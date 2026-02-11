SUSCRÍBETE POR $1100
    Representantes de la industria agrícola se reúnen con el embajador de Estados Unidos en Chile para abordar tarifas arancelarias

    Entre otros temas, se trataron los principales desafíos y oportunidades de la relación bilateral en materia agrícola y productiva.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    En la foto, de izquierda a derecha: Victor Catán, presidente Fedefruta; José Miguel Stegmeier, vicepresidente SNA; Amanda Hinkle, agregada agrícola de la Embajada de EE.UU. en Chile; Brandon Judd, Embajador de EE.UU. en Chile; Antonio Walker, presidente SNA; Iván Marambio, presidente Frutas de Chile; RIcardo Ariztía Tagle, director nacional SNA; Francisco Gana, jefe de Departamento de Estudios SNA.

    El impacto de las tarifas comerciales, el systems approach para facilitar el acceso de productos agrícolas al mercado estadounidense y la experiencia de ese país en materia de visas de trabajo temporal fueron algunos de los temas abordados en la reunión que sostuvo el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, y el presidente de Fedefruta, Víctor Catán.

    En la instancia, según explicaron en un comunicado, se trataron los principales desafíos y oportunidades de la relación bilateral en materia agrícola y productiva.

    El presidente de la SNA, Antonio Walker, valoró el encuentro, subrayando su relevancia estratégica para el sector: “Estados Unidos constituye un socio fundamental para la agricultura chilena, y este tipo de instancias de diálogo permiten profundizar la relación bilateral, abordar de manera constructiva las barreras comerciales existentes, avanzar en soluciones concretas que fortalecen la competitividad del sector y generar un impacto positivo en productores y exportadores del país”.

    Según informaron desde el gremio agrícola, los participantes coincidieron en la importancia de mantener un diálogo permanente entre autoridades diplomáticas y los sectores productivos, como una vía para fortalecer la integración económica, promover el comercio agrícola y enfrentar de manera conjunta los desafíos del escenario internacional.

    Por su parte, el embajador Brandon Judd señaló que ”Estados Unidos es el principal mercado de exportación de Chile para productos agrícolas y relacionados, con US$7 mil millones el año pasado, lo que representa alrededor del 25% de sus exportaciones del sector. Valoramos enormemente este diálogo directo con los líderes de la industria, que nos permite trabajar conjuntamente en fortalecer esta relación comercial sólida y de larga data entre nuestros países".

    Durante la instancia, el presidente de Frutas de Chile puso énfasis en la necesidad de avanzar en herramientas que otorguen mayor certeza al comercio agrícola: “Uno de los temas abordados fue la importancia de avanzar en la restitución del protocolo systems approach para los envíos de uva de mesa sin fumigación desde Atacama, Coquimbo y Valparaíso, hoy suspendidos por un fallo judicial. Como sector, trabajamos con el SAG y las autoridades para cumplir los estándares exigidos y confiamos en que los antecedentes técnicos permitan avanzar en una solución favorable”.

    En tanto, el presidente de Fedefruta, Víctor Catán, sostuvo que “es clave mantener y fortalecer la relación con el gobierno de Estados Unidos, en particular con sus representantes en Chile y su embajador. La fruta chilena ha consolidado su presencia en los mercados internacionales y, por más de 40 años, abastece a los hogares estadounidenses. Además, Chile produce en contraestación, por lo que actúa como complemento de los productores locales. Sin embargo, también es necesario abordar las contingencias actuales, como los aranceles, systems approach, entre otros temas”.

