Nicole Pastene asume como presidenta del directorio de Puerto Valparaíso y es la primera mujer en ocupar el cargo

El Consejo Directivo del Sistema de Empresas (SEP) designó a la abogada porteña, Nicole Pastene Sanguinetti, como nueva presidenta titular de la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), lo que la convierte en la primera mujer en liderar la estatal desde que fue creada en 1997. EPV tiene el de la administración del Puerto de Valparaíso.

Pastene reemplazó a Luis Eduardo Escobar, quien arribó al cargo el 2023 y debía permanecer hasta 2027. Sin embargo, Escobar renunció al cargo para asumir como asesor de la campaña presidencial de Jeannette Jara.

“Un orgullo y a la vez una tremenda responsabilidad ser la primera mujer en liderar el directorio de Puerto Valparaíso, tarea que como porteña asumo con el mayor de los compromisos”, dijo Pastene en un comunicado.

Según detalla la página de EPV, Nicole Pastene es abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez y cuenta con un diplomado internacional de responsabilidad civil en líneas financieras de la Escuela de Seguro y egresada del máster interdisciplinar en el estudio y prevención de la violencia de género en la Universidad de Salamanca en España.

“Con diálogo y colaboración, lograremos avanzar hacia un puerto moderno, integrado a la vida urbana y social”, agregó.

Ante este contexto, el directorio de EPV quedó compuesto por tres mujeres (Nicole Pastene Sanguinetti, Georgina Febre Gacitúa y Andrea Alvarado Duffau) y dos hombres (Juan Gajardo López y Sergio Cerro Hernández, quien es representante de los trabajadores).