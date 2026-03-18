Rodrigo Álvarez llegará al directorio de una de las cascadas de Julio Ponce

Consultor y director de empresas. Así comienza la descripción de la cuenta en LinkedIn del también profesor de derecho comercial, tributario y libre competencia, Rodrigo Álvarez Zenteno. Pero el abogado de la Universidad Católica es mucho más que eso. Fue subsecretario de Hacienda y ministro de Hacienda con Sebastián Piñera y presidió la Cámara de Diputados.

La próxima semana sumará una nueva posición: será casi con seguridad uno de los siete directores de Oro Blanco, una de las sociedades cascadas que participan en la estructura que termina en SQM y que controla cerca del 26% de la minera no metálica. Es el denominado grupo Pampa, controlado por Julio Ponce Lerou.

Las cinco sociedades cascadas abiertas a Bolsa están en un proceso de fusión y reorganización: Oro Blanco, Norte Grande, Nitratos, Potasios y Pampa Calichera -más una sociedad cerrada, Global Mining- se fusionarán en dos sociedades que serán las sucesoras. Las que subsistirán serán Oro Blanco, que en una fusión inversa absorberá a su matriz, Norte Grande; y Potasios de Chile, las que a futuro participarán directamente en la propiedad de SQM. Tras la reorganización, Oro Blanco tendrá el 19,42% de SQM y Potasios el 6,36%.

Ambas sociedades renovarán sus directorios la próxima semana en juntas extraordinarias de accionistas. Y dado los plazos que establece la ley, 10 días antes deben estar inscritos los candidatos independientes a sus directorios.

Para Oro Blanco, ya hay dos postulantes, pero la elección de uno de ellos se da por descontada: Rodrigo Álvarez, quien es postulado por Norte Grande, hoy controladora de la Oro Blanco. Norte Grande desaparecerá a fin de mes, cuando termine el período de derecho a retiro derivado de la fusión y la integración se materialice. Es controlada directamente por Julio Ponce a través de Inversiones SQYA.

Rodrigo Álvarez es un abogado con alta exposición pública: fue subsecretario de Hacienda y ministro de Energía en el primer gobierno de Sebastián Piñera y ha sido vicepresidente del Sistema de Empresas Públicas y del Consejo de Auditoría del Gobierno. Fue diputado por la UDI por tres períodos y presidió la Cámara de Diputados en 2009. También integró la primera convención constituyente para escribir una nueva Constitución. En julio cumple 60 años.

En su trayectoria profesional, ha estado en AJ Consultores, Pérez de Arce Abogados, Passano y Compañía y PwC, y ha sido director de varias empresas como Principal Financial Group, Gasco, Enap, Canal 13 y Iberiólica. En su LinkedIn figura como director de Banco Ripley.

Cercano al actual Presidente José Antonio Kast, su nombre circuló como candidato para diversos cargos, ministeriales y de empresas públicas, pero hasta ahora no ha sido designado en ninguno. Su llegada a Oro Blanco no lo inhabilitaría para entrar a directorios de empresas públicas, pero probablemente sí sea incompatible con cargos de alta dedicación en los que ha sido mencionado, como la presidencia de la petrolera Enap.

Rodrigo Álvarez también es cercano a Julio Ponce Lerou: fue uno de los asistentes a su cumpleaños número 80 en Curacaví, en noviembre pasado, festejo al que llegó también el senador UDI Javier Macaya y otro ex diputado de la misma colectividad, Cristian Leay, además de empresarios como Leonidas Vial, Isidoro Quiroga y el entonces gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, hoy canciller.

Tampoco es un desconocido para el presidente de todas las sociedades cascadas, el empresario Rafael Guilisasti, ex vicepresidente de la Sofofa y ex presidente de la CPC. Álvarez ha estado en gremios empresariales como Sofofa, Copsa, AB Chile y Amcham.

El actual directorio de Oro Blanco lo preside Guilisasti, también presidente de Viña Concha y Toro, y lo integran, desde 2024, tres de los cuatro hijos de Julio Ponce: Francisca, designada oficialmente en 2025 como su heredera, Daniela y Alejandro Ponce Pinochet. También está el abogado Andrés Nieme; un histórico asesor de Ponce, Patricio Philipps; y el independiente Fanor Velasco, propuesto por Norte Grande hace dos años para el directorio. La próxima semana se sabrá quienes repostulan a la mesa.

El otro candidato a director independiente de Oro Blanco es Ignacio Ugarte de la Carrera, ingeniero comercial de la Universidad Católica y con más de 18 años de trayectoria en mercados financieras, con cargos en Explorador Capital (Buenos Aires y Nueva York); Núcleo Capital (Sao Paulo); Bancard Investments (Chile) donde ejerció como portfolio manager e IM Trust (Chile) en la división de banca de inversiones, describe la presentación oficial de su candidatura. Ugarte fue propuesto por BTG a nombre de accionistas minoritarios.

Y en Potasios

La otra sobreviviente de las fusiones, también tiene ya dos candidatos a director independiente. El primer es también postulado por Norte Grande, la que controla Julio Ponce.

Es un abogado de la Universidad Católica, ex abogado senior de Claro y Cia de 2022 a 2024 y ahora socio fundador de DEFIM, firma especializada en asesoría tributaria y corporativa. Javier Undurraga Breitling trabajó antes en PwC y en el Servicio de Impuestos Internos.

Las AFP, en tanto, postularon a Sebastián Morales Mena, ingeniero civil de Universidad Católica de Chile que ha ocupado cargos cargos relevantes en empresas de infraestructura como Abertis y OHL Concesiones.