BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Morgan Stanley apuesta solo por una acción en Chile para 2026 y proyecta un freno a las ganancias del Ipsa

    Un informe de Morgan Stanley plantea que los mayores retornos esperados para el cierre de 2026 tienen relación con Brasil y Argentina.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Andrew Kelly

    Morgan Stanley informó de sus proyecciones para el mercado bursátil de América Latina y sus acciones favoritas para el 2026, donde el panorama para Chile quedó relegado en comparación con sus pares.

    Según dio cuenta Bloomberg en Línea, Brasil y Argentina presentarían los mayores retornos esperados.

    La proyección base de Morgan Stanley para el Ibovespa de Brasil, al cierre de 2026, es de 200.000 puntos, lo que representa un alza de 27% en moneda local y 19% en dólares.

    “En un escenario optimista, el índice podría avanzar hasta un 42%, mientras que el riesgo bajista se ubica en una caída del 44%”, resalta la nota.

    Sobre las razones que explican las proyecciones, el informe de Morgan Stanley dice que “2026 será el año de los flujos locales en renta variable brasileña”, dicen los analistas. “A medida que avanza el ciclo de flexibilización monetaria y las operaciones electorales comienzan a ganar fuerza, creemos que los flujos de acciones en 2026 estarán impulsados principalmente por inversores locales, a diferencia de un 2025 liderado por extranjeros”.

    Mientras que, para Argentina, Morgan Stanley proyecta un alza base de 22% hasta los 10.900 puntos para el índice MSCI del país vecino, “aunque el bull case anticipa un salto de hasta 64% y el bear case una corrección del 41%. El país aparece como sobreponderado en la cartera regional, aunque con ajustes tras las elecciones legislativas”, dice la nota.

    Morgan Stanley apunta que las señales para definir el camino de los rendimientos bursátiles en Argentina tienen relación con: los resultados electorales del periodo en la región y que las medidas fiscales del gobierno de Javier Milei se traduzcan en mayor inversión, reducción de tasas y revalorización de activos.

    Caso chileno

    En el contexto de lo avanzado en 2025, Morgan Stanley apunta que ese impulso se podría haber acabado. “Estamos infraponderados en los andinos ya que creemos que la mayoría de las ganancias de corto plazo ya se han realizado”, dice el banco.

    Ante este escenario, para el Ipsa, el principal índice bursátil de Chile, MS proyecta un alza base del 7% y un potencial alcista de 31%. “Las oportunidades individuales son limitadas”, recalca la nota de Bloomberg en Línea.

    En lo que va de este año, el Ipsa sube 48,79%.

    En detalle, para las acciones de Chile, el informe de Morgan Stanley solo se queda con Enel Chile. “Es la única acción chilena con recomendación de compra activa dentro del portafolio modelo, en un contexto de tasas bajas y aumento del ahorro local”, resalta el reporte.

    Más sobre:MercadosMorgan StanleyBrasilArgentinaEnel ChileIpsa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra “múltiples infraestructuras de Hezbolá” en Líbano

    Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional

    Presupuesto 2026 considera US$21 mil millones para medidas que generan impacto directo o indirecto en la igualdad de género

    Los Perros del Ritmo agendan dos conciertos en Santiago

    Cochilco proyecta mayor precio del cobre para 2026 y alza de producción

    Diputados oficialistas dan a conocer argumentos de acusación constitucional contra ministro Simpertigue

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    2.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    3.
    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    4.
    En el comando de Jara: la recriminación de Vodanovic a la FRVS por el resultado parlamentario

    En el comando de Jara: la recriminación de Vodanovic a la FRVS por el resultado parlamentario

    5.
    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la venta de entradas para sideshow de Marina por Lollapalooza: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para sideshow de Marina por Lollapalooza: estos son los precios

    Diputados oficialistas dan a conocer argumentos de acusación constitucional contra ministro Simpertigue
    Chile

    Diputados oficialistas dan a conocer argumentos de acusación constitucional contra ministro Simpertigue

    Cantante urbano Jere Klein queda con arresto domiciliario nocturno tras formalización por microtráfico de drogas

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Presupuesto 2026 considera US$21 mil millones para medidas que generan impacto directo o indirecto en la igualdad de género
    Negocios

    Presupuesto 2026 considera US$21 mil millones para medidas que generan impacto directo o indirecto en la igualdad de género

    Cochilco proyecta mayor precio del cobre para 2026 y alza de producción

    La pelea ambiental del empresario Jonás Gómez contra el gobierno por el mayor humedal urbano del país

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O
    Tendencias

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    “Cállate…”: el insulto que lanzó Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre Jeffrey Epstein

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    El Ironman 70.3 de Pucón abre cupos gratuitos para deportistas con discapacidad
    El Deportivo

    El Ironman 70.3 de Pucón abre cupos gratuitos para deportistas con discapacidad

    “Hoy se ve la magnitud de lo que pasó”: a 20 años del día que el Bernabéu aplaudió de pie a Ronaldinho en el Barcelona

    El día en que el líder de Oasis celebró un título del Manchester City abriendo un bar en Santiago en plena mañana

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional

    Los Perros del Ritmo agendan dos conciertos en Santiago

    Miguel Bosé llega a Gran Arena Monticello con “Importante Tour”

    Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra “múltiples infraestructuras de Hezbolá” en Líbano
    Mundo

    Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra “múltiples infraestructuras de Hezbolá” en Líbano

    Colombia dice que “presencia militar desorbitada” de Estados Unidos en el Caribe es “una amenaza” para América Latina

    Apertura de juicios de Nuremberg contra líderes nazis cumple 80 años ante el aumento de la impunidad a nivel global

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?