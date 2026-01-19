Remate de rentas vitalicias registró récord en 2025: 4Life se adjudicó más pensionados y Augustar los montos más altos

Antes de la reforma previsional, cuando una persona escogía una renta vitalicia para pensionarse, la gran mayoría de los acuerdos entre el nuevo pensionado y la compañía de seguros de vida se realizaban por fuera del Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión (Scomp), es decir, mediante una oferta externa que hacía la aseguradora.

Pero eso se terminó en septiembre del año pasado y ahora han empezado de a poco a ganar terreno los remates de rentas vitalicias, los que hasta ahora han conseguido mejorar las ofertas de pensión de las aseguradoras, incluso más que lo que ocurría con la oferta externa.

En concreto, cuando las personas están en una AFP y se quieren pensionar, deben acudir al Scomp, que es la plataforma electrónica a través de la cual los afiliados obtienen información comparable respecto de las ofertas de pensión de renta vitalicia y de retiro programado.

La reforma previsional que aprobó a inicios de 2025 el Congreso, eliminó la oferta externa en rentas vitalicias, que era una oferta de pensión que podían hacer las compañías de seguros de vida fuera de las iniciales que se realizan en el Scomp, y luego de que el afiliado se le acercaba a consultar si podía hacer una mejor oferta que la ya presentada.

La idea de este cambio que empezó a operar a inicios de septiembre de 2025, es que toda la competencia se dé dentro del mismo Scomp. Precisamente por eso el remate de rentas vitalicias ha empezado a ganar terreno.

Si bien es un mecanismo que ya existía, prácticamente no se usaba. Sin ir más lejos, según cifras de la Superintendencia de Pensiones, los remates históricos que se habían hecho en el Scomp desde que fue creado en 2004, totalizaban 175 hasta el cierre del año 2024. De ellos, tan solo 14 fueron adjudicados (8%) en toda la vida del sistema.

Sin embargo, tras la eliminación de la oferta externa, en 2025 se produjo un cambio abrupto: se registraron 1.387 solicitudes de remates. De ellos se adjudicaron 880 (63,5%), mientras que 473 (34%) se declararon desiertos, y 22 (1,6%) fueron rechazados. Los rechazos pueden ocurrir porque el consultante recibió posturas de una sola compañía, lo que hace que la oferta que no sea vinculante, y por ende, no se adjudicó.

El peak mensual se registró en octubre pasado, cuando hubo 558 solicitudes de remate y se adjudicó el 63% de ellos.

De todas formas, este es un mecanismo que recién está empezando a ser usado en el sistema, que ha requerido de una adaptación de la industria aseguradora, de los asesores previsionales, y capacitación del personal de las AFP. En parte por eso, las rentas vitalicias que se adjudican mediante remates siguen representando una proporción menor (3,23% entre agosto y diciembre) versus las que se contratan sin remate (96,77% en los últimos cinco meses de 2025).

Los resultados

Tal como está hoy la ley, el afiliado tiene la opción de, aceptar directamente la oferta interna que se entrega mediante Scomp, o iniciar un remate entre algunas compañías de seguros para que mejoren sus ofertas. Igualmente hay una tercera alternativa: desistir del proceso.

Según un balance que hizo la Superintendencia de Pensiones sobre la totalidad de los remates que se adjudicaron entre agosto y diciembre de 2025 (880), el aumento promedio de la pensión fue de 0,12 UF ($4.929) entre la oferta base hecha inicialmente por las compañías de seguros de vida, versus la oferta adjudicada después del remate.

Esto, además, es superior a los montos que obtenían las personas antes de la reforma previsional, ya que entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 el aumento promedio de la pensión fue de 0,07 UF ($2.812) entre las ofertas internas del Scomp que hicieron las compañías de seguros de vida, versus las ofertas externas que realizaron con posterioridad.

Eso sí, hay que considerar que este cálculo fue hecho en base a las 37.835 ofertas externas seleccionadas que hubo en ese lapso, lo que es muy superior a los 880 remates considerados.

Por aseguradora

Si bien las compañías de seguros de vida más pequeñas han sido las más activas en ir a remates, lo cierto es que las aseguradoras más grandes también han decidido usar este mecanismo, pero principalmente cuando se trata de montos de pensión más altos.

Bajo este escenario, 4Life es la compañía de seguros que se ha adjudicado más remates, con 536, un 60,9% del total. El monto promedio de las pensiones adjudicadas en su caso es de UF6,95. Además, el aumento promedio que hizo entre la oferta base y la oferta adjudicada fue de 0,1 UF ($3.975), un incremento del 1,6%.

Luego se ubicó Renta Nacional con 131 remates adjudicados, un 14,9% del total. El monto promedio de las pensiones que se adjudicó es más alto que el de 4Life, alcanzando las 9,93 UF. En tanto, el aumento promedio que hizo entre la oferta base y la oferta adjudicada fue del 0,14 UF ($5.565), un incremento del 1,4%.

Penta Vida se llevó el tercer lugar en número de rentas vitalicias adjudicadas por remate, con 78 (8,9% del total). Pero apuntó a pensiones con montos mucho más altos, registrando un promedio de 15,18 UF en las pensiones que se adjudicó por esta vía. En su caso, subió en 0,18 UF ($7.155) el monto promedio entre la oferta base y la adjudicada, un incremento del 1,4%.

La aseguradora que anotó el monto promedio de pensión más alto adjudicado vía remates, fue Augustar, con 15,42 UF. El año pasado se quedó con 44 remates (5% del total) donde ofreció un aumento promedio de 0,2 UF ($7.950) entre la oferta base y la adjudicada, esto es un alza de 1,4%.

Por su parte, Euroamerica se adjudicó 55 remates (6,3% del total) por un monto promedio de pensión de 8,15 UF. Por su parte, Confuturo ganó 34 remates por montos de pensiones que promedian 11,74 UF. Por último, CN Life se ha quedado con dos remates (0,2%), con montos de pensión promedio de 9,52 UF.

Cómo funciona

¿En qué consiste este mecanismo? Una vez que el afiliado obtiene el certificado de ofertas de las aseguradoras mediante Scomp, puede invitar a algunas compañías de seguros a una subasta, para que realicen mejores ofertas por uno de los tipos de rentas vitalicias consultadas.

Para ir a un remate, el afiliado debe escoger como mínimo a tres aseguradoras, y tiene que registrar un monto de pensión y período garantizado a rematar, montos que no pueden ser menores a la mayor oferta para esa modalidad.

Esta subasta tiene tendrá carácter vinculante cuando al menos dos de las compañías de seguros de vida seleccionadas por el afiliado presenten ofertas. Si sólo una compañía presenta oferta, no será vinculante para el consultante, es decir podrá optar por aceptarla o rechazarla.

La participación de las aseguradoras es voluntaria, y el proceso de remate dura 24 horas, donde cada compañía puede presentar tantas ofertas como desee en ese periodo, siempre que superen la oferta mínima que se indica en la solicitud de remate.