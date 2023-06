Reforma tributaria: Ministro Marcel detalla que sostendrán reuniones con todos los partidos políticos

Tras la cuenta pública donde se anunció que el gobierno reactivará la reforma tributaria a fines de julio, han surgido dudas y críticas sobre el proyecto desde la oposición. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó este lunes en La Moneda, que continuarán reuniéndose con diversos actores, para poder llegar a un acuerdo en la materia.

“Vamos a tener en lo más inmediato reuniones con la CPC. Vamos a convocar a las asociaciones de pymes, y vamos a comenzar reuniones bilaterales de cada uno de los partidos”, dijo el ministro de Hacienda.

Tras el rechazo de la idea de legislar de la reforma tributaria en marzo, el secretario de Estado, señaló que esperan alcanzar un pacto fiscal.

“El gobierno llega con el ánimo de proponer un pacto fiscal, que va mucho más allá de una reforma tributaria. Como señaló el presidente en su discurso se refiere al destino de los recursos. Lo que planteó el presidente no es solo un propósito sino que una búsqueda de acuerdos sobre el destino de los recursos. Lo mismo es válido para acordar ciertos principios sobre los cuales ordenar nuestro sistema tributario no solamente ahora. Qué esfuerzos puede hacer el Estado en términos de mejora de transparencia, eficiencia en el uso de los recursos, y también por ejemplo establecer mecanismos de seguimiento de la reforma tributaria. Creo que involucra cambios bien importantes respecto de la manera en que se ha discutido este tema hasta ahora”, sostuvo.

Y ante los cuestionamientos que han surgido en la oposición, indicó que “una reforma tributaria si lleva el apellido tributario tiene algún elemento de impuestos. De lo que estamos hablando es de un pacto fiscal que por supuesto tiene un componente tributario. Lo que queremos hacer es estructurar una conversación, y vamos a invitar a todos los sectores. Creemos que tenemos no solamente ideas o propuestas, sino que tenemos todos responsabilidades frente a la ciudadanía”.

Isapres

Tras los dichos de Ángela Vivanco sobre el alcance del fallo de las isapres, el ministro Marcel aclaró que esto no tiene implicancias en el informe financiero, ya que “siempre se refiere a los costos que tiene para el Estado un proyecto de ley. Este era un proyecto que no tenía costos en lo que se refiere a la compensación a los usuarios. esto no tiene que ver con los informes financieros”.

Y detalló que el gobierno pedirá aclaraciones a la Corte Suprema, tras la entrevista de la ministra Vivanco.

“No tengo competencias en materia jurídica para tener una opinión sobre eso. Es claro a que las opiniones de la ministra Vivanco son distintas a como se había venido entendiendo el tema de las compensaciones. El gobierno está pidiendo las aclaraciones a la Corte Suprema”, dijo.