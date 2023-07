Reforma previsional: parte del oficialismo toma distancia de apertura del gobierno a licitar a privados administración de cuentas

Tres autoridades de gobierno, cinco parlamentarios y 18 técnicos que acudieron en representación de los distintos partidos políticos que hay en el Congreso. Ese es el balance de asistencia que dejó este martes la primera reunión técnica que se realiza entre el gobierno, parlamentarios y expertos nombrados por las tiendas políticas, instancia que se acordó el viernes pasado con el objetivo de viabilizar la tramitación de la reforma previsional.

La cita, que se desarrolló en dependencias del Ministerio del Trabajo, abordó la reorganización industrial, donde el Ejecutivo expuso a los asistentes el contenido del proyecto y luego oficializó su nueva propuesta que ya había deslizado en el último tiempo: que no sea un ente público el que se dedique a hacer la administración de cuentas, sino más bien que se pueda licitar a privados.

Hubo consenso entre los asistentes que se dio un buen ambiente de conversación y debate, pero la verdad es que el planteamientos del gobierno no logró convencer a todos. De hecho, de partida, en algunos sectores del propio oficialismo tomaron distancia de esta nueva propuesta.

Pero también hubo quienes encontraron que era una buena idea, como la DC, Demócratas y el PPD, aunque de todas maneras pidieron al gobierno los números que comprueban que la reorganización de la industria genera eficiencias y de qué nivel serían.

“Estamos más cerca de un acuerdo que hace dos semanas, en parte porque se inició una conversación, y también porque el gobierno ha ido flexibilizando su proyecto inicial. Valoro que se haya recogido lo que nosotros proponemos respecto al soporte, y que el gobierno ahora propone licitarlo. También valoro una convicción transversal, de todos, que por el lado de la inversión debe haber libre elección entre distintos gestores públicos y privados”, señaló el diputado Alberto Unddurraga (DC).

Desde Chile Vamos solicitaron más cifras y no apoyaron lo propuesto por el Ejecutivo. Así, en la UDI por ejemplo, argumentaron que las personas deben tener “la libertad de elegir”, y señalaron que lo planteado por el gobierno “sigue siendo un monopolio”, porque sería un solo ente privado el que administraría las cuentas.

Eso es lo que señaló el diputado Cristián Labbé (UDI), quien estuvo presente en la reunión de este martes. “Salimos con la sensación de que el gobierno sigue teniendo dos almas con respecto a la reforma. Una en donde al PC, RD, y el Frente Amplio en general, no les ha gustado la propuesta del Ejecutivo. Y lo otro, es que faltó información dura para poder, a lo menos, entrar en una discusión un poco más técnica. Hoy la reunión se trató de grandes titulares, grandes intenciones por parte del Ejecutivo, pero no se profundizó lo suficiente como para poder respaldar una posible decisión con respecto a la separación de la industria”, comentó Labbé.

Quienes estuvieron presentes en la reunión entendieron que algunos técnicos representantes del oficialismo no estuvieron de acuerdo con que la administración de cuentas se licite a un privado, porque argumentaron que sería más de lo mismo, donde finalmente todo quedaba en el mundo privado. En esa línea, apuntaron a darle una oportunidad al Estado. En cambio, desde la derecha sostuvieron que, en realidad, la licitación de todas maneras la haría el Estado, el cual será el que fije las reglas.

Sobre la propuesta de licitar el soporte a un privado, el diputado Andrés Giordano (Ind-FA) dijo que “lo entendemos como una muestra de voluntad de flexibilizar la reforma por parte del gobierno, pero advertimos que tiene posibles riesgos y efectos que preocupan. De hecho, la experiencia más clara es la AFC, que es un negocio que genera más de $11.000 millones en utilidades y que es administrado por cuatro AFP. Es decir, por más que esto genere posibles consensos, abre paso al monopolio privado y al lucro, lo que podría ir en un sentido contrario a traspasar los beneficios de las economías de escala a las y los pensionados”.

Giordano agregó que, “por el contrario, vemos un IPS que ha tenido un desempeño exitoso, eficiente y transparente en el pago de la PGU, los beneficios en pandemia, los subsidios por discapacidad, entre otros, y sin embargo, se ha instalado una crítica contra lo público, desconociendo la experiencia de esta institución, así como la internacional, donde el Estado, en todo el mundo, juega un rol principal”.

Este viernes 21 se llevará a cabo una segunda reunión con los expertos de los partidos políticos, en la que se abordará el 6% de cotización adicional que propone la reforma de pensiones. Pero como este martes no se terminó de debatir todo lo que respecta a reorganización industrial, también se acordó que el viernes llegarán con propuestas concretas para abordarlas al inicio de la sesión. Eso sí, algunos asistentes advierten que si el gobierno no entrega antes los números para poder hacer cálculos, eso no será posible.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, valoró la instancia: “Hoy se realizó la primera reunión de los expertos que representan a los partidos políticos, en la búsqueda de un acuerdo por la reforma a las pensiones, y queremos valorar su asistencia y el compromiso con esta instancia, en la cual se presentaron los contenidos de lo que se denomina la reorganización industrial y que tiene como objetivo que las comisiones del sistema de pensiones bajen en beneficio de los afiliados”.

Jara agregó que “vamos a continuar con esta discusión el próximo viernes, esperando que los partidos políticos también puedan traer sus propuestas y, si bien estas discusiones tanto técnicas como políticamente no son fáciles, lo cierto es que aquí se ha demostrado que con un buen diálogo no son imposibles de abordar. Esperamos poder construir prontamente un acuerdo para el país”.