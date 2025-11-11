Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

Julio Ponce Lerou cumple sus 80 años este jueves 13 de noviembre, pero los festejó anticipadamente el domingo 9, en su parcela en Curacaví, a partir de las 13 horas.

El evento fue proporcional a sus ocho décadas. El ex presidente de SQM convocó a amigos y parientes a una celebración que no solía hacer, pero que ya tuvo una versión en el mismo lugar el año pasado, cuando cumplió 79 años. Llegaron entre 70 y 80 personas, calcula un asistente.

El accionista principal de SQM, controlador de las sociedades que forman el grupo cascadas, está retirado formalmente de la minera no metálica desde hace exactamente una década, cuando dejó la mesa, en abril de 2015, tras el escándalo de los pagos políticos. Y también de las cinco sociedades cascadas -Norte Grande, Oro Blanco, Nitratos, Potasios y Pampa Calichera-, cuya presidencia y directorio abandonó en septiembre de ese mismo año, cediendo su posición a Rafael Guilisasti, el expresidente de la CPC y accionista de la viña Concha y Toro.

Representantes de todas esas compañías asistieron a la velada que festejó a Julio Ponce con un almuerzo tipo bufé.

El cumpleaños de Julio Ponce. En la imagen, Rafael Guilisasti.

Por ejemplo, fue el empresario Rafael Guilisasti, presidente de las cinco cascadas, y un director de una de esas sociedades, Cristian Leay, ingeniero en minas que integra la mesa de Nitratos de Chile S.A., y que fue diputado por la UDI por el distrito 19 de la Región Metropolitana por cuatro períodos consecutivos, desde 1990 a 2006.

Por SQM fueron altos directivos y ejecutivos de la compañía. Llegaron su actual presidenta del directorio, Gina Ocqueteau, y su predecesor y ahora vicepresidente del directorio, Gonzalo Guerrero. Ambos fueron el año pasado al mismo evento. También llegó el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, quien lidera la compañía desde 2018, cuando reemplazó a Patricio de Solminihac, el CEO que a su vez sucedió a Patricio Contesse González, el gerente general de la compañía por casi 30 años que salió a la fuerza en marzo de 2015.

El cumpleaños de Julio Ponce. En la imagen, Gina Ocqueteau, presidenta de SQM.

Contesse González, uno de los grandes amigos de Julio Ponce desde fines de los años 70, cuando coincidieron en empresas dependientes de Corfo, también estuvo en los festejos. Tenía buenas razones para celebrar: 19 días antes había sido absuelto por el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago de los delitos tributarios, cohecho y soborno por los que había sido acusado por la Fiscalía. Su abogado, Samuel Donoso, quien lo defendió durante la última década, también estuvo en Curacaví el domingo.

Hubo otros abogados: Roberto Guzmán Lyon, asesor legal de Julio Ponce de toda la vida, y Darío Calderón, amigo de juventud.

El cumpleaños de Juio Ponce. En la imagen, Dario Calderon, Abogado y asesor de inversionistas. Andres Perez

Quien no asistió ya por segundo año consecutivo fue otro abogado, mucho más joven: Patricio Contesse Fica, brazo derecho de Ponce desde hace más de una década, pero de quien se distanció irremediablemente en los últimos años. Dejó las cinco cascadas y la vicepresidencia de SQM, donde sigue como director.

El cumpleaños de Julio Ponce. En la imagen, Patricio Contesse Fica. Andres Perez

En la representación empresarial se cuentan amigos de larga data de Julio Ponce. Entre ellos estuvieron el socio de LarrainVial, Leonidas Vial Echeverría, cuya gestora de inversiones ha tenido a Ponce como cliente por años; y el empresario Isidoro Quiroga, el ex dueño de Australis, la salmonera que le vendió a la china Joyvio en 2019 en US$ 921 millones y que, cuatro años, más tarde, lo demandó en un juicio arbitral que la firma internacional ganó parcialmente. Quiroga presentó un recurso de nulidad por un fallo que lo condenó a pagar US$ 300 millones.

El cumpleaños de Julio Ponce. En la imagen, Isidoro Quiroga. MARIO TELLEZ

Ellos compartieron con Andrés Serra Cambiaso, ingeniero civil de 62 años, miembro del directorio de la Clínica Indisa, donde tiene el 4,31% a través de Camogli Inv. Andrés Serra es uno de los estrechos asesores del candidato republicano José Antonio Kast y lo ha acompañado a algunos encuentros empresariales. También asistió otro alto ejecutio de empresas: Francisco Pérez Mackenna, gerente general del holding Quiñenco, del grupo Luksic.

Políticos y familia

A los 80 de Julio Ponce también concurrieron dos políticos de larga carrera. Uno de ellos fue el senador por la Región de O’Higgins y expresidente de la UDI, Javier Macaya, quien fue junto a su actual pareja.

El otro es un ex diputado y ex ministro de Energía en el primero gobierno de Sebastián Piñera, hoy integrante del comando de José Antonio Kast: Rodrigo Álvarez Zenteno.

También hubo una mesa con gente del mundo de la equitación, un deporte que Ponce practicó durante años y que ya abandonó, tras sufrir varios accidentes.

El cumpleaños de Julio Ponce. En la imagen, Javier Macaya. Andres Perez

Y por último, la familia. Según asistentes, estuvieron los tres hermanos del mayor del clan Ponce Lerou: Gustavo, a quien algunos en el evento lo llaman el “japonés”, por su extenso pasado en ese país, donde llegó a ser embajador de Chile, a fines de los ochenta; su hermana doctora, Lucía, la Chía; y su eterno lugarteniente, Eugenio, a quien Julio Ponce le dice “pequeño”.

Eugenio habló en el evento, lo mismo que el propio Julio Ponce y la tercera de sus cuatro hijos, quienes estuvieron en el cumpleaños, dicen testigos. Francisca Ponce Pinochet, quien dedicó palabras a su padre, fue la escogida por Julio Ponce para encabezar los negocios familiares, en una pública transferencia de poder realizada en junio, cuando anunció un retiro que formalmente había ejecutado hace una década.

El cumpleaños de Julio Ponce. En la imagen, Rodrigo Álvarez.

“Dejaré de ser protagonista de esta historia”, manifestó entonces. “Lego el control y dirección, en lo profesional y patrimonial, de lo que viene a mi familia, representada para estos efectos en mi hija Francisca Ponce, la que será acompañada, al igual que siempre lo hizo conmigo, del invaluable consejo de mi hermano Eugenio Ponce”, escribió Julio Ponce Lerou.