eso es posible respecto del Banco Central, yo diría por qué no puede ser lo respecto del Consejo Fiscal Autónomo”, planteó a la salida del Consejo de Gabinete en La Moneda.

En sus palabras sobre el caso, el ministro Marcel también comentó que, “si nosotros hubiéramos participado de la sesión en la cual se presentó este informe, habríamos probablemente hechos planteamientos similares a los que están en el oficio. Desgraciadamente, no fuimos invitados en su momento, así que consideramos que la mejor manera de poder comentar era hacerlo por escrito ante la misma presidenta de esa comisión”.

“ Eso no significa que uno no escuche , no atienda los planteamientos del Consejo Fiscal Autónomo, pero al mismo tiempo, si se tienen diferencias, es bueno también explicitarlas”, agregó.

Respecto al fondo del caso, el ministro Marcel enfatizó que “ el gobierno sigue comprometido a hacer un ajuste fiscal importante durante el 2025 . Eso no ha cambiado en lo absoluto. Ese ajuste fiscal es de prácticamente US$ 2.000 millones, de los cuales alrededor de US$ 550 son los ajustes que ya se han hecho por la vía administrativa”.

“Una cifra similar es lo que se va a hacer en lo que resta del año, también por la vía administrativa, y luego hay US$ 850 millones más o menos, que son ajustes que se apoyan en legislación que está en tramitación en el Congreso”, apuntó.

Mientras que, en relación sobre las discrepancias con el CFA por la forma de llevar el ajuste fiscal, el ministro Marcel estimó que, “ solo hacerlo por la vía administrativa (como plantea el CFA) no solo es inviable desde el punto de vista operacional, sino que sería contraproducente para nuestra economía , y por eso es que nuestro compromiso es el de estos US$ 2.000 millones de recorte del gasto y esa reducción de 1,7 % del producto en el balance estructural”.