Resultados electorales: Economistas difieren sobre el impacto en las expectativas de crecimiento para 2026

Para este año, las expectativas de los economistas se ubican en 2,5% y con ello, el gobierno de Gabriel Boric, terminará con una expansión promedio de 1,8%. Una de las metas que se autoimpuso el presidente electo, José Antonio Kast, es mejorar el crecimiento del país y terminar su período creciendo al 4%. Pero esa tarea, a juicio de los expertos, no será fácil, ya que para lograrlo necesita generar cambios estructurales que permitan elevar la capacidad mejorar el crecimiento tendencial del país.

Para el PIB de 2026, las expectativas del Banco Central son de un rango entre 1,75% y 2,75%, mientras que la del mercado, reflejada en la Encuesta de Expectativas, promedian 2,3%.

Con el triunfo de José Antonio Kast, los economistas difieren sobre el impacto que tendrá en las expectativas económicas para el próximo año.

Para algunos sí generara una mejora e incluso afirman que podría llevar la proyección hacia la parte alta del rango del Banco Central, es decir, al 2,7%. Otros, en cambio, su efecto sería marginal; mientras algunos esperan un mayor efecto en 2027, cuando ya estén en marcha algunas de las reformas prometidas.

Santiago, 14 de diciembre 2025. El candidato Jose Antonio Kast celebra luego de ser escogido como Presidente durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El más optimista es Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados: “Dado el contexto de que el gobierno entrante llegará con la expectativa de cambiar rápidamente los aspectos para elevar el dinamismo de la economía, la creación de empleo, no cade duda que el crecimiento pueda estar en el rango superior del que espera el Banco Central, es decir, más cerca del 2,7% que del 2%”.

Una mirada más cauta entrega Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, quien dijo que “la brecha entre Juan Antonio Kast y Jeannette Jara ha sido importante y se ubica en la parte alta del pronóstico, lo que podría tener una repercusión positiva en las expectativas. Es un claro mandato a favor del candidato más promercado”. No obstante, añade que “es pronto para pensar en décimas o menos respecto de crecimiento. Habrá que ver primero quienes son los miembros del gabinete y, sobre todo, como es el inicio de la nueva administración, donde las primeras definiciones serán clave”.

Mientras Alejandro Fernández, economista de Gemines, apunta que un repunte en las expectativas es “marginal y asociado a la magnitud de la brecha entre ambos candidatos. Pero también asociado a si el resultado coincide o no con las expectativas previas. No creo que haya mucho impacto”.

Para Sergio Lehmann, economista jefe de Bci, “la diferencia está ligeramente sobre lo anticipado, lo que da mayor piso o potencial para que el gobierno de Kast avance en reformas estructurales”. No obstante, acotó que no ve “por ahora, elementos que sugieran cambiar la proyección de crecimiento para 2026. Recordemos que deberíamos ver un ajuste fiscal que tendrá algún impacto en crecimiento. El mejor ánimo y facilidades para nuevas inversiones podrían reflejarse con mayor nitidez hacia 2027”, agrega.