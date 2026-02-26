Quiroz completa equipo que lo acompañará en la Dipres y que debe revertir críticas a la entidad por estimaciones fiscales

Uno de los grandes desafíos que tendrá la nueva administración es mejorar el estado de las finanzas públicas que recibirá del gobierno de Gabriel Boric. El año 2025 terminó con un déficit fiscal estructural muy superior al previsto.

Si en el primer decreto de política fiscal el gobierno tenía como meta cerrar en -1,1% del PIB el 2025, en octubre del año pasado se modificó a -1,6% del PIB, pero finalmente terminó siendo -3,6% del PIB, lo que se traduce en un agujero fiscal de unos US$13 mil millones.

Este fue el tercer incumplimiento consecutivo de la meta fiscal autoimpuesta por el actual gobierno (2023-2024-2025). Pero, adicionalmente, es el mayor déficit histórico para periodos sin crisis.

Uno de los principales problemas y que generó una fuerte crítica de la oposición y de expertos en materias fiscales, fueron los recurrentes errores de cálculo en las proyecciones de los ingresos fiscales. De hecho, en 2025 los ingresos fiscales estuvieron muy por debajo de lo proyectado. Se esperaba que estos crecieran 6,8% anual, pero tuvieron un alza de solo 3,4%.

Esta será la tarea que deberá enfrentar el nuevo equipo de la Dirección de Presupuestos (Dipres) que asumirá el 11 de marzo de este año. Y por lo mismo, el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya está terminando de definir los nombre para los cargos clave en esta repartición.

José Pablo Gómez, nuevo director de Presupuestos

Tempranamente fue anunciado José Pablo Gómez como el próximo director de Presupuestos, quien ya posee un paso por la entidad. En la primera administración de Michelle Bachelet, Gómez fue jefe de la División de Finanzas Públicas de la Dipres, cargo en el que fue ratificado hasta el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Con la llegada del Presidente Boric a La Moneda y de Mario Marcel a Hacienda, fue removido tras 14 años en dicha posición.

Gómez es ingeniero civil industrial y economista de la Pontificia Universidad Católica (UC). Otro de sus roles en el Estado fue como asesor del Ministerio de Hacienda por un año y bajo la gestión de Nicolás Eyzaguirre entre 2003 y 2004. También fue superintendente de Isapres durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos.

José Ignacio Llodrá arriba a la Dipres con José Pablo Gómez.

A Gómez lo acompañará en la subdirección de Presupuestos Claudio Martínez, quien ya ocupó ese cargo durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Actualmente es jefe sectorialista de Hacienda, Infraestructura y Transporte. Es ingeniero comercial con mención en administración de empresas, y magíster en Gestión y Políticas Públicas.

Mientras que, la otra subdirección, la de Racionalización y Función Pública, la asumirá José Ignacio Llodrá, quien es economista de la Pontificia Universidad Católica. También se ha desempeñado en la Dipres, por lo que conoce de cerca sus quehaceres. Entre 2018 y 2021 fue jefe de gabinete bajo las direcciones de Rodrigo Cerda y Matías Acevedo.

El desafío de los ingresos fiscales

Una de las áreas donde la Dipres tendrá una mayor presión y atención durante esta nueva administración, es la que se relaciona con las proyecciones de ingresos, principal debilidad que tuvo el actual gobierno.

Mauricio Carrasco, investigador de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la U. San Sebastián

La unidad encargada de esa labor es el subdepartamento de Ingresos Públicos, hoy en manos de Nicolás Bohme y que depende jerárquicamente del Departamento de Finanzas y Empresas Públicas. Para este último cargo, la escogida es una conocida de José Pablo Gómez, ya que trabajaron estrechamente en la Dipres durante los años anteriores. Se trata de Sonia Adriasola, quien fue por 15 años jefa Programación Financiera en la Dipres, cargo que dejó en 2023. Actualmente es jefa de Programación Financiera de la Tesorería General de la República.

Adriasola es economista de la Universidad de Santiago, con un máster en Economía en la Universidad Alberto Hurtado.

Como jefe del departamento de Estudios, el nombre elegido es del economista de la Universidad Católica, Mauricio Carrasco, quien ya tuvo un paso en ese mismo cargo durante el último año del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Carrasco tiene una dilatada carrera en distintas instituciones, siendo la última como académico de la Universidad San Sebastián.

Junto a Carrasco y de manera coordinada en la jefatura de Estudios Macroeconómicos aparece el nombre del economista de la Universidad Católica Arturo Claro, quien hoy se desempeña como analista económico financiero senior del Banco Central. Antes se trabajó como analista macroeconómico en Econsult y ha sido académico en la Universidad de Los Andes.

Dentro de este esquema, fuentes que conocen el diseño que se está preparando para la Dirección de Presupuestos, afirman que se creará un cargo de Coordinación Presupuestaria, el cual será asumido por Margarita Vial, quien también conoce la Dipres por dentro, ya que fue parte de ese organismo durante el primer y segundo gobiernos de Sebastián Piñera.

En el primer gobierno de Piñera fue analista presupuestaria de gobiernos regionales. Luego, en el segundo mandato, entre abril de 2018 y abril del 2020, fue analista del Departamento Administración Presupuestaria, asumiendo a continuación la Coordinación del Departamento de Administración Presupuestaria, entre abril de 2020 y abril de 2022. Con la llegada de la administración Boric se fue como analista presupuestaria al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, hasta mayo de 2023. Actualmente es investigadora del Programa Fiscal de la Universidad San Sebastián.

Entre quienes siguen de cerca los temas fiscales resaltan que este equipo que se está conformando tiene trayectoria y experiencia en las materias que deberan abordar, por lo que podrán comenzar a trabajar desde el primer día.

En ese contexto, se destaca el hecho de que todos los nombres en puestos clave hayan tenido una experiencia previa en la Dirección de Presupuestos, lo que según señalan, asegura un soporte técnico importante.

Todo esto para los expertos cobra mayor relevancia considerando el escenario fiscal al que se deberá hacer frente y el tamaño del desafío que significará realizar el ajuste del gasto público de US$ 6.000 millones que ha comprometido Kast.

Equipos técnicos de Grau y Quiroz concretan reuniones de traspaso de información

El 4 de febrero se concretó la primera reunión de coordinación entre el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y el futuro titular de Teatinos 120, Jorge Quiroz. Ambos estuvieron acompañados de sus principales asesores técnicos.

Al término de ese encuentro, el ministro Grau destacó la disponibilidad de la actual administración para realizar la transición entre un equipo y otro. “Nos interesa mucho poder aportar a una correcta instalación”, dijo.

Mientras que Quiroz, comentó que “esta reunión es la primera de una serie y se enmarca en lo mejor de nuestras tradiciones republicanas, que busca, en este caso, facilitar la transición entre una administración y otra, resguardando la continuidad del funcionamiento del Estado, más allá de los cambios de gobierno”.

En ese contexto, Quiroz añadió que “hemos acordado seguir trabajando durante todo febrero, con equipos coordinados, para llegar sin tropiezos al 11 de marzo y asegurar que el país mantenga su completa normalidad en su funcionamiento fiscal y económico”.

Y esas reuniones se han venido concretando. El viernes 20 de febrero hubo una serie de bilaterales. Una de ellas fue de coordinación de Regulación Económica, donde estuvo el actual coordinador de esa área, Francisco Saffie, con quien asumirá en marzo, Tomás Bunster.

También se produjo la reunión entre los coordinadores legislativos. La actual, Consuelo Fernández, con la futura, Bárbara Bayolo. Ese mismo día se realizó la reunión entre Carolina Moreno, quien es hoy la coordinadora de Finanzas y Asuntos Internacionales, con Eugenio Symon, quien asumirá en marzo.

La última reunión de ese día fue de Mercado de Capitales, donde hubo traspaso de información de parte de Alejandro Puente a Eugenio Symon.

El lunes recién pasado se materializaron otras dos reuniones. Una de coordinación Macroeconómica, entre Rodrigo Wagner y Alejandro Guin-Po, y otra de coordinación Jurídica, entre Loreto Neumann, que es la actual coordinadora, con Josefina Soto, quien arribará el 11 de marzo.