    Peritaje estima en hasta $8.321 millones deuda de Amazon a ChileActores por derechos de propiedad intelectual

    El informe de la perito judicial María Bernardita Salinas Ugarte, entregado el 30 de diciembre, estima la deuda de Amazon con ChileActores en hasta $8.321 millones, tomando en cuenta las tarifas por la distribución digital de contenido en plataformas de streaming, que serían del 3,6% mensual de los ingresos generados, desde el 14 de enero de 2021 hasta la fecha, y un 2% para el periodo anterior.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas

    La Corporación de Actores de Chile (ChileActores) mantiene una fuerte disputa legal en contra de Amazon. En julio de 2023, ChileActores demandó a Amazon.com Services LLC, acusando a la compañía de utilizar interpretaciones de actores chilenos en su plataforma de streaming Prime Video sin pagar los derechos correspondientes.

    Amazon sin controvertir el fondo de la petición de la entidad privada solicitó que el 1° Juzgado Civil de Santiago se declare sin jurisdicción ni competencia para conocer del caso, por tratarse de actos ejecutados desde el extranjero, y en subsidio rechace íntegramente la demanda, negando la existencia de infracción, el cobro de remuneraciones.

    En el marco del litigio el pasado 30 de diciembre, la perito judicial María Bernardita Salinas Ugarte, experta en informática y telecomunicaciones, entregó un informe pericial al tribunal en el que estimó en hasta $8.321 millones la deuda que tendría Amazon ChileActores. Ello si se aplican las tarifas establecidas para la puesta a disposición al público en medios digitales interactivos, equivalentes al 3,6% mensual de los ingresos generados por la actividad, desde el 14 de enero de 2021 a la fecha de hoy, y para el periodo anterior un 2%.

    La perito destacó que utilizó “una metodología de cálculo conservadora para evitar cualquier sobreestimación del monto y garantizar que las cifras presentadas constituyan un umbral mínimo razonable y verificable”.

    Al aplicar el sistema de mínimo garantizado por obra, se asumió que cada título estuvo disponible solo un mes dentro de cada cuartil, aun cuando en el funcionamiento ordinario de plataformas de streaming las obras permanecen disponibles durante la totalidad del trimestre. “Esta decisión implica no multiplicar el valor por los tres meses que corresponderían conforme a la estructura tarifaria (de trimestral a mensual), reduciendo así de manera significativa la remuneración que legalmente pudo haberse generado”, acotó el informe.

    Asimismo, destacó que “las UF determinadas para cada cuartil fueron utilizadas en su valor nominal, es decir, sin aplicar el ajuste por interés corriente. La exclusión de dicho ajuste impide que el monto final refleje el incremento económico derivado del paso del tiempo. En consecuencia, los valores presentados deben entenderse como el monto mínimo”.

    Para llegar al monto, la perito sostuvo que se tomaron los ingresos brutos declarados por Amazon en Chile que están en dólares y se multiplican por el tipo de cambio promedio del cuartil según el banco central. Luego, teniendo el monto de los ingresos brutos en pesos chilenos se saca el porcentaje correspondiente para el pago 2% y 3,6%, según el período de tiempo.

    El monto total asciende a $6.517.668.831 y el resultado no incluye los intereses corrientes a la fecha, por lo que para llevarlos a valor presente (noviembre 2025), el monto en millones se debe multiplicar por (1 + tasa interés) en este caso (1 + 5%) y elevar a los días hasta la noviembre 2025 dividido en 365 (cantidad de días que tiene un año), llegando a un monto de $7.290.640.377.

    El monto calculado no contiene el reajuste al IPC pertinente, por lo que luego de agregar los intereses al resultado de cada periodo hay que aplicarle un factor basado en el IPC correspondiente al trimestre, ajustado a noviembre de 2025.

    “Esto permite igualar valores históricos en términos de poder adquisitivo comparable. índice base 2023=100 según el Instituto Nacional de Estadísticas, obteniendo un resultado final de $8.321.885.814″, concluyó.

    Chileactores cuenta con la asesoría de Javier Velozo y Amazon es representado por Bruno Caprile.

