NotCo AI firma acuerdo con productora suiza de chocolate Barry Callebaut

NotCo AI anunció un acuerdo de colaboración con la productora suiza de chocolate y cacao para grandes marcas Barry Callebaut.

En un comunicado la empresa señaló que esta es la primera vez que la fabricante de chocolate integra una plataforma de inteligencia artificial como parte central de su proceso de desarrollo.

Asimismo indicó que el momento no es casual ya que el cambio climático, la volatilidad del cacao y los costos al alza están obligando a la industria a replantear cómo innovar.

En ese contexto, añadió, Giuseppe, la plataforma de IA de NotCo es capaz de generar formulaciones industriales completas integrando información sensorial, técnica y regulatoria en una fracción del tiempo tradicional, aportando la velocidad y la precisión que hoy exige la industria.

Innovación

“Este acuerdo marca un antes y un después para Barry Callebaut y para nuestros clientes”, dijo Peter Feld, CEO global. “La IA de NotCo nos permite acceder a soluciones que antes no estaban disponibles: más rápidas, más precisas y totalmente escalables”, agregó.

En tanto Matías Muchnick, CEO de NotCo AI, señaló que “estamos combinando un siglo de historia chocolatera con diez años de inteligencia artificial entrenada en NotCo. Esto va a cambiar para siempre cómo se desarrolla e innova en chocolate. Estamos creando el chocolate del futuro: más rápido, más eficiente y más sustentable”.

El acuerdo también marca el paso definitivo de NotCo hacia su modelo Enterprise AI: convirtiéndose en la plataforma fundacional de IA de las grandes compañías de ingredientes y consumo masivo globales para potenciar sus capacidades desde adentro, dijo la compañía.

NotCo AI es una plataforma de inteligencia artificial creada en Chile para la industria del consumo masivo.