SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Riesgo país de Chile llega a su menor nivel en 18 años

    El Embi, índice de bonos de mercados emergentes elaborado por JP Morgan, cerró este lunes en 86 puntos, una leve caída respecto de los 87 puntos del día viernes previo a la segunda vuelta, y que sigue la tendencia a la baja del último mes. Es la menor cifra desde julio de 2007.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Temuco, 11 de diciembre 2025 El candidato Jose Antonio Kast, realiza el cierre de su campana en plaza Anibal Pinto, previo a las elecciones de la segunda vuelta presidencial Ricardo Ulloa/Aton Chile RICARDO ULLOA/ ATON CHILE

    Las perspectivas de que el próximo gobierno de José Antonio Kast - que ganó este domingo en segunda vuelta con 16 puntos porcentuales de ventaja- de un impulso al crecimiento económico y contenga las presiones fiscales, son factores que prometen seguir empujando a los activos locales, apetito por riesgo que parece estar traduciéndose en los niveles de riesgo percibidos por los inversionistas en el exterior.

    Este lunes, el Credit Default Swaps (CDS) de Chile a cinco años -un derivado financiero que cubre a los tenedores de la deuda chilena del riesgo de impago por parte del Fisco- llegó a un nivel de 43,299 puntos, una baja respecto de los 43,979 puntos registrado el viernes previo a las elecciones del domingo.

    Es, además, su menor nivel desde los 40,689 puntos del 3 de enero del 2020. El precio actual también está por debajo también de los 54,868 del viernes anterior a la primera vuelta presidencial. Desde entonces, la caída es de casi 12 puntos básicos.

    Por la tarde de este martes el CDS subió levemente hasta los 43,73 puntos (al cierre de esta edición).

    El otro indicador que mide el riesgo país es el Embi, índice de bonos de mercados emergentes elaborado por JP Morgan. El indicador cerró este lunes en 86 puntos, una leve caída respecto de los 87 puntos del día viernes previo a la segunda vuelta. Este es el menor nivel desde el 24 de julio de 2007.

    Tal como el CDS a cinco años, el Embi muestra una caída desde la jornada anterior a la primera vuelta, cuando cerró en 97 puntos. Es decir, desde entonces cae 11 punto básicos, profundizando los niveles mínimos que registraba en el ejercicio.

    El primer día hábil de 2025, el riesgo país de Chile había partido en 120 puntos. El nivel actual se encuentra, además, lejos de los 213 puntos que alcanzó el 29 se septiembre de 2022.

    Con todo, el país menos riesgoso de la región continúa siendo Uruguay, que llegó a 65 puntos, una baja respecto de los 66 puntos del día previo. El promedio de Latinoamérica cayó el lunes de 1,38 a 1,37 puntos.

    Menor presión fiscal e inversión

    Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, señala que “se ve mayor apetito por los activos chilenos, en un contexto económico que se lee más favorable hacia los próximos años. Destaca una convicción en el próximo gobierno de Kast por ordenar las cuentas públicas, con un ajuste fiscal relevante, que asegure un equilibrio en el balance de aquí a tres años”.

    Cabe recordar que el programa de Kast incluye la reducción del gasto en US$6.000 millones en 18 meses, además del recorte de la tasa del impuesto de primera categoría del 27% actual, a 23%, para todas las empresas medianas y grandes.

    Según Luis Felipe Alarcón, economista de EuroAmerica, los niveles actuales son “consistentes con el triunfo de José Antonio Kast, que dentro de su programa de gobierno está la disminución del déficit fiscal, lo que es positivo para la calidad de la deuda de Chile”.

    Por contrapartida, Alejandro Fernández, socio de Gemines Consultores, explica que “es muy difícil aislar el efecto de lo que tiene que ver con las elecciones chilenas de otros factores, internos y externos que pueden tener efecto en el riesgo país. Por ejemplo, el riesgo global ha tendido a bajar por el menor ruido que está generando la política comercial de Estados Unidos”.

    “Por otro lado, que baje de 87 a 86 puntos puede ser algo totalmente aleatorio y no relacionado al resultado de la elección que coincidió con las expectativas respecto de éste. La baja de 97 a 86 en un mes puede estar explicado principalmente por factores externos. Tal vez el alza sostenida en el cobre mejora las perspectivas de Chile y eso baja el riesgo, pero puede haber muchas otras cosas”, enfatiza el economista.

    Por su parte, Manuel Bengolea, socio de Octogone Chile, eso sostiene que la baja se explica porque " el plan de Kast es reducir gasto público y acelerar crecimiento económico. Eso mejora el perfil de riesgo de Chile y de las empresas".

    Un análisis realizado por Octogone, indica que el Ipsa - que ha subido 53,5% en el año- suele anticipar “una recuperación importante en la inversión, que afectaría positivamente el crecimiento económico, lo cual debería además traducirse en más y mejor empleo elevando las expectativas de los consumidores. El mercado ha anticipado bastante de los cambios económicos positivos que se vienen, como disminución de la perisología, impuestos, más espacio al sector privado y menos al Estado, etc”.

    Este martes el Ipsa volvió a cerrar con pérdidas, acumulando desde el viernes una caída de 2%.

    Hacia adelante Alarcón sostiene que mantener el riesgo país en niveles acotados pasará por “la acción de la nueva administración, si apunta a cumplir con la meta (fiscal), y si incluso puede mejorar”.

    Más sobre:MercadoJosé Antonio KastEconomíaRiesgo PaísCDSEmbi

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía pide prisión preventiva para cuatro de los cinco militares formalizados por muerte de Franco Vargas

    Vacuna con nueva cepa y vigilancia: Ministra Aguilera entrega detalles del plan ante eventual llegada de la gripe H3N2

    Gobierno sorprende y anuncia reforma constitucional para que Gendarmería dependa del Ministerio de Seguridad

    “La derrota es siempre breve”: el mensaje de la directiva FA a su militancia tras el triunfo de José Antonio Kast

    Cita con Bachelet por la ONU, respaldo a una eventual intervención en Venezuela y vivir en La Moneda: las definiciones de Kast desde Buenos Aires

    Operación Apocalipsis: Fiscalía y PDI detienen a 44 gendarmes en red de corrupción que operaba en las cárceles

    Lo más leído

    1.
    Los cargos en los que José Antonio Kast evalúa utilizar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado

    Los cargos en los que José Antonio Kast evalúa utilizar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado

    2.
    Bolsa de Santiago revierte el alza inicial tras victoria de Kast y cierra con números rojos

    Bolsa de Santiago revierte el alza inicial tras victoria de Kast y cierra con números rojos

    3.
    Kast ofrece cargo de triministro a Daza para nuevo gabinete

    Kast ofrece cargo de triministro a Daza para nuevo gabinete

    4.
    El plan de Kast para los primeros 3 meses: cuatro proyectos de ley, medidas administrativas e instructivos de austeridad fiscal

    El plan de Kast para los primeros 3 meses: cuatro proyectos de ley, medidas administrativas e instructivos de austeridad fiscal

    5.
    La “lista corta” que baraja el comando de Kast para dirigir el Servicio de Impuestos Internos

    La “lista corta” que baraja el comando de Kast para dirigir el Servicio de Impuestos Internos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver la despedida de Walter Montillo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver la despedida de Walter Montillo en TV y streaming

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Fiscalía pide prisión preventiva para cuatro de los cinco militares formalizados por muerte de Franco Vargas
    Chile

    Fiscalía pide prisión preventiva para cuatro de los cinco militares formalizados por muerte de Franco Vargas

    Vacuna con nueva cepa y vigilancia: Ministra Aguilera entrega detalles del plan ante eventual llegada de la gripe H3N2

    Gobierno sorprende y anuncia reforma constitucional para que Gendarmería dependa del Ministerio de Seguridad

    Otro traspié: Suprema rechaza orden de no innovar de Tianqi donde pedía suspender acuerdo Codelco-SQM
    Negocios

    Otro traspié: Suprema rechaza orden de no innovar de Tianqi donde pedía suspender acuerdo Codelco-SQM

    Riesgo país de Chile llega a su menor nivel en 18 años

    La “lista corta” que baraja el comando de Kast para dirigir el Servicio de Impuestos Internos

    Soundcore presenta los audífonos AeroFit 2 con traducción con IA en tiempo real
    Tendencias

    Soundcore presenta los audífonos AeroFit 2 con traducción con IA en tiempo real

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo

    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS

    Una fiesta del golf: el Abierto de Chile presenta sus novedades para la edición de este año
    El Deportivo

    Una fiesta del golf: el Abierto de Chile presenta sus novedades para la edición de este año

    El Giro de Rigo Chile toma vuelo: la carrera de Rigoberto Urán abre sus inscripciones

    Celebra Fernando Ortiz: Colo Colo abrocha al reemplazo de Mauricio Isla como primer refuerzo para 2026

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    The Pitt dispara la tensión en el nuevo adelanto de su segunda temporada
    Cultura y entretención

    The Pitt dispara la tensión en el nuevo adelanto de su segunda temporada

    Hijo de Rob Reiner no fue autorizado para comparecer ante la justicia

    “Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”: Rosalía lanza el video de La Perla

    Venezuela en la mira: el petróleo multimillonario que alimenta la tensión entre Trump y Maduro
    Mundo

    Venezuela en la mira: el petróleo multimillonario que alimenta la tensión entre Trump y Maduro

    “Tenía deudas”: Qué se sabe del soldado de seguridad que fue encontrado muerto en la residencia del Presidente Milei

    El modelo migratorio de Giorgia Meloni que Kast busca replicar

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni