Nuevos jubilados alcanzan su mayor nivel desde abril de 2024 y monto promedio de las pensiones sigue cayendo

El número de nuevos pensionados en el país se incrementó en julio, con un aumento especialmente importante en las mujeres, pero el monto promedio de las pensiones bajó.

Según el boletín mensual de Ciedess en julio se registró un total de 15.042 nuevos pensionados de vejez, la cifra más alta desde abril de 2024, lo que representó un alza de 15% respecto al mes anterior y de 8,1% comparado con julio de 2024.

Según la distribución por sexo, se reportaron 6.609 hombres, con un alza de 7,1% respecto al mes anterior y un incremento de 4,1% respecto a igual mes del año anterior; mientras que para el caso de mujeres la cantidad ascendió a 8.433 nuevas pensionadas de vejez, la cifra más alta desde agosto de 2022, subiendo un 22% respecto al mes anterior y un 11,4% respecto a igual mes del año anterior.

Monto promedio retrocede

El el monto promedio de las pensiones autofinanciadas de los nuevos pensionados de vejez de julio de 2025 fue de 4,31 UF ($169.986), correspondiente a una caída de 3,1% respecto al mes anterior y un descenso de 5,1% comparada con julio de 2024. Ciedess sostuvo que el descenso se debió al bajo nivel de las tasas de interés.

Según la distribución por sexo, para los nuevos pensionados hombres el monto promedio fue de 6,71 UF, registrándose un incremento mensual de 3,1% y una caída en doce meses de 2,5%; mientras que para mujeres el monto promedio fue de 2,43 UF, con una caída mensual de 6,9% y un retroceso en doce meses de 5,4%.

Acumulado 2025

De acuerdo al análisis realizado por la consultora, “en lo que va de 2025 (enero-julio) se registra un alza de 2,2% en el número de nuevos pensionados de vejez respecto a igual lapso de 2024 (96.005 en 2025 versus 93.930 en 2024).

Según sexo, la cantidad acumulada de nuevos pensionados hombres cayó 0,2% y la de mujeres subió 4,4%.

Respecto al monto, comparando las cifras entre lo que va de 2025 (enero-julio) e igual período del año anterior, se registra una caída en el monto de la pensión promedio de 13,5% (pasando de 5,25 UF en 2024 a 4,54 UF en 2025).

Según sexo, el monto promedio de hombres cae 12,4% y el de mujeres baja 13,2%.