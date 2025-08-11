SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

“Regulación excesiva”: el informe del economista Hermann González que cuestiona a la CMF en disputa con la banca por directores

El economista sostuvo que la nueva norma de la CMF, que prohíbe a las instituciones financieras otorgar créditos a sus directores, así como a sus cónyuges, convivientes, hijos menores y a las sociedades en las que cualquiera de ellos tenga participación directa o indirecta, es mucho más restrictiva que los estándares internacionales, lo que eleva costos, genera incertidumbre y puede frenar operaciones de crédito. El estudio fue encargado por los bancos.

Leonardo CárdenasPor 
Leonardo Cárdenas

El pasado 6 de agosto, un grupo de bancos lanzó una inédita disputa legal contra la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Las entidades involucradas —Bice, de Chile, Consorcio, BCI, Internacional, Ripley, Santander, Scotiabank, Security, y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (Abif)— interpusieron un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones. Los bancos cuestionaron al regulador tras la emisión de la Circular N° 2.364, del 26 de junio de 2025, que modificó el Capítulo 12-12 de la Recopilación Actualizada de Normas (RAN).

La controversia se centra en que dicha norma prohíbe a las instituciones financieras otorgar créditos a sus propios directores o apoderados generales, así como a sus cónyuges, convivientes, hijos menores y a las sociedades en las que cualquiera de ellos tenga participación directa o indirecta.

En el marco de este proceso judicial, la defensa de los bancos, que lidera el abogado Arturo Fermandois, encargó un informe al economista Hermann González. El documento cuenta con 19 páginas y se titula: “Modificación del Capítulo 12-12 de la Recopilación Actualizada de Normas (RAN) sobre norma que prohíbe otorgar créditos a directores y apoderados de bancos, y personas relacionadas”.

Hermann González es magíster en Economía con mención en Macroeconomía Aplicada y egresado de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica de Chile. Hace pocas semanas estuvo en la palestra tras renunciar a la vicepresidencia del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en medio de críticas del oficialismo. La controversia se originó por el potencial conflicto de interés que implicaba su nombramiento como director de AFP Cuprum.

En su informe, adjunto en el requerimiento, el economista cuestionó el cambio normativo efectuado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

“La modificación regulatoria sobre los créditos a sociedades relacionadas con los directores de los bancos recientemente aprobada por la CMF, pretendió aclarar lo que se consideró una contraposición respecto de la forma de computar el límite legal. Sin embargo, en los hechos, este cambio implica una regulación sustancialmente más restrictiva, lo que genera una serie de costos tanto efectivos como potenciales dentro de los que destaca la incertidumbre que genera el cambio de las reglas del juego, incluyendo las dificultades de interpretación que ha generado esta modificación”, advirtió.

“La decisión de la CMF de suspender la entrada en vigor de la nueva regulación no subsana los costos ya provocados desde la entrada en vigor de la norma, como, por ejemplo, la no renovación de productos financieros en el banco original”, sostuvo.

Efectos

En lo referido a los efectos de la circular, a juicio de González, “en primer lugar, una regulación excesiva puede afectar negativamente la eficiencia de los bancos en el manejo y asignación del crédito. Un mecanismo por el cual este efecto se puede materializar es mediante un aumento del costo de ser director más allá de lo deseado, algo que podría ocurrir en este caso. En efecto, la implementación de esta norma puede disuadir a personas con experiencia de continuar en el cargo o de asumir funciones como director en el futuro”, señaló.

“Un segundo efecto corresponde a la paralización de determinadas operaciones de crédito. Las cifras preliminares disponibles para el sistema bancario chileno son significativas. Por su parte, debido a que los bancos cuentan con conocimiento especializado en ciertas líneas de negocio, estas operaciones no necesariamente se podrán replicar bajo las mismas condiciones en otras instituciones y, aun en ese caso, conllevarían costos de transacción adicionales. A su vez, se afecta negativamente el valor económico de las instituciones, debido a que las operaciones que prohíbe la nueva regulación forman parte de dicho valor”, añadió.

Según el economista, “el cambio normativo además del impacto en el valor económico antes señalado, ha significado un problema para la gestión diaria de los bancos. La dificultad encontrada en su aplicación ha aumentado la incertidumbre en torno al cálculo del límite legal, lo que podría terminar impactando al alza el costo del crédito. Lo anterior se suma a las potenciales pérdidas de clientes y, por consiguiente, perjuicios sobre la inversión realizada en estas relaciones comerciales”.

González indicó que, considerando los costos económicos que podría acarrear una regulación demasiado restrictiva, un análisis comparativo muestra que en países desarrollados —como Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea— se han adoptado marcos regulatorios que no prohíben las operaciones con partes relacionadas. En cambio, dichas normativas exigen procesos más rigurosos para su aprobación, elevan los estándares de transparencia, supervisión y reporte, y fijan límites a la exposición de los bancos, evitando así prácticas fraudulentas, pero sin restringir la actividad bancaria más de lo necesario.

El economista recordó que, tras la crisis bancaria de 2008, Irlanda aplicó este enfoque, y que Bulgaria hizo lo mismo al ingresar a la Eurozona, siguiendo recomendaciones del Banco Mundial y del FMI. Agregó que este modelo coincide con las directrices del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que exige imparcialidad, monitoreo, reporte y límites a la exposición de los bancos, pero no su prohibición.

“El cambio implementado en la regulación chilena queda en una posición significativamente más restrictiva no sólo de lo que era el estándar previo, sino también que el estándar internacional analizado en este estudio. A diferencia de otras regulaciones, la normativa chilena prohíbe directamente las transacciones con empresas en las que un director tenga más de un cierto umbral de participación. Por otro lado, el umbral considerado para las partes relacionadas es un 5% de participación, mientras que este asciende a 10% en la Unión Europea y a 25% en Estados Unidos”, concluyó.

Lee también:

Más sobre:NegociosEmpresasEconomistaBancosConflicto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Muere el senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, tras atentado en junio pasado

Estudio revela que han aumentado ataques de Rusia a Ucrania desde que Trump volvió al poder

Folkston, la ciudad que tendrá el centro de detención de migrantes más grande de Estados Unidos

Inversión y comunicación con el mercado: el plan de la gigante logística DHL para duplicar su operación en Chile en cinco años

Barómetro Unab: se frena la recuperación de la economía en julio tras dos meses positivos

La transmisión en vivo de la vida marina que causa furor en Argentina

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

3.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

4.
Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

5.
Undurraga y Guzmán, los últimos Evópoli de la Cámara, encuentran nueva bancada

Undurraga y Guzmán, los últimos Evópoli de la Cámara, encuentran nueva bancada

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Las dramáticas imágenes que dejó un potente terremoto en Turquía

Las dramáticas imágenes que dejó un potente terremoto en Turquía

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Servicios

Temblor hoy, lunes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Declaran alerta temprana preventiva para Los Ríos: se esperan entre 40 y 70 mm de precipitaciones e isoterma cero alta

Declaran alerta temprana preventiva para Los Ríos: se esperan entre 40 y 70 mm de precipitaciones e isoterma cero alta

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

Homicidio frustrado en La Pintana: dos hermanos fueron atacados mientras celebraban un cumpleaños
Chile

Homicidio frustrado en La Pintana: dos hermanos fueron atacados mientras celebraban un cumpleaños

Temblor hoy, lunes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Todos contra Kast? Kaiser sube el tono por segunda vuelta de 2021 y Matthei insiste en distanciarse de republicanos

“Regulación excesiva”: el informe del economista Hermann González que cuestiona a la CMF en disputa con la banca por directores
Negocios

“Regulación excesiva”: el informe del economista Hermann González que cuestiona a la CMF en disputa con la banca por directores

Inversión y comunicación con el mercado: el plan de la gigante logística DHL para duplicar su operación en Chile en cinco años

Barómetro Unab: se frena la recuperación de la economía en julio tras dos meses positivos

La transmisión en vivo de la vida marina que causa furor en Argentina
Tendencias

La transmisión en vivo de la vida marina que causa furor en Argentina

“Podría morir hoy”: el turista español que probó el completo chileno y quedó fascinado

Cómo China está luchando contra un virus transmitido por un mosquito

“Es una instancia única en Chile”: Valdivia se alista para un histórico Ironman de distancia completa en 2026
El Deportivo

“Es una instancia única en Chile”: Valdivia se alista para un histórico Ironman de distancia completa en 2026

“No corresponde”: Aníbal Mosa revela conversación con Jorge Almirón por sus constantes expulsiones

Mito Pereira se aferra a la permanencia en el LIV Golf: “Mi confianza está mejor que antes”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Confusiones y certezas
Cultura y entretención

Confusiones y certezas

Arte, éxito y tragedia: los vertiginosos años de Matta en Nueva York

Verdades como puños: un relato de Irene Vallejo

Muere el senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, tras atentado en junio pasado
Mundo

Muere el senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, tras atentado en junio pasado

Estudio revela que han aumentado ataques de Rusia a Ucrania desde que Trump volvió al poder

Folkston, la ciudad que tendrá el centro de detención de migrantes más grande de Estados Unidos

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?