SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Otra idea para cambiar el sistema de indemnización: Horizontal propone pago todo evento, pero con ahorro individual

Se propone como régimen alternativo, el que podrá ser elegido por el trabajador al comienzo de la relación laboral.

Carlos AlonsoPor 
Carlos Alonso
06 Mayo 2025 Construccion , Trabajadores, empleo, cemento. Foto: Andres Perez Andres Perez

Es un tema que estuvo presente el debate de los candidatos presidenciales pero que en los programas de los tres principales abanderados (según las encuestas) a La Moneda no lo incorporaron. Y actualmente se discute un proyecto de ley en la Comisión de Trabajo de la Cámara se discute que buscar eliminar el tope de años para el pago de 11 meses.

En Chile, esta figura se encuentra regulada en el artículo 163 del Código del Trabajo. A partir de 1981, se incorporó un tope máximo al monto de la indemnización legal por años de servicio, limitando su cálculo a no más de 330 días de remuneración (equivalente a 11 meses, es decir, 11 años de servicio).

Ese factor, para algunos economistas es lo que genera de alguna manera rigidez en el mercado laboral y por ello hay distintas propuestas que aparecen como alternativas para que se consideren en el debate público.

Una de ellas es la que recientemente presentó Horizontal. En el diagnóstico que tienen señalan que “Chile presenta un sistema de Indemnización por años de Servicios que nos sitúa dentro de los países con costos de despido más altos de la OCDE, afectando la movilidad laboral, perjudicando la productividad y la creación de empleo formal”.

Santiago,16 marzo 2024. Fotografias Referenciales Seguro de Cesantia. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

En ese sentido, mencionan que “cerca del 40% de los contratos formales dura menos de un año y solo un 20% de las relaciones laborales finalizan con derecho a indemnización por lo que la mayoría de los trabajadores no accede a este beneficio lo que evidencia un sistema inequitativo y disfuncional”.

En el análisis realizado por las investigadoras María José Abud y Soledad Hormazábal de Horizontal y Pedro Pizarro del Instituto Libertad indican que “los trabajadores más perjudicados por la alta rotación laboral son los de menores ingresos. El salario promedio de los contratos que duran menos de 12 meses, por lo tanto, no tienen derecho a este pago, no alcanza los 280 mil, mientras que el de aquellos contratos de más de 5 años supera los 600 mil.

16 Mayo 2025 Gente, trabajadores, pensiones, empleo, caminando, mujeres, hombres. Frio, bajas temperaturas Foto: Andres Perez Andres Perez

La propuesta

La alternativa que se entrega es un esquema de indemnización a todo evento basado en ahorro individual obligatorio, financiado por una cotización con cargo al empleador. “Se trata de un régimen alternativo, que podrá ser elegido por el trabajador al comienzo de la relación laboral. El régimen actual seguiría siendo la norma general en caso de no mencionar preferencia”, se menciona en el informe.

“El monto de la indemnización a todo evento dependerá de la tasa de cotización”, aclaran y explican que con una cotización adicional de un 1,5% de cargo del empleador se alcanzaría el promedio de número de sueldos que recibe un trabajador al ser despedido en los países de la OCDE (1,1 para 5 años de relación laboral y 2,0 al cabo de 10 años)”, precisan.

En su informen indican que es un sistema independiente del seguro de cesantía, que continuaría sin alteraciones. Además, los trabajadores mantendrán el derecho a demandar por tutela laboral y autodespido.

“Esta reforma permitiría proteger a todos los trabajadores formales mediante un derecho a todo evento y liberar al empleador del actual costo por las indemnizaciones, facilitando la movilidad laboral y contribuyendo al crecimiento del empleo, la productividad y los salarios”, puntualizan.

Más sobre:Mercado LaboraldespidosIndemnización por añosempleos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Fondos de pensiones más riesgosos se encaminan a tener su mayor alza en 11 años en lo que va de 2025

Ahora se suma la RM: licencia de conducir digital se implementará desde septiembre en todo el país

La nueva inversión de Mercado Libre en Chile: construirá un centro de almacenamiento de US$135 millones

Detienen a tres sujetos tras persecución por varias comunas de la Región Metropolitana

UDI emplaza a Presidente Boric a seguir el camino de EE.UU. y calificar a El Cártel de los Soles como organización terrorista

Multa a LarrainVial: el historial reciente de votos divididos en las sanciones de la CMF

Lo más leído

1.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

2.
Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

3.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

4.
Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

5.
“Si me piteo a Piñera…”: renuncia seremi de Energía de Aysén recién nombrada tras revelación de polémicas publicaciones contra fallecido expresidente

“Si me piteo a Piñera…”: renuncia seremi de Energía de Aysén recién nombrada tras revelación de polémicas publicaciones contra fallecido expresidente

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Revelan a los artistas invitados y precios de las entradas para la Fiesta de La Pampilla

Revelan a los artistas invitados y precios de las entradas para la Fiesta de La Pampilla

Comienza la venta de entradas para la segunda fecha de Ricky Martin en el Claro Arena

Comienza la venta de entradas para la segunda fecha de Ricky Martin en el Claro Arena

Rating del martes 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Ahora se suma la RM: licencia de conducir digital se implementará desde septiembre en todo el país
Chile

Ahora se suma la RM: licencia de conducir digital se implementará desde septiembre en todo el país

Detienen a tres sujetos tras persecución por varias comunas de la Región Metropolitana

UDI emplaza a Presidente Boric a seguir el camino de EE.UU. y calificar a El Cártel de los Soles como organización terrorista

Fondos de pensiones más riesgosos se encaminan a tener su mayor alza en 11 años en lo que va de 2025
Negocios

Fondos de pensiones más riesgosos se encaminan a tener su mayor alza en 11 años en lo que va de 2025

La nueva inversión de Mercado Libre en Chile: construirá un centro de almacenamiento de US$135 millones

Multa a LarrainVial: el historial reciente de votos divididos en las sanciones de la CMF

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China
Tendencias

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China

Compara los precios de las plataformas de streaming de Chile en un solo lugar: Netflix, Disney+, HBO y más

Se registró la temperatura más alta de todo el invierno en Santiago: a cuántos grados llegó el termómetro

El camerunés Samuel Eto’o es acusado de corrupción, arreglo de partidos y conflicto de interés
El Deportivo

El camerunés Samuel Eto’o es acusado de corrupción, arreglo de partidos y conflicto de interés

Presidente de Independiente vuelve a la carga contra la U: “Fue un plan premeditado para suspender el partido”

El emotivo y esperanzador mensaje del hincha de la U que cayó al vacío en Avellaneda

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre
Finde

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos
Cultura y entretención

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos

Quiero envolverme en tus brazos: Daniela Romo, Yo no te pido la Luna y la historia de un clásico atrevido

Anuncian homenaje a Fabio Salas, uno de los autores esenciales de la literatura rockera en Chile

“Rezando por todos los involucrados”: Donald Trump aborda tiroteo en escuela de Minneapolis y destaca actuar del FBI
Mundo

“Rezando por todos los involucrados”: Donald Trump aborda tiroteo en escuela de Minneapolis y destaca actuar del FBI

Tiroteo en escuela de Minneapolis deja al menos dos muertos y 20 heridos

Hospital atacado por Israel en Gaza niega que Hamas instalase una cámara en el lugar

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”
Paula

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile