Ricardo Mewes es elegido como presidente de la CPC y realiza llamado al diálogo ante nuevo proceso constituyente y reformas

No hubo sorpresas: el actual presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, fue elegido este jueves por unanimidad como nuevo titular de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la máxima multigremial empresarial del país. Lo mismo ocurrió para la vicepresidencia, donde la exministra de Energía Susana Jiménez también logró un apoyo unánime.

En la ceremonia estuvieron presentes varios de los expresidentes del gran empresariado, entre ellos, José Antonio Guzmán, Rafael Guilisasti, Lorenzo Constans, Andrés Santa Cruz, Alberto Salas y Alfredo Moreno, además de todos los titulares de las ramas que integran la CPC.

Tras la elección, Mewes señaló que “después de un año expectantes ante el proceso constitucional, hoy abrazamos un gran acuerdo que ha significado la victoria de la política que le hace bien al país. Desde nuestro rol, trabajaremos por un nuevo texto que asegure un avance decidido en derechos sociales, sin contraposición con el crecimiento económico y que habilite las condiciones para que el país se enriele hacia un desarrollo sostenible”.

Además, el dirigente gremial sostuvo que “los invito y convoco para que juntos construyamos una agenda robusta, a que nos transformemos en el tractor para el conjunto de la economía, a trabajar para la ciudadanía y de cara a ella, demostrándole al país, una vez más, el rol relevante que cumplen los empresarios y con el compromiso cierto que vamos a estar presentes en cada momento importante de Chile”.

Mewes reemplazará en el cargo a Juan Sutil, quien extendió su periodo ante el clima de incertidumbre que enfrentaba el país. Al respecto, Mewes sostuvo que “recordarán que, en las últimas elecciones de la CPC en marzo del 2020, fuimos contendores con Juan, competencia que a poco andar se transformó en una gran amistad. Ahora que me toca recibir la posta que él me entrega, quiero agradecer públicamente su tremendo liderazgo y legado, gracias al cual hemos avanzado en la recuperación de la confianza de la ciudadanía”.

Agregó que “en cuanto a nuestro rol fundamental como articuladores de las necesidades de la empresa con el gobierno, soy un convencido de las bondades que trae el diálogo respetuoso y con altura de miras. Debemos ser capaces de construir y sostener esa madurez cívica que permita que los distintos puntos de vista no se traduzcan en confrontaciones”.

Nueva vicepresidencia

En tanto, la exsecretaria de Estado del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Susana Jiménez, fue elegida como vicepresidenta del gremio. Tanto Mewes como Jiménez obtuvieron 63 votos, el máximo de sufragios posible.

Ante esto, Mewes destacó que “cuando se realizaron los cambios a los estatutos de la Confederación y se creó la vicepresidencia, se pensó que este cargo fuera ocupado por una persona que diera visibilidad a las regiones, atendiera sus problemas y escuchara sus dolores”.

“Estoy convencido que no hay mejor persona para esta tarea que Susana Jiménez, a quien convoqué a acompañarme en este camino gremial. Mujer con una destacada trayectoria, exministra y consejera de la Sofofa, a quien le agradezco haber aceptado mi llamado”, agregó.

15/12/2022 ELECCIONES EN LA CPC DONDE ES NOMBRADO COMO NUEVO PRESIDENTE RICARDO MEWES Y SUSANA JIMENEZ COMO VICEPRESIDENTA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Planteamientos

En su discurso Mewes sostuvo que “cuando se avecina un año especialmente ajetreado en temas de reformas, que afectan directamente a las empresas, sobre todo a las pymes, me gustaría poner énfasis en algunos puntos”.

1. “El desafío que tendrán estas en su organización por la implementación de las 40 horas, donde deberán producir lo mismo, en un menor tiempo, para seguir siendo competitivas, pero sin perder de vista la importancia de la conciliación efectiva de la vida laboral y familiar de los trabajadores”.

2. “Los cambios que implicará la Reforma Tributaria que, si se implementa de la forma en que está presentada, traerá consigo nuevos costos para el emprendedor y el debilitamiento de la ya alicaída inversión producto de nuevos tributos”.

3. “Existe consenso en la necesidad de mejorar las pensiones, pero el cómo se realice es esencial para no afectar el mercado laboral. Por mucho que se aumente la tasa de cotización, si no aumentamos la base de personas que imponen, no se logrará mejorar las jubilaciones. Aquí es donde hace su aparición la informalidad, ya que la base que está fuera del sistema alcanza un 26% de los ocupados según datos del INE, donde el 85% proviene de micro y pequeñas empresas. Por su parte, dentro de los asalariados, un 11% no cotiza, porcentaje que alcanza un 39,4% en las microempresas, y, finalmente, dentro de los 1,8 millones de ocupados por cuenta propia, un 89% no entrega boleta de honorarios, por lo que no cumplen con la obligación de cotizar”.

4. “Sé que hay muchas trabas para las cuales deberemos desplegar una potente agenda público-privada: queremos ser parte de las soluciones y aportar en la construcción de regulaciones que habiliten el tan necesario crecimiento. En ese sentido, urge que nos hagamos cargo como país de la cultura instalada de la permisología y terminar con la burocracia que entierra el emprendimiento y la iniciativa privada, a la vez que debemos avanzar en un sistema más expedito de aprobación de proyectos, elementos todos claves para proporcionar mayor certeza jurídica hacia los inversionistas”.

5. “Pongamos la mirada en la educación: las ramas de la CPC administran 52 liceos técnicos profesionales. Es nuestro deber entonces generar las sinergias necesarias para que los profesores y los alumnos, jóvenes, hombres y mujeres que integran esas comunidades miren a las empresas como lugares y espacios para la creatividad, el emprendimiento, la libertad y su desarrollo personal”.