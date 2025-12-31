Producción industrial vuelve a caer en noviembre: manufactura y minería presionan al índice

Expertos creen que el Banco Central subirá proyección para el PIB e Inflación 2025

El Índice de Producción Industrial (IPI) sufrió un nuevo traspié y disminuyó 0,8% interanual en noviembre de 2025, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El resultado se explicó por las incidencias negativas de la producción manufacturera y minera, las que no lograron ser compensadas por el crecimiento del sector de electricidad, gas y agua.

En términos desestacionalizados, el IPI mostró un crecimiento mensual de 0,2%, reflejando avances en manufactura y en electricidad, gas y agua, los que fueron parcialmente contrarrestados por la caída mensual de la minería

El INE precisó que noviembre contó con igual cantidad de días hábiles que el mismo mes del año anterior.

Noviembre: menos producción de cobre y madera

En noviembre, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) anotó una caída interanual de 1,3%, lo que restó 0,579 puntos porcentuales a la variación del IPI.

Según el INE, el resultado se explicó principalmente por la menor producción en madera y productos de madera, afectada por mantenciones programadas, así como por una baja en maquinaria y equipo, asociada a una alta base de comparación, y por una menor producción de papel y productos de papel, vinculada a una menor demanda industrial.

El costo de los aranceles a la economía de Estados Unidos Oliver Llaneza Hesse

Por su parte, el Índice de Producción Minera (IPMin) presentó un descenso de 1,3% en doce meses, con una incidencia negativa de 0,557 puntos porcentuales en el índice general. El INE explicó que este resultado respondió a una menor actividad en la minería metálica, particularmente en la extracción y procesamiento de cobre, debido a una baja ley del mineral y un menor tratamiento.

Este efecto fue parcialmente compensado por el crecimiento de la minería no metálica, impulsada por una mayor producción de carbonato de litio, y por el aumento en recursos energéticos, asociado a una mayor producción de gas natural.

Electricidad, gas y agua muestran crecimiento

En contraste con los sectores anteriores, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) registró un aumento interanual de 2,4% en noviembre, aportando 0,320 puntos porcentuales al IPI. El INE detalló que el crecimiento se explicó por alzas en las tres actividades que lo componen.

Producción industrial baja otra vez Jesús Hellín - Europa Press

En particular, destacó el incremento en electricidad, asociado a una mayor generación, especialmente desde centrales solares, además de un aumento en la distribución eléctrica hacia el destino comercial.

Asimismo, la actividad de agua creció por una mayor distribución al segmento residencial, mientras que gas aumentó debido a una mayor regasificación de gas natural licuado y a un mayor suministro destinado a la generación eléctrica.