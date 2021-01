Ranking de Think Tanks vuelve a destacar a centros de estudios chilenos

El ranking Global Go To Think Tanks 2020 del Programa Think tanks & civil societies de la Universidad de Pennsylvania, volvió a destacar a dos centros de estudios chilenos entre los 174 centros de estudios más importantes del mundo.

Así, Libertad y Desarrollo se ubicó en el lugar 70, mientras que el CEP se posicionó en el 95. En ambos casos se repitieron en lugar alcanzado en 2019. En tanto, en la categoría think tanks de América Central y América del Sur, LyD queda en el puesto número 27, en tanto la Cepal queda en el 65, CEP en el 5, Cieplan en el 19 y Chile 21 en el 22.

En el primer lugar del ranking (top think tank of the world) se ubicó Carnegie Endowment for International Peace, de Estados Unidos.

El ranking se elabora a partir de un proceso de nominación y consulta sistemática a un universo de más de 1.700 académicos, expertos, analistas de centros de estudios y periodistas de todo el mundo, y tiene como objetivo principal reconocer a los centros de estudios de políticas públicas líderes y destacar sus principales contribuciones.