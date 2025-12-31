SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Producción industrial vuelve a caer en noviembre: manufactura y minería presionan al índice

    La menor producción de madera y cobre afectaron a los indicadores de manufactura y minería, dijo el INE.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Expertos creen que el Banco Central subirá proyección para el PIB e Inflación 2025

    El Índice de Producción Industrial (IPI) sufrió un nuevo traspié y disminuyó 0,8% interanual en noviembre de 2025, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

    El resultado se explicó por las incidencias negativas de la producción manufacturera y minera, las que no lograron ser compensadas por el crecimiento del sector de electricidad, gas y agua.

    En términos desestacionalizados, el IPI mostró un crecimiento mensual de 0,2%, reflejando avances en manufactura y en electricidad, gas y agua, los que fueron parcialmente contrarrestados por la caída mensual de la minería

    El INE precisó que noviembre contó con igual cantidad de días hábiles que el mismo mes del año anterior.

    Noviembre: menos producción de cobre y madera

    En noviembre, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) anotó una caída interanual de 1,3%, lo que restó 0,579 puntos porcentuales a la variación del IPI.

    Según el INE, el resultado se explicó principalmente por la menor producción en madera y productos de madera, afectada por mantenciones programadas, así como por una baja en maquinaria y equipo, asociada a una alta base de comparación, y por una menor producción de papel y productos de papel, vinculada a una menor demanda industrial.

    El costo de los aranceles a la economía de Estados Unidos Oliver Llaneza Hesse

    Por su parte, el Índice de Producción Minera (IPMin) presentó un descenso de 1,3% en doce meses, con una incidencia negativa de 0,557 puntos porcentuales en el índice general. El INE explicó que este resultado respondió a una menor actividad en la minería metálica, particularmente en la extracción y procesamiento de cobre, debido a una baja ley del mineral y un menor tratamiento.

    Este efecto fue parcialmente compensado por el crecimiento de la minería no metálica, impulsada por una mayor producción de carbonato de litio, y por el aumento en recursos energéticos, asociado a una mayor producción de gas natural.

    Electricidad, gas y agua muestran crecimiento

    En contraste con los sectores anteriores, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) registró un aumento interanual de 2,4% en noviembre, aportando 0,320 puntos porcentuales al IPI. El INE detalló que el crecimiento se explicó por alzas en las tres actividades que lo componen.

    Producción industrial baja otra vez Jesús Hellín - Europa Press

    En particular, destacó el incremento en electricidad, asociado a una mayor generación, especialmente desde centrales solares, además de un aumento en la distribución eléctrica hacia el destino comercial.

    Asimismo, la actividad de agua creció por una mayor distribución al segmento residencial, mientras que gas aumentó debido a una mayor regasificación de gas natural licuado y a un mayor suministro destinado a la generación eléctrica.

    Lee también:

    Más sobre:EconomíaProducción industrial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Xi Jinping afirma que “reunificación” con Taiwán es “imparable”

    La UE tilda de “distracción deliberada” el supuesto ataque ucraniano contra la residencia oficial de Putin

    Ni Google ni Nvidia ni ChatGpt: este es el silencioso “dueño” del tablero global donde descansa la inteligencia artificial

    Ante incendios forestales: las recomendaciones del Minsal para enfrentar los riesgos del humo producido por siniestros

    Paula Urenda dejará la gerencia de la Cámara Chilena de la Construcción luego de siete años en el cargo

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Comienzan pagos para vocales de mesa que participaron en la segunda vuelta

    Comienzan pagos para vocales de mesa que participaron en la segunda vuelta

    Temblor hoy, miércoles 31 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 31 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    Ante incendios forestales: las recomendaciones del Minsal para enfrentar los riesgos del humo producido por siniestros
    Chile

    Ante incendios forestales: las recomendaciones del Minsal para enfrentar los riesgos del humo producido por siniestros

    Comienzan pagos para vocales de mesa que participaron en la segunda vuelta

    Año Nuevo en Valparaíso: se espera que alrededor de 300 mil vehículos lleguen hasta la región

    Ni Google ni Nvidia ni ChatGpt: este es el silencioso “dueño” del tablero global donde descansa la inteligencia artificial
    Negocios

    Ni Google ni Nvidia ni ChatGpt: este es el silencioso “dueño” del tablero global donde descansa la inteligencia artificial

    Paula Urenda dejará la gerencia de la Cámara Chilena de la Construcción luego de siete años en el cargo

    Los 10 negocios de 2025 que quedaron en la memoria

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista
    Tendencias

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Las operaciones de EEUU en Siria que provocaron la muerte de 7 miembros de ISIS y permitieron arrestar a combatientes

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    El tenso cruce entre el Dibu Martínez e hinchas de Arsenal tras el triunfo por goleada de los Gunners
    El Deportivo

    El tenso cruce entre el Dibu Martínez e hinchas de Arsenal tras el triunfo por goleada de los Gunners

    La defensa de Colo Colo recupera la garra charrúa: los albos anuncian a Joaquín Sosa

    Con Pulgar en la oncena ideal: Arrascaeta arrasa con Messi y se anota como el nuevo Rey de América

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Muere el actor Isiah Whitlock Jr., reconocido por su papel en The Wire
    Cultura y entretención

    Muere el actor Isiah Whitlock Jr., reconocido por su papel en The Wire

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026

    Las peores películas y series que dejó 2025

    Xi Jinping afirma que “reunificación” con Taiwán es “imparable”
    Mundo

    Xi Jinping afirma que “reunificación” con Taiwán es “imparable”

    La UE tilda de “distracción deliberada” el supuesto ataque ucraniano contra la residencia oficial de Putin

    La ONU aprueba un presupuesto con recortes y 2.900 puestos de trabajo menos

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad
    Paula

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina