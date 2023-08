Participación a programa“Chile Sostenible” supera las expectativas y aún no cierran postulaciones

El 15 de agosto finalizan las postulaciones a “Chile Sostenible”, la segunda versión de la iniciativa de Endeavor y Sistema B Chile que está orientada a pymes y startups con el objetivo de impulsar herramientas de gestión de triple impacto (económico, social y ambiental), con mediciones de sostenibilidad y puedan hacer crecer su empresa.

El proceso cuenta con cuatro etapas: Medición, Formación, Selección y Aceleración. De las cuales sólo cinco emprendimientos serán los que contarán con asesorías y acompañamiento para hacer crecer y acelerar de la mano de las instituciones.

La primera etapa, que es la medición, es un primer filtro para las empresas postulantes, que de acuerdo a lo que indica Zvenka Astudillo, directora ejecutiva de Sistema B Chile, -a pocos días del término de las postulaciones-, ya logran ver que un aumento de personas que contestan el test, “700 cuentas de empresa comenzaron a contestar y lo han completado más de 300, cerca de la mitad, superando los 260 alcanzados el año pasado”, dice.

Este año se sumó Red Megacentro a Banco BCI, EBCO y Explora como parte de la iniciativa, lo que ayudará a que aumentara a cinco las empresas que serán beneficiadas con la etapa final de aceleración.

La primera etapa comienza con “Mide tu impacto”. Consiste en un test con diversas preguntas alineadas con los tres pilares ESG (Ambiental, Social y Gobernanza), en donde se realiza un diagnóstico a la empresa independiente del avance en el proceso. En definitiva, hay un resultado, con números y porcentajes de cómo lo están haciendo las organizaciones, en los distintos aspectos mencionados.

“Es una invitación a mirar hacia adentro de la organización. Generalmente la persona que contesta, previamente tiene una reunión con equipo por el nivel de preguntas que hay que responder. Se trata de pensar en cómo se están haciendo las cosas al interior de la organización. Incorporar estas preguntas da luces de cosas que están invisibilizadas, con la luz apagada. Y si bien puede que no cumpla al 100 lo que se pregunta, esto lo podría hacer mañana o en un año o dos, porque hacia allá quiere caminar. Incorporando criterios, entendiendo que tenemos un rol importante”, señala Astudillo.

Para poder iniciar el proceso, es obligatorio contestar las 32 preguntas del test, que van desde prácticas simples como ahorro energético, beneficios de días administrativos, hasta preguntas de equidad de género e inclusión, en cuanto a cantidad de personas o cargos de liderazgos. En minutos de terminar el cuestionario se envía un correo con un análisis y puntaje obtenido, con las fortalezas y oportunidades de mejora.

Cabe señalar que todo el proceso es gratuito y online, bajando las barreras de distancia para que emprendimientos de todo el país puedan medirse y participar, sumando más postulaciones de regiones que el año pasado. El test de sostenibilidad, se encuentra disponible hasta la fecha de término de las postulaciones.

Fernanda Satta, encargada de Alianzas para programas Endeavor, destaca la importancia de abarcar la mayor cantidad de empresas, que puedan medir sus impactos. “y para las siguientes etapas, desde la perspectiva Endeavor, nos interesa que tenga un factor de innovación que les permita crecer rápidamente o por lo menos que el fundador o la fundadora tenga esa intención, porque ahí es donde nosotros aportamos con nuestra expertise. Así que es bastante amplio el llamado y cada vez con el tiempo se va a ir reduciendo la cantidad de empresas”, dice.

Satta agrega: “queremos entregar la mirada a este proceso de que se puede crecer de forma sostenible. Entonces nosotros aportamos desde esta perspectiva del crecimiento, puede ser una empresa que es sostenible, que es tradicional, pero si tiene el propósito de impactar al centro, les queremos ayudar a eso. También podemos ayudarlo a incorporar innovación en el modelo de Negocio de la empresa”.

Posterior a esa etapa, se seleccionarán 100 empresas que pasan a una etapa de formación. De manera on line se brindan cursos asincrónicos elaborados por ambas instituciones, de temáticas como por ejemplo, conocer el ecosistema de emprendimiento, cómo hacer un mejor pitch, vigilancia tecnológica, negocios triple impacto, entre otros. “Nos interesa que sean los fundadores quienes participen de las capacitaciones, que sean empresas que ya tengan ventas, porque significa que ya está un poco más avanzada la solución y podemos ayudarlos de mejor forma y nos interesa también que tengan el impacto en el ADN y que sean personas que finalmente puedan inspirar al resto de empresas a tomar un camino hacia la sostenibilidad, tenga un mensaje potente, que sea inspirador”, dijo Satta.

El año pasado, tres empresas fueron las ganadoras para continuar el proceso, las cuales no ganan ni la certificación B ni tampoco ser parte de la comunidad de empresas Endeavor, pero si quedan en “su radar” son invitadas a participar en los encuentros, conectados con otros emprendedores y también con un largo camino avanzado para poder certificarse. Hoy con el apoyo de Banco BCI, EBCO, Explora y Red Megacentro, van a poder aumentar la cantidad de empresas, llegando a cinco, y esperan que la iniciativa siga sumando.

La sostenibilidad como un camino

La ganancia de participar en esta iniciativa, es que independiente de pasar al siguiente nivel con el test obligatorio como postulación, ya se le entrega a las empresas, pymes o emprendimientos un diagnóstico inicial de cómo está la organización. Astudillo señala que ” nunca eres lo suficientemente sostenible y siempre se puede ser más sostenible. El tema de la sostenibilidad tiene que ver con cómo podemos equilibrar lo social, lo económico y lo ambiental, que no haya uno más importante que el otro. Y por qué le damos tanta fuerza y tanta profundidad o ciertos aspectos. Es porque estamos acostumbrados y hemos venido durante cientos de años acostumbrados a que lo económico es lo único que importa cuando hablamos de negocio y de empresa.”

En ese sentido, la directora plantea que por eso es una ganancia comenzar con esta guía, (el resultado de medir la sostenibilidad), porque levanta temas que invitan a reflexionar hacia donde va la empresa y hacia donde quiere ir, “es profundizar con la evaluación el impacto, donde no buscamos que estas cinco empresas vayan a ser B, sino que buscamos reconocer y relevar aquellas empresas que tienen la motivación y tienen muchas ganas de seguir avanzando y mejorando. Porque esto. Finalmente es un proceso de mejora continua y permanente. Y cuando la empresa cree que llegó como a un punto alto o está suficientemente avanzando, no se cuestiona si puede seguir mejorando, haces una evaluación y siempre hay posibilidades de mejora. La sostenibilidad no es un hito o un punto en la cima de algo, sino que es un proceso que va siempre puedes mejorar, incluso la empresa más sostenible”.

El rol que tienen las empresas con sus trabajadores, con las comunidades y entornos, son preocupaciones más allá de lo legal, por que a juicio de Astudillo, es el “desde” y “esta legalidad no ha sido suficiente para poder estar en condiciones que podamos efectivamente decir que si tenemos un entorno cuidado, si tenemos personas protegidas, que estén en un bienestar permanente, lo cual quedó en evidencia con el estallido y pandemia que reveló las condiciones en las cuales viven. Entonces tenemos que pasar a la acción. Las empresas tienen un rol muy importante ( siendo la segunda institución más grande del mundo despues de la familia), por que necesitamos cambiar la cultura, sacando paradigmas antiguos y eso es un camino, no es una carrera de 100 mts donde el que no llegó, no”.