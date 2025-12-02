Ocde reduce sus perspectivas de crecimiento para Chile en 2026 y llama a fortalecer el tema fiscal

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) actualizó sus perspectivas de crecimiento para el mundo, las principales economías y los países que son parte del grupo. Esto en el marco de que ve que “el crecimiento mundial ha sido resiliente, pero se proyecta que se modere".

En el documento “Perspectivas económicas de la Ocde”, el organismo planteó que “la economía mundial ha demostrado ser más resiliente de lo previsto este año, impulsada por la mejora de las condiciones financieras, el aumento de la inversión y el comercio relacionados con la IA, y las políticas macroeconómicas”.

Sin embargo, en lo negativo, la Ocde apuntó a “mercados laborales están mostrando los primeros signos de debilitamiento a pesar de que la tasa de desempleo de la Ocde se mantiene estable en el 4,9%, con las vacantes de empleo cayendo por debajo de su promedio de 2019 en muchos países y la confianza disminuyendo”.

“Los riesgos en torno a las perspectivas siguen siendo significativos, incluyendo la posibilidad de mayores barreras comerciales, una posible revalorización brusca del riesgo en los mercados financieros, potencialmente amplificada por las tensiones en las instituciones financieras no bancarias apalancadas y la volatilidad de los mercados de criptoactivos”, agregó.

Otra de las alertas tuvo relación con “la persistente preocupación fiscal podría conducir a nuevos aumentos en los rendimientos de los bonos a largo plazo, lo que podría endurecer las condiciones financieras y elevar la carga del servicio de la deuda, lo que podría lastrar el crecimiento económico”.

Ante este contexto, la Ocde proyecta que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial disminuirá del 3,2% en 2025 al 2,9% en 2026 y luego se fortalecerá ligeramente al 3,1% en 2027. Mientras que, para el conjunto de países de la Ocde, el organismo estima que el PIB del grupo crecerá 1,7% en 2025 y 2026 y crecerá 1,8% en 2027.

Caso de Chile

Respecto a las perspectivas para el país, la Ocde mantuvo el 2,4% que proyectó para el 2025 en junio pasado y revisó a la baja sus proyecciones para el año 2026, pasó de ver el PIB nacional creciendo de un 2,4% a ahora un 2,2%. De cara al 2027, las perspectivas se ubican en torno a un 2,2%.

Ante este contexto, Chile crecería estos años sobre el promedio de la Ocde y bajo la media del mundo.

Respecto a Colombia, el vecino inmediato que está en la región y en la Ocde, Chile crecería menos. Para el país cafetero, el organismo internacional proyecta un crecimiento de 2,8% en 2025, de 2,8% en 2026 y de 2,9% en 2027.

La nueva proyección de crecimiento de la Ocde para este año está por debajo del 2,5% que el gobierno del Presidente Gabriel Boric tiene para el año y del rango de entre 2,25% y 2,75% estimado por el Banco Central.

En comparación con otros organismos internacionales para 2025, la proyección de la Ocde para Chile se sitúa por debajo del 2,5% del Fondo Monetario Internacional (FMI), del 2,6% que anticipa el Banco Mundial (BM) y del 2,6% de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En relación con 2026, la Ocde se mantiene en línea con las proyecciones de la Cepal y el Banco Mundial y por debajo del 2,2% del FMI y del 2,3% que proyecta el gobierno del Presidente Boric.

Claves sobre Chile

Además de las proyecciones, la Ocde comentó que estima que el crecimiento del consumo se “moderará, pero seguirá respaldado por el aumento de los ingresos reales y el empleo. Se espera que la inversión disminuya, pero se mantenga sólida”.

Otro de los factores es que la Ocde ve la inflación llegando al 3% anual a finales de 2026, con lo que espera recortes en la Tasa de Política Monetaria (TPM) en el futuro para que llegue a cerca del 4% en 2027; y que “las exportaciones netas contribuirán positivamente al crecimiento durante 2026-27″.

“A pesar de los recientes esfuerzos por cumplir la regla fiscal, Chile necesita reforzar los ingresos y mejorar aún más la eficiencia del gasto público, entre otras cosas mediante la revisión del gasto, la limitación del crecimiento del gasto corriente y la ampliación de la base impositiva”, agregó.

Sobre el tema fiscal, la Ocde tamién estimó que “la política fiscal se endurecerá gradualmente entre 2025 y 2027, en consonancia con la regla fiscal y el plan fiscal a medio plazo del gobierno”.

“Se prevé una consolidación constante de alrededor del 1 % del PIB durante este periodo, mediante una combinación equilibrada de un crecimiento moderado del gasto corriente, principalmente los gastos administrativos y no sociales, y un aumento de los ingresos fiscales como resultado de las medidas de ampliación de la base impositiva y el refuerzo de los procedimientos contra la evasión fiscal”, agregó.

En el texto, la Ocde valora el proyecto de los permisos sectoriales: “Mejorar la previsibilidad normativa respaldará la inversión”.

“La adopción satisfactoria de herramientas de gobierno digital también puede contribuir a reducir los costos empresariales, atraer la inversión privada y aumentar la productividad”, agregó.

A modo de ejemplo, la Ocde resaltó la ventanilla única digital. “En una estrategia gubernamental más amplia reduciría aún más la burocracia, disminuiría los costos de cumplimiento y atraería la innovación y la inversión privadas”, dijo.

En el texto, la Ocde estimó la necesidad de capacitar a la fuerza laboral con “las necesidades emergentes de la industria, como aprovechar el potencial de la inteligencia artificial”.

“Adaptar las industrias al cambio climático, reforzarían la productividad y sostendrían el crecimiento a mediano plazo”, añadió.