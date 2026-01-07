SUSCRÍBETE POR $1100
    Ofertas de empleo completan tres meses de caídas consecutivas y cierran 2025 como su peor año desde al menos 2017

    De acuerdo al Banco Central, los avisos laborales cayeron en diciembre 3,4%. El personal de apoyo administrativo fue el que más cayó en el año.

    Carlos Alonso 
    Carlos Alonso
    Feria Digital Empleos Inclusivos - Foto cedida

    El desempleo frenó su racha de recuperación. En el trimestre septiembre-noviembre la tasa de desocupación subió 0,2 punto porcentual anual situándose en 8,4%, aunque se mantuvo si se compara con el trimestre inmediatamente anterior.

    Esta fue la primera alza del desempleo desde el trimestre terminado en julio, desde entonces hubo un mes con variación cero y tres caídas, tendencia que la nueva cifra rompe. Además, la creación de empleo se desaceleró. En el trimestre septiembre- noviembre se crearon 115.624 nuevas plazas laborales.

    En línea con este deterioro que se reflejó en la encuesta de empleo, el índice de avisos laborales del Banco Central anticipa que el mercado laboral se mantuvo débil durante los últimos meses del 2025.

    De acuerdo a estos datos, los avisos laborales completaron en diciembre tres meses de caídas consecutivas y el índice llegó a diciembre a 60,4 puntos, con una caída de 3,4%. Asimismo, si se compara la evolución anual de este indicador, el 2025 se inscribió como el registró más bajo con un índice de 66,7 puntos, desde que el Banco Central comenzó a medir los avisos laborales, pero moderó su caída, contrayéndose a 1,1%.

    Este indicador corresponde al promedio de los avisos publicados en los principales portales de empleo web en Chile, con cobertura a nivel nacional, y permite monitorear cómo estará el empleo con las ofertas laborales por internet que se ofrecen mes a mes. Y en general da cuenta de un comportamiento similar a lo que pasa con los datos de empleo asalariado de la Encuesta de Empleo del INE, aunque con un rezago, que puede ser mayor a un mes, debido al tiempo que demoran las plazas en ser llenadas.

    Los expertos afirman que lo que muestran los avisos laborales va en línea con el comportamiento que ha mostrado la creación de empleo formal.

    “Los avisos laborales anticipan el aumento o disminución de la demanda por nuevos colaboradores. Su caída es consistente con tasas de desempleo históricamente altas en los últimos años y meses. En el último trimestre se situó en el 8,4%, mostrando que la economía no está generando empleo de la forma en la que hoy se está demandando”, afirma Cristián Duarte, ex director de la Bolsa Nacional de Empleo.

    Entre las áreas con menor dinamismo, está el personal de apoyo administrativo que cayó 10,2%; operadores de instalaciones, máquinas, y ensambladores con una caída de -3,69%; técnicos, profesionales de nivel medio con una merma de 2,95%.

    El director del OCEC-UDP, Juan Bravo, entrega antecedentes para comprar la evolución del empleo asalariado privado con los avisos laborales. “Es un indicador que, en principio, permite tomar el pulso de la demanda por empleo asalariado formal en el sector privado. Este lleva tres meses consecutivos de caída interanual. Si miramos las cifras de la encuesta de empleo vemos que al trimestre septiembre-noviembre 2025 se registró una creación anual de apenas 2.335 empleos asalariados formales en el sector privado, lo que implica una fuerte desaceleración respecto a la cifra de 74.784 observada en el reporte del trimestre agosto-octubre 2025”.

    De esta manera, Bravo dice que “las cifras muestran que efectivamente la creación anual neta de este tipo de empleos está virtualmente paralizada”.

    Carmen Cifuentes, economista de Clapes-UC plantea que “estas cifras confirman que la demanda laboral en el sector privado continúa débil y que las oportunidades de empleo formal siguen siendo limitadas. Dado el peso de este sector en el empleo total del país, estos resultados reflejan un mercado laboral frágil, donde la creación de empleo aún no logra recuperar dinamismo”.

    David Bravo, economista del Centro de Encuestas Longitudinales de la UC, planteó que “los avisos laborales muestran un empeoramiento en 2025 respecto del año anterior, lo que es coherente con el estancamiento en el empleo que hemos observado (misma tasa de ocupación promedio en 2025 y en 2024) y en el mayor desempleo registrado en 2025 versus 2024″.

    Carmen Cifuentes, economista de Clapes-UC.

    Lo que vendrá en 2026

    Los expertos son cautos a la hora de proyectar la evolución del mercado laboral este 2026, puesto que afirman que dependerá de los indicadores de actividad e inversión.

    En ese sentido, Cifuentes afirmó que “la evolución del empleo formal privado dependerá en gran medida de que la economía recupere efectivamente dinamismo – como se espera – impulsada por un mayor consumo privado y un repunte de la inversión. Sin embargo, incluso un escenario de mayor crecimiento podría resultar insuficiente para generar un impulso significativo en el empleo”.

    Para Duarte, “si bien ha habido un leve aumento en la formalidad, este se da principalmente en grandes empresas y en menor medida en pymes. Esta caída a mínimos históricos es una señal de que la creación de empleo formal se debilita frente a la informalidad”.

    Bravo sostiene que para 2026 las perspectivas apuntan a que el crecimiento económico será más elevado que el de 2025, aunque no sería una mejoría de gran magnitud, sino más bien modesta. “Esto permitiría generar un mayor dinamismo en la generación de empleo asalariado formal en el sector privado, lo que podría contribuir a reducir levemente la tasa de desempleo”.

