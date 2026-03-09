SUSCRÍBETE
    Nueva gerenta general de Chile Data Centers: “Tenemos que ser efectivamente competitivos en la región como un hub digital”

    Natalia López asumió en febrero y describe los principales desafíos del sector: la fragmentación y la superposición normativa, la planificación energética y la carencia de incentivos de innovación. En el contexto del cable chino que ha estado en la polémica señala: "Que lleguen más cables de fibra óptica submarinos internacionales a conectar Chile es algo positivo para la industria".

    Paulina Ortega 
    Paulina Ortega
    03 Marzo 2026

    A principios de febrero Natalia López asumió la gerencia general de la primera Asociación Chilena de Data Centers, cuyo puesto se encontraba vacante desde la salida de Catalina Achermann en noviembre de 2025. López, hasta entonces, se desempeñaba como gerenta de infraestructura digital en Desarrollo País, donde lideró el proyecto del cable submarino Humboldt.

    La gerenta general del gremio explica su motivación para asumir el cargo así: “Vengo trabajando en el desarrollo de infraestructura digital hace 15 años. Esta infraestructura digital de los centros de datos es totalmente estratégica para el país. Cualquier transacción en una plataforma digital que realice una persona o una empresa, se procesa a través de un centro de datos. Los centros de datos soportan la vida digital de las personas, y la vida digital de las personas hoy en día es fundamental”.

    En este primer mes al mando de Chile Data Centers, López ha profundizado sobre los desafíos a los que se enfrenta la industria. “Estamos a puertas de un cambio en la administración del Estado, un nuevo ciclo político, y creemos que hay grandes oportunidades de convertirnos en un gremio que proponga, que construya. Estamos absolutamente disponibles” declara.

    Están esperando el 11 de marzo para reunirse con las nuevas autoridades, pero ya tienen una serie de medidas para proponer, que dan cuenta de las principales problemáticas a las que se enfrenta la industria de data centers.

    “Chile tiene ventajas competitivas superimportantes en términos de energía. El 66% de la generación eléctrica del país es renovable, y el 41% es energías renovables no convencionales. Adicionalmente Chile, con la llegada del proyecto Humboldt, se va a convertir en la puerta de entrada en términos digitales de todo el Pacífico Sur, todo el sector de Asia Pacífico Sur. Hoy día tenemos que trabajar en consolidar esa posición. Aprovechar esas ventajas y ser efectivamente competitivos en la región como un hub digital”, evalúa López.

    03 Marzo 2026 Entrevista a Natalia Lopez, Gerenta General de Chile Data Centers. Foto: Andres Perez Andres Perez

    En ese sentido, pese a las ventajas del país en materia de producción energética, López sostiene que hay un desafío en la planificación. “En Chile existen fuentes de energía limpia para poder satisfacer las necesidades de data centers, pero evidentemente tiene que haber una planificación anticipada. Es trabajar la planificación energética del país considerando la demanda que van a tener los centros de datos en el mismo plazo”, manifiesta.

    Al respecto, la ejecutiva plantea que el gremio debe trabajar para articular que la demanda eléctrica de los data centers esté considerada en la planificación de forma anticipada, tanto de las subestaciones eléctricas, como de las redes que conectan a los centros de datos. Así, destaca que el Coordinador Eléctrico incorporó en 2025 como subgrupo a esta industria, para poder integrar la demanda de los data centers en la planificación de los próximos cinco años.

    Desafíos y propuestas

    López indica que el principal desafío del sector es en términos regulatorios: “Hay que avanzar en evitar la fragmentación y la superposición normativa que existe hoy día para el desarrollo presente”. Explica que hoy las empresas para solicitar permisos se enfrentan a múltiples organismos que no conversan entre sí y que pueden llegar a establecer reglas distintas.

    Para hacer frente a esto, Chile Data Centers anticipa una propuesta: “Crear una agencia coordinadora que pueda supervisar y ordenar todas las entidades del Estado involucradas en la gestión de permisos de proyectos digitales”, expone López.

    Sashkin - stock.adobe.com

    Apunta como un segundo desafío a la falta de promoción de innovación en Chile, sobre todo en materia de inteligencia artificial que se ha masificado con tanta fuerza en el resto del mundo. Sin embargo, advierte, la inversión en Chile para proyectos que busquen entrenar modelos no ha llegado. Frente a eso, se estima que en dos años más el 20% de la demanda de los data centers en América Latina será de inteligencia artificial.

    Por eso, López estima que se debería trabajar en un nuevo proyecto de inteligencia artificial, que reemplace al que está hoy. “Es importante que se eviten las cargas innecesarias y que se pueda hacer un trabajo de prueba y error. Creemos que es importante incorporar sandbox regulatorios que permitan experimentar, que permitan entrenar datos, hacer gestión de datos de prueba y en la medida que avanza esta prueba, ir verificando si hay errores y volver a probar, por supuesto, siempre en el marco del control del Estado. Sin esto, es imposible innovar y efectivamente lograr la adopción de la inteligencia artificial”, dice.

    Aunque aún no han aparecido iniciativas de inversión focalizadas en inteligencia artificial, la ejecutiva cuenta que en su último tiempo en Desarrollo País trabajó en los estudios que revisaban la factibilidad de generar un campus de inteligencia artificial en Antofagasta, en una iniciativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología comprendida en el Plan Nacional de Data Centers. Aún está en evaluación, pero López realza la necesidad de que sea en una alianza público-privada.

    En torno a estas demandas, López afirma que desde el gremio ven “buenas señales” de parte del nuevo gobierno. “Hay una mirada de incentivar la inversión”, añade.

    Cable chino

    En el contexto del cable chino que ha generado controversia en el último tiempo en Chile, López, más allá de la contingencia, considera que la conectividad internacional para los centros de datos es clave. “Los centros de datos necesitan tener por lo menos tres rutas de conectividad internacional. Un inversionista que piensa en desarrollar un centro de datos no lo va a hacer en un lugar donde no haya conectividad internacional de alta disponibilidad, alta capacidad y baja latencia. Componente que cumplen los cables de fibra óptica submarinos transoceánicos”, explica.

    “En el caso de Chile, en particular, si uno mira hoy día los cuatro cables de fibra óptica submarinos internacionales que conectan Chile, hay dos que están en la última etapa de vida útil. Que van a cumplir aproximadamente 25 años. En algún instante van a expirar. Y necesitamos mantener ese nivel de conectividad. Entonces, que lleguen más cables de fibra óptica submarinos internacionales a conectar Chile es algo positivo para la industria”, asegura.

    Y concluye que es positivo “desde el punto de vista del desarrollo de esta infraestructura y de los negocios que soportan esta infraestructura. El componente geopolítico o el origen de esta infraestructura es algo que tienen que evaluar las autoridades que tienen esta responsabilidad”.

