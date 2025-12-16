Riesgo país de Chile llega a su menor nivel en 18 años

Temuco, 11 de diciembre 2025 El candidato Jose Antonio Kast, realiza el cierre de su campana en plaza Anibal Pinto, previo a las elecciones de la segunda vuelta presidencial Ricardo Ulloa/Aton Chile

Las perspectivas de que el próximo gobierno de José Antonio Kast - que ganó este domingo en segunda vuelta con 16 puntos porcentuales de ventaja- de un impulso al crecimiento económico y contenga las presiones fiscales, son factores que prometen seguir empujando a los activos locales, apetito por riesgo que parece estar traduciéndose en los niveles de riesgo percibidos por los inversionistas en el exterior.

Este lunes, el Credit Default Swaps (CDS) de Chile a cinco años -un derivado financiero que cubre a los tenedores de la deuda chilena del riesgo de impago por parte del Fisco- llegó a un nivel de 43,299 puntos, una baja respecto de los 43,979 puntos registrado el viernes previo a las elecciones del domingo.

Es, además, su menor nivel desde los 40,689 puntos del 3 de enero del 2020. El precio actual también está por debajo también de los 54,868 del viernes anterior a la primera vuelta presidencial. Desde entonces, la caída es de casi 12 puntos básicos.

Por la tarde de este martes el CDS subió levemente hasta los 43,73 puntos (al cierre de esta edición).

El otro indicador que mide el riesgo país es el Embi, índice de bonos de mercados emergentes elaborado por JP Morgan. El indicador cerró este lunes en 86 puntos, una leve caída respecto de los 87 puntos del día viernes previo a la segunda vuelta. Este es el menor nivel desde el 24 de julio de 2007.

Tal como el CDS a cinco años, el Embi muestra una caída desde la jornada anterior a la primera vuelta, cuando cerró en 97 puntos. Es decir, desde entonces cae 11 punto básicos, profundizando los niveles mínimos que registraba en el ejercicio.

El primer día hábil de 2025, el riesgo país de Chile había partido en 120 puntos. El nivel actual se encuentra, además, lejos de los 213 puntos que alcanzó el 29 se septiembre de 2022.

Con todo, el país menos riesgoso de la región continúa siendo Uruguay, que llegó a 65 puntos, una baja respecto de los 66 puntos del día previo. El promedio de Latinoamérica cayó el lunes de 1,38 a 1,37 puntos.

Menor presión fiscal e inversión

Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, señala que “se ve mayor apetito por los activos chilenos, en un contexto económico que se lee más favorable hacia los próximos años. Destaca una convicción en el próximo gobierno de Kast por ordenar las cuentas públicas, con un ajuste fiscal relevante, que asegure un equilibrio en el balance de aquí a tres años”.

Cabe recordar que el programa de Kast incluye la reducción del gasto en US$6.000 millones en 18 meses, además del recorte de la tasa del impuesto de primera categoría del 27% actual, a 23%, para todas las empresas medianas y grandes.

Según Luis Felipe Alarcón, economista de EuroAmerica, los niveles actuales son “consistentes con el triunfo de José Antonio Kast, que dentro de su programa de gobierno está la disminución del déficit fiscal, lo que es positivo para la calidad de la deuda de Chile”.

Por contrapartida, Alejandro Fernández, socio de Gemines Consultores, explica que “es muy difícil aislar el efecto de lo que tiene que ver con las elecciones chilenas de otros factores, internos y externos que pueden tener efecto en el riesgo país. Por ejemplo, el riesgo global ha tendido a bajar por el menor ruido que está generando la política comercial de Estados Unidos”.

“Por otro lado, que baje de 87 a 86 puntos puede ser algo totalmente aleatorio y no relacionado al resultado de la elección que coincidió con las expectativas respecto de éste. La baja de 97 a 86 en un mes puede estar explicado principalmente por factores externos. Tal vez el alza sostenida en el cobre mejora las perspectivas de Chile y eso baja el riesgo, pero puede haber muchas otras cosas”, enfatiza el economista.

Por su parte, Manuel Bengolea, socio de Octogone Chile, eso sostiene que la baja se explica porque " el plan de Kast es reducir gasto público y acelerar crecimiento económico. Eso mejora el perfil de riesgo de Chile y de las empresas".

Un análisis realizado por Octogone, indica que el Ipsa - que ha subido 53,5% en el año- suele anticipar “una recuperación importante en la inversión, que afectaría positivamente el crecimiento económico, lo cual debería además traducirse en más y mejor empleo elevando las expectativas de los consumidores. El mercado ha anticipado bastante de los cambios económicos positivos que se vienen, como disminución de la perisología, impuestos, más espacio al sector privado y menos al Estado, etc”.

Este martes el Ipsa volvió a cerrar con pérdidas, acumulando desde el viernes una caída de 2%.

Hacia adelante Alarcón sostiene que mantener el riesgo país en niveles acotados pasará por “la acción de la nueva administración, si apunta a cumplir con la meta (fiscal), y si incluso puede mejorar”.