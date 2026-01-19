Precio promedio real del cobre en 2025 no superó a los años previos, pero se prevé que alcance un nuevo récord este 2026

El costo de los aranceles a la economía de Estados Unidos

Una serie de alzas consecutivas dejaron al precio del cobre en niveles récord. El metal rojo cerró el último día del 2025 en los US$5,672 por libra, tras una subida de 43%, y la tendencia alcista se ha mantenido durante los primeros días de este ejercicio hasta sobrepasar los US$6. El rally, apuntan en el mercado, tiene factores estructurales detrás y para este ejercicio el promedio se ubicaría en niveles históricos.

Este viernes el precio del cobre cerró en US$5,9 por libra y en 2026 el precio promedio alcanza los US$5,937, muy por sobre los US$4,51 del 2025. Sin embargo, ese valor es nominal y al corregirlo por la inflación de EEUU, disminuye.

Según cálculos de Gustavo Lagos, académico de la Universidad Católica, el precio promedio real del cobre -es decir, con este ajuste- en la Bolsa de Metales de Londres en 2025 alcanzó los US$4,028 por libra, menor incluso a los US$4,15 de 2024.

Medido de esta forma, los mayores valores en las últimas dos décadas se alcanzaron en 2021 con US$4,73 y en 2011, con US$5,06.

Al deflactar el valor nominal del cobre por el índice de Precios del Consumidor de EEUU, en las últimas décadas los mayores precios reales se produjeron durante el último súper ciclo de las materias primas. Así, en 2006, 2007 y 2008 el precio promedio fue de US$5,4, US$5,52 y US$5,29, respectivamente. En tanto, para 2010, 2011 y 2012 llegó a US$5,31, US$5,93 y US$5,07, respectivamente.

Con todo, el mayor precio promedio real se alcanzó en 1966, cuando llegó a US$7,26 por libra.

Desde el punto de vista anual, deflactado por el IPC de EEUU, el promedio nominal de US$4,51 por libra de 2025 es el mayor desde el 2012, cuando el precio promedio real llegó a US$5,076.

Según Gustavo Lagos, más allá de los precios reales promedio alcanzados con anterioridad, lo relevantes es que en 2026 “el precio promedio estará, probablemente, sobre US$5 por libra porque hay fallas en la oferta”.

Al respecto, precisa que una parte de esos problemas es estructural, como la demanda del metal rojo por la electromovilidad, y otra puntual como los accidentes.

Grasberg, la segunda mina de cobre más grande del mundo, ubicada en Indonesia, sufrió un grave accidente en septiembre del año pasado, y ello implica “entre 400 mil y 500 mil toneladas menos de producción de cobre en el mundo. A eso se suman los problemas en la mina Kamoa-Kakula, en la República Democrática del Congo, que son otras 100 mil toneladas menos. Vamos a tener un año muy deficitario en cobre y por tanto el precio no debiera bajar de US$5″.

En esa línea, Juan Cristóbal Ciudad, analista de mercado e industria senior de Plusmining, señala que “el promedio anual del 2024 fue menor al 2025 nominal y real”, pero apunta que “para el 2026 el rango esperado por distintos analistas es amplio, va desde US$4,55 de Cochilco hasta cerca de US$6 de los bancos de inversión. En Plusmining estamos viendo en este momento que posiblemente se encuentre entre US$5,3 y US$5,8, es decir sobre US$5 para el promedio anual”.

Dichas proyecciones se encuentran muy por encima de las últimas estimaciones realizadas por Cochilco durante el tercer trimestre de 2025.

Los riesgos

Según la entidad, para 2026 el pecio del metal rojo en promedio se ubicará en US$4,55, “trayectoria que mantiene al metal claramente por encima de sus promedios históricos. El supuesto central es que la oferta logra expandirse para evitar déficits muy pronunciados, pero no lo suficiente como para recomponer inventarios de manera significativa ni para generar superávits persistentes”.

Con todo, señaló que por el lado de la demanda “un avance más acelerado de la transición energética, un despliegue más intenso de infraestructura de transmisión y distribución, y nuevos paquetes de estímulo en China y otras economías emergentes podrían situar el consumo de cobre por encima de los supuestos de base”.

En tanto, “el principal riesgo a la baja se asocia a un deterioro más profundo del ciclo económico global: una desaceleración sincronizada en Estados Unidos, Europa y China, intensificada por una política arancelaria más restrictiva, un ajuste más marcado del sector construcción y condiciones financieras más contractivas de lo previsto”.

Por su parte, en su último Informe de Política Monetaria correspondiente a diciembre, el Banco Central actualizó sus proyecciones para la economía chilena, pero también analizó el cobre.

En su escenario central, el precio promedio del cobre se proyecta en US$ 4,7 la libra en 2026 y US$ 4,6 la libra en 2027, por sobre lo estimado en el informe de septiembre, cuando se ubicaba en US$ 4,3 para ambos años.

Por su parte, el presupuesto 2026 se elaboró con un precio efectivo del cobre de US$4,35 por libra.