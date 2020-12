Proyecto de reajuste quedó sin guarismo de aumento de 2,7% ni bonos tras su paso por Hacienda

Tras una larga sesión, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó el proyecto de reajuste rechazando más de 30 artículos de los 87 que contempla el articulado incluyendo el reajuste de 2,7%.

“Rechazamos hasta el artículo 33 que contemplan aparte del reajuste, los bonos y asignaciones que se reajustan en base al guarismo” explicó el diputado Daniel Núñez (PC).

Si bien el texto se aprobó en general con los votos de ChileVamos y el diputado DC, José Miguel Ortiz, en particular la oposición no apoyó la cifra propuesta por el gobierno porque consideran que representa un retroceso a los ingreso de los trabajadores pues hay bonos que no se incorporan como el de término de conflicto y el de vacaciones.

“Estamos hablando de un reajuste a la remuneración bruta. Los bonos son un ítem separado, y antes de 2012 el bono de vacaciones no existía. En esa oportunidad vivimos una crisis negra, y este reajuste tiene que ser distinto no puede ser el mismo del año pasado. Pregunto si la mayoría de los chilenos están pensando en bonos, yo creo que no, porque lo que les angustia es tratar de recuperar su ingreso, su trabajo””, recalcó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

El diputado Manuel Monsalve (PS) explicó que en la propuesta el gobierno no está respetando el pis de negociación, y los funcionarios verán un recorte en su remuneración en 2021, “si un funcionario recibía $600.000 subirá un 2,7% su ingreso, es decir recibiría $194.000 más en el año, pero su bono de vacaciones que era de $259.000 se reduce a la mitad. Eso es disminución de ingresos”.

El proyecto consta de 87 artículos de distinta índole, razón por la cual, Hacienda ocupó latamente su tiempo en revisar en detalle las propuestas, que finalmente fueron todas aprobadas. Ahora la Comisión de Trabajo revisará la iniciativa para que la sala de la Cámara pueda votar hoy el proyecto que está calificado con urgencia.