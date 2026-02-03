Ocupación informal representó la mitad de la creación de empleos el último trimestre de 2025

La tasa de ocupación informal durante el trimestre octubre-diciembre de 2025 se ubicó en 26,8%, creciendo 0,4 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, de acuerdo con la información registrada en el último Boletín de Informalidad Laboral, difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Las personas ocupadas informales, en tanto, llegaron a 2.540.783 en el cuarto trimestre, lo que representó un aumento de 3,5% en doce meses, siendo el mayor incremento desde julio-septiembre del 2024. Esto significó que el periodo más de la mitad de los empleos creados fueron informales.

En la expansión de la población ocupada informal, influyeron tanto mujeres (4,5%) como hombres (2,7%), mientras que, por grupos de edad, incidieron principalmente las alzas en los tramos 35-44 años (9,8%) y 65 años o más (12%).

Según sector económico, la variación estuvo influida, principalmente, por actividades de servicios administrativos y de apoyo (25,3%), actividades de atención de la salud humana (18,2%) y actividades de alojamiento y servicio de comidas (11,4%).

Trabajadores de servicios y comercio

En cuanto a grupo ocupacional, las principales incidencias en el ascenso provinieron de trabajadores de los servicios y comercios (5,5%) y técnicos y profesionales de nivel medio (26,3%).

Las categorías ocupacionales que más influyeron en el alza de las personas ocupadas informales, en tanto, fueron asalariadas privadas (9,4%), trabajadoras por cuenta propia (1,5%), familiares no remunerados del hogar (7,9%) y empleadoras (9,2%).

En tanto las principales disminuciones se registraron en asalariados públicos y personal de servicio doméstico, con retrocesos de 9,6% y 6,8%, respectivamente.

Las personas trabajadoras por cuenta propia y las asalariadas privadas representaron 86,4% del total de la población ocupada informal, registrando tasas de ocupación informal de 64,0% y 16,7%, respectivamente.

Las personas trabajadoras por cuenta propia informales se expandieron 1,5% en un año, incididas tanto por mujeres (2,6%) como por hombres (0,6%); siendo alojamiento y servicio de comidas (26,2%) y servicios administrativos y de apoyo (13,2%) las actividades más influyentes.

¿Cuándo una persona es ocupada informal?

Las personas ocupadas informales son quienes trabajan de forma dependiente, pero sin acceso a seguridad social (salud y AFP) por su vínculo laboral.

También lo son aquellas que trabajan de manera independiente en una empresa, negocio o actividad que pertenece al sector informal. Los familiares no remunerados del hogar también se consideran personas ocupadas informales.