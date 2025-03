Pedro Pablo Larraín, de Sartor: “El liquidador de la CMF está favoreciendo a Credicorp”

Mediante una carta enviada a los aportantes de los diversos fondos de Sartor AGF, Pedro Pablo Larraín, presidente de Sartor Finance Group, presentó una serie de reparos contra la gestión del liquidador, a quien acusó de estar “favoreciendo al grupo peruano Credicorp”.

En la carta, Larraín expuso que el liquidador, Ricardo Budinich, ha sostenido varias reuniones con Credicorp en los últimos meses “y la CMF dejó negligentemente pasar los plazos legales y no se opuso a la solicitud de la peruana Credicorp para embargar la cuenta corriente del fondo Sartor Leasing”.

En esa línea, expuso que tras el embargo, “resolvió rematar el fondo, con lo que perjudicó a los aportantes y favoreció a Credicorp, que ahora tiene privilegio de cobro por sobre los aportantes”.

Junto con ello, Larraín señaló que el liquidador ha informado la contratación de PwC “para valorizar los fondos de Sartor AGF, lo que significa que contrató a la misma PwC que hace pocos meses hizo el due diligence de Sartor AGF para Credicorp”. en esa línea, explicó que “denunciamos que el grupo peruano Credicorp es un competidor agresivo que violó un acuerdo de confidencialidad para obtener información privilegiada, y que tiene intenciones de compra hostil a precio de liquidación sobre algunos activos que son de los aportantes de Sartor AGF, tal como quedó registrado en septiembre de 2024″.

Qué dijo Pedro Pablo Larraín, de Sartor, sobre Credicorp

Junto con ello, señaló que “el liquidador de la CMF ha estado vinculado laboralmente al peruano Credicorp en el pasado. Hay evidencia pública de esto”, y que “en la práctica, lo que estamos viendo es que el grupo peruano Credicorp realizó una oferta hostil contra el grupo chileno Sartor, que fue rechazada. Luego, la CMF expropió Sartor AGF sin un debido proceso y está entregando esos activos al grupo peruano Credicorp, a costa del patrimonio de los aportantes de Sartor AGF”.

Por la tarde de este miércoles, la CMF comunicó que el consejo acordó la liquidación de los fondos de inversión Táctico Perú, y Facturas USD, ambos administrados por Sartor AGF, gestora también en proceso de liquidación. El acuerdo se tomó tras petición de Credicorp Capital. La decisión se suma a la del pasado 13 de marzo, cuando el regulador acordó liquidar el Fondo de Inversión Rescatable Sartor Leasing.

Corralito y sueldo del liquidador

Otro punto de la carta a los aportantes, está referido a la comunicación enviada a la CMF, donde denunciaban falta de transparencia del organismo, “los errores que está cometiendo y cómo está perjudicando gravemente el patrimonio de los aportantes”.

Al respecto, Larraín señaló que el liquidador “lleva varios meses en Sartor AGF, cobrando un sueldo que él se asignó de $ 11 millones al mes -y que se autopaga con los recursos de Uds.- pero parece que sigue sin saber algunas cosas básicas del negocio”.

Además, explicó que “todas las AGF tienen deudas relacionadas con socios, porque eso es legal y cumple con la norma. Si a la CMF no le gusta la ley, tiene que pedir al Congreso que la cambie, pero la CMF no puede cambiar o desconocer la ley… En el caso de Sartor AGF, la deuda con ex controladores es menos del 20%. Nuevamente, es cosa de leer las escrituras para confirmar algo tan simple como esto, pero el liquidador no lee las escrituras actuales, solo repite la misma desinformación”.

Junto con ello, cuestionó los conocimientos sobre el mercado de la deuda privada, y sostuvo que “el liquidador despidió al equipo que llevaba el negocio y la cobranza de Sartor AGF. Y al mencionar créditos, mezcla créditos que aún no han vencido… Dice una cosa y a las pocas horas se desdice, faltando gravemente a su obligación legal de proteger el patrimonio de los aportantes”.

“Lleva varios meses en el cargo y ya ha declarado varias veces -en condicional- que supuestamente habría pérdidas para los aportantes, pese a que la única valorización real que existe de los fondos es la que tenemos del 2024 y que no fue objetada por la CMF. Así el liquidador además baja el precio de los activos, los mismos que quiere rematar, con lo que perjudica a los aportantes y beneficia al eventual futuro comprador”, sostuvo Larraín.

Por último, indicó que el liquidador “no ha pagado los rescates solicitados por Uds. antes del corralito impuesto por la CMF, con lo que incumple la ley”.