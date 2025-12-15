VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Resultados electorales: Economistas difieren sobre el impacto en las expectativas de crecimiento para 2026

    Para el 2026, el Banco Central espera un crecimiento del PIB de entre 1,75% y 2,75%. Mientras algunos economistas creen que con el triunfo de Kast el pronóstico podría ubicarse en el techo de ese rango, otros esperan un mayor efecto en 2027.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    Para este año, las expectativas de los economistas se ubican en 2,5% y con ello, el gobierno de Gabriel Boric, terminará con una expansión promedio de 1,8%. Una de las metas que se autoimpuso el presidente electo, José Antonio Kast, es mejorar el crecimiento del país y terminar su período creciendo al 4%. Pero esa tarea, a juicio de los expertos, no será fácil, ya que para lograrlo necesita generar cambios estructurales que permitan elevar la capacidad mejorar el crecimiento tendencial del país.

    Para el PIB de 2026, las expectativas del Banco Central son de un rango entre 1,75% y 2,75%, mientras que la del mercado, reflejada en la Encuesta de Expectativas, promedian 2,3%.

    Con el triunfo de José Antonio Kast, los economistas difieren sobre el impacto que tendrá en las expectativas económicas para el próximo año.

    Para algunos sí generara una mejora e incluso afirman que podría llevar la proyección hacia la parte alta del rango del Banco Central, es decir, al 2,7%. Otros, en cambio, su efecto sería marginal; mientras algunos esperan un mayor efecto en 2027, cuando ya estén en marcha algunas de las reformas prometidas.

    Santiago, 14 de diciembre 2025. El candidato Jose Antonio Kast celebra luego de ser escogido como Presidente durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El más optimista es Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados: “Dado el contexto de que el gobierno entrante llegará con la expectativa de cambiar rápidamente los aspectos para elevar el dinamismo de la economía, la creación de empleo, no cade duda que el crecimiento pueda estar en el rango superior del que espera el Banco Central, es decir, más cerca del 2,7% que del 2%”.

    Una mirada más cauta entrega Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, quien dijo que “la brecha entre Juan Antonio Kast y Jeannette Jara ha sido importante y se ubica en la parte alta del pronóstico, lo que podría tener una repercusión positiva en las expectativas. Es un claro mandato a favor del candidato más promercado”. No obstante, añade que “es pronto para pensar en décimas o menos respecto de crecimiento. Habrá que ver primero quienes son los miembros del gabinete y, sobre todo, como es el inicio de la nueva administración, donde las primeras definiciones serán clave”.

    Mientras Alejandro Fernández, economista de Gemines, apunta que un repunte en las expectativas es “marginal y asociado a la magnitud de la brecha entre ambos candidatos. Pero también asociado a si el resultado coincide o no con las expectativas previas. No creo que haya mucho impacto”.

    Para Sergio Lehmann, economista jefe de Bci, “la diferencia está ligeramente sobre lo anticipado, lo que da mayor piso o potencial para que el gobierno de Kast avance en reformas estructurales”. No obstante, acotó que no ve “por ahora, elementos que sugieran cambiar la proyección de crecimiento para 2026. Recordemos que deberíamos ver un ajuste fiscal que tendrá algún impacto en crecimiento. El mejor ánimo y facilidades para nuevas inversiones podrían reflejarse con mayor nitidez hacia 2027”, agrega.

    Más sobre:Elecciones 2025ElecciónKast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Jara asume histórica derrota de la izquierda y llama al sector a ser una oposición “responsable”

    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que “nuestros dos países continúen trabajando juntos”

    Vuelven las corbatas

    Cómo es la tecnología desarrollada en Chile que permitirá anticipar riesgos y prevenir emergencias en pleno vuelo

    El “gobierno de emergencia” que planea Kast

    Lo más leído

    1.
    El plan de Kast para los primeros 3 meses: cuatro proyectos de ley, medidas administrativas e instructivos de austeridad fiscal

    El plan de Kast para los primeros 3 meses: cuatro proyectos de ley, medidas administrativas e instructivos de austeridad fiscal

    2.
    Klaus Schmidt-Hebbel afirma que Chile tiene una emergencia fiscal que es moderada y se puede corregir

    Klaus Schmidt-Hebbel afirma que Chile tiene una emergencia fiscal que es moderada y se puede corregir

    3.
    Chile deja de ser el país de la región con el menor arancel efectivo con EE.UU.

    Chile deja de ser el país de la región con el menor arancel efectivo con EE.UU.

    4.
    El plan laboral de Kast incluye un nuevo sistema de indemnización, revisar la Ley Karin y cambios a la DT

    El plan laboral de Kast incluye un nuevo sistema de indemnización, revisar la Ley Karin y cambios a la DT

    5.
    Vuelven las corbatas

    Vuelven las corbatas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 15 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 15 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Jara asume histórica derrota de la izquierda y llama al sector a ser una oposición “responsable”
    Chile

    Jara asume histórica derrota de la izquierda y llama al sector a ser una oposición “responsable”

    El “gobierno de emergencia” que planea Kast

    Hombre muere tras ser baleado en una feria navideña informal en Puente Alto

    Vuelven las corbatas
    Negocios

    Vuelven las corbatas

    Cristián Larroulet: “La ciudadanía está marcando claramente un cambio de signo ideológico”

    Alejandro Micco: “Una de las principales definiciones que tendrá que hacer el gobierno de Kast es si será promercado o pronegocios”

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos
    Tendencias

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo es la tecnología desarrollada en Chile que permitirá anticipar riesgos y prevenir emergencias en pleno vuelo

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    El ambicioso plan que Chile presentó al COI para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud
    El Deportivo

    El ambicioso plan que Chile presentó al COI para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud

    Con pasajes a México: Esteban González se lleva al Querétaro a una de las figuras del campeón Coquimbo Unido

    El dardo de Arturo Vidal a Colo Colo por no renovarle el contrato a Mauricio Isla

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Julio Rojas, escritor y creador de Caso 63: “Nunca ha sido más fácil escribir ciencia ficción que ahora”
    Cultura y entretención

    Julio Rojas, escritor y creador de Caso 63: “Nunca ha sido más fácil escribir ciencia ficción que ahora”

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que “nuestros dos países continúen trabajando juntos”
    Mundo

    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que “nuestros dos países continúen trabajando juntos”

    Corrupción y casos de acoso sexual en el PSOE: Pedro Sánchez enfrentado a “sus horas más críticas” en España

    En Rusia, los cosacos han vuelto al servicio gracias a la guerra en Ucrania

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas