Ministros Toro y Grau detallan nuevas medidas destinadas a recuperación de mipymes afectadas por incendios

Tras los incendios que afectaron a varias comunas en la Región de Valparaíso, el gobierno ha anunciado una serie de medidas en apoyo de las personas y empresas afectadas por la emergencia. Durante este martes, la ministra encargada de la reconstrucción, Javiera Toro, y el ministro de Economía, Nicolás Grau, detallaron nuevas iniciativas destinadas a apoyar a las mipymes que sufrieron daño. Una es para emprendedores informales, y el resto para quienes están en la formalidad.

“Estamos aquí como parte del trabajo que ha estado realizando el gobierno desde el primer día de los incendios. Empezando también a hablar de reconstrucción. No solo hablamos de la reconstrucción de viviendas. La reconstrucción del entorno urbano, el bienestar integral, las redes, institucionalidad, pero también la reactivación productiva. Hay muchas actividades que se han visto afectadas. Hoy estamos anunciando las primeras tres medidas. Son tres medidas que vamos a explicar con el ministro Grau. La primera medida es un apoyo para quienes son emprendedores informales. Muchas personas que tenían negocios, y estaban en situación informal y a estas personas también las tenemos que apoyar. Esta ayuda va a llegar a más de 1.800 emprendedores. El apoyo se va a entregar a través de Fosis. Contempla hasta $1 millón 100 mil por cada afectado que se va a destinar a la capacitación, formalización y poder reponer insumos para ponerse de pie”, dijo la ministra Toro.

El ministro Grau, se refirió a dos medidas destinadas a las mipymes de la zona. Una es un subsidio de hasta $10 millones, y la otra un programa de Corfo para apoyar las inversiones.

“La reconstrucción de un lugar afectado por un incendio de esta magnitud es compleja. Tiene una serie de dimensiones. Tenemos que lograr la reconstrucción productiva. Estamos haciendo importantes anuncios respecto a como vamos a apoyar a cada emprendedor. En materia de ayudas formales vamos a hacer dos importantes ayudas. A través de Sercotec vamos a hacer un subsidio de hasta $10 millones. Va a poder llegar a todas las mipymes que han sido catastradas. Tenemos un total de 450 empresas que han sido afectadas. Los ejecutivos de Sercotec va a acordar con cada empresa afectada como va a ser el proceso de reconstrucción. Es un subsidio de hasta $10 millones. No tiene que haber ningún copago. La persona afectada no tiene que poner nada. No tienen que postular sino que se les va a contactar por estar en este catastro. Tenemos hasta dos semanas más para empresas que no han sido catastradas”, señaló Grau.

Sobre la medida de Corfo, explicó que “hay un programa Activa Corfo, que también vamos a implementar a propósito de esta catástrofe. El programa es en adición al anterior. Es para inversiones algo más grandes que están disponibles a hacer ellos también una inversión. Es un apoyo de Corfo para cofinanciar inversiones, donde el cofinanciamiento llega hasta el 70% de la inversión que se vaya a realizar con un tope de $40 millones. Lo que se busca es que empresas un poco más grandes puedan hacer esa inversión, para salir adelante. Este fondo Activa se va a iniciar a finales de marzo. Esto va a ser para todas las empresas que fueron catastradas y las que logremos catastrar en las semanas que siguen. En el caso de Corfo si hay que postular. Esto se suma a las medidas que ya ha anunciado el gobierno”.