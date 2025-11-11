OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    Los festejos se realizaron el domingo pasado, en su fundo en la comuna de Curacaví. Entre los empresarios amigos de Ponce asistieron Isidoro Quiroga, Leonidas Vial y Francisco Pérez Mackenna. También estuvo el senador Javier Macaya y el exministro Rodrigo Álvarez, hoy miembro del equipo de José Antonio Kast. Y por supuesto, toda su familia.

    Víctor CofréPor 
    Víctor Cofré
    19 Marzo 2024 El empresario Julio Ponce Lerou junto a su hija Francisca Ponce Pinochet en seminario Latam Focus 2024 organizado por BTG Pactual. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Julio Ponce Lerou cumple sus 80 años este jueves 13 de noviembre, pero los festejó anticipadamente el domingo 9, en su parcela en Curacaví, a partir de las 13 horas.

    El evento fue proporcional a sus ocho décadas. El ex presidente de SQM convocó a amigos y parientes a una celebración que no solía hacer, pero que ya tuvo una versión en el mismo lugar el año pasado, cuando cumplió 79 años. Llegaron entre 70 y 80 personas, calcula un asistente.

    El accionista principal de SQM, controlador de las sociedades que forman el grupo cascadas, está retirado formalmente de la minera no metálica desde hace exactamente una década, cuando dejó la mesa, en abril de 2015, tras el escándalo de los pagos políticos. Y también de las cinco sociedades cascadas -Norte Grande, Oro Blanco, Nitratos, Potasios y Pampa Calichera-, cuya presidencia y directorio abandonó en septiembre de ese mismo año, cediendo su posición a Rafael Guilisasti, el expresidente de la CPC y accionista de la viña Concha y Toro.

    Representantes de todas esas compañías asistieron a la velada que festejó a Julio Ponce con un almuerzo tipo bufé.

    El cumpleaños de Julio Ponce. En la imagen, Rafael Guilisasti.

    Por ejemplo, fue el empresario Rafael Guilisasti, presidente de las cinco cascadas, y un director de una de esas sociedades, Cristian Leay, ingeniero en minas que integra la mesa de Nitratos de Chile S.A., y que fue diputado por la UDI por el distrito 19 de la Región Metropolitana por cuatro períodos consecutivos, desde 1990 a 2006.

    Por SQM fueron altos directivos y ejecutivos de la compañía. Llegaron su actual presidenta del directorio, Gina Ocqueteau, y su predecesor y ahora vicepresidente del directorio, Gonzalo Guerrero. Ambos fueron el año pasado al mismo evento. También llegó el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, quien lidera la compañía desde 2018, cuando reemplazó a Patricio de Solminihac, el CEO que a su vez sucedió a Patricio Contesse González, el gerente general de la compañía por casi 30 años que salió a la fuerza en marzo de 2015.

    El cumpleaños de Julio Ponce. En la imagen, Gina Ocqueteau, presidenta de SQM.

    Contesse González, uno de los grandes amigos de Julio Ponce desde fines de los años 70, cuando coincidieron en empresas dependientes de Corfo, también estuvo en los festejos. Tenía buenas razones para celebrar: 19 días antes había sido absuelto por el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago de los delitos tributarios, cohecho y soborno por los que había sido acusado por la Fiscalía. Su abogado, Samuel Donoso, quien lo defendió durante la última década, también estuvo en Curacaví el domingo.

    Hubo otros abogados: Roberto Guzmán Lyon, asesor legal de Julio Ponce de toda la vida, y Darío Calderón, amigo de juventud.

    El cumpleaños de Juio Ponce. En la imagen, Dario Calderon, Abogado y asesor de inversionistas. Andres Perez

    Quien no asistió ya por segundo año consecutivo fue otro abogado, mucho más joven: Patricio Contesse Fica, brazo derecho de Ponce desde hace más de una década, pero de quien se distanció irremediablemente en los últimos años. Dejó las cinco cascadas y la vicepresidencia de SQM, donde sigue como director.

    El cumpleaños de Julio Ponce. En la imagen, Patricio Contesse Fica. Andres Perez

    En la representación empresarial se cuentan amigos de larga data de Julio Ponce. Entre ellos estuvieron el socio de LarrainVial, Leonidas Vial Echeverría, cuya gestora de inversiones ha tenido a Ponce como cliente por años; y el empresario Isidoro Quiroga, el ex dueño de Australis, la salmonera que le vendió a la china Joyvio en 2019 en US$ 921 millones y que, cuatro años, más tarde, lo demandó en un juicio arbitral que la firma internacional ganó parcialmente. Quiroga presentó un recurso de nulidad por un fallo que lo condenó a pagar US$ 300 millones.

    El cumpleaños de Julio Ponce. En la imagen, Isidoro Quiroga. MARIO TELLEZ

    Ellos compartieron con Andrés Serra Cambiaso, ingeniero civil de 62 años, miembro del directorio de la Clínica Indisa, donde tiene el 4,31% a través de Camogli Inv. Andrés Serra es uno de los estrechos asesores del candidato republicano José Antonio Kast y lo ha acompañado a algunos encuentros empresariales. También asistió otro alto ejecutio de empresas: Francisco Pérez Mackenna, gerente general del holding Quiñenco, del grupo Luksic.

    Políticos y familia

    A los 80 de Julio Ponce también concurrieron dos políticos de larga carrera. Uno de ellos fue el senador por la Región de O’Higgins y expresidente de la UDI, Javier Macaya, quien fue junto a su actual pareja.

    El otro es un ex diputado y ex ministro de Energía en el primero gobierno de Sebastián Piñera, hoy integrante del comando de José Antonio Kast: Rodrigo Álvarez Zenteno.

    También hubo una mesa con gente del mundo de la equitación, un deporte que Ponce practicó durante años y que ya abandonó, tras sufrir varios accidentes.

    El cumpleaños de Julio Ponce. En la imagen, Javier Macaya. Andres Perez

    Y por último, la familia. Según asistentes, estuvieron los tres hermanos del mayor del clan Ponce Lerou: Gustavo, a quien algunos en el evento lo llaman el “japonés”, por su extenso pasado en ese país, donde llegó a ser embajador de Chile, a fines de los ochenta; su hermana doctora, Lucía, la Chía; y su eterno lugarteniente, Eugenio, a quien Julio Ponce le dice “pequeño”.

    Eugenio habló en el evento, lo mismo que el propio Julio Ponce y la tercera de sus cuatro hijos, quienes estuvieron en el cumpleaños, dicen testigos. Francisca Ponce Pinochet, quien dedicó palabras a su padre, fue la escogida por Julio Ponce para encabezar los negocios familiares, en una pública transferencia de poder realizada en junio, cuando anunció un retiro que formalmente había ejecutado hace una década.

    El cumpleaños de Julio Ponce. En la imagen, Rodrigo Álvarez.

    “Dejaré de ser protagonista de esta historia”, manifestó entonces. “Lego el control y dirección, en lo profesional y patrimonial, de lo que viene a mi familia, representada para estos efectos en mi hija Francisca Ponce, la que será acompañada, al igual que siempre lo hizo conmigo, del invaluable consejo de mi hermano Eugenio Ponce”, escribió Julio Ponce Lerou.

    Lee también:

    Más sobre:EmpresasPerfilSQMJulio Ponce

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran

    Gustavo Gatica: “Cometimos el error de pensar que toda esa gente que salió a marchar en 2019 era de izquierda”

    La presión sobre el FA por mantenerse como la bancada más grande de la izquierda

    Funcionario del Poder Judicial ataca a administrador de la Corte de Arica y es abatido por gendarmes y carabineros

    Forum proyecta leve alza en venta de vehículos en 2026, debido a bajo crecimiento de la economía y aún altas tasas

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    4.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    5.
    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Gustavo Gatica: “Cometimos el error de pensar que toda esa gente que salió a marchar en 2019 era de izquierda”
    Chile

    Gustavo Gatica: “Cometimos el error de pensar que toda esa gente que salió a marchar en 2019 era de izquierda”

    La presión sobre el FA por mantenerse como la bancada más grande de la izquierda

    Funcionario del Poder Judicial ataca a administrador de la Corte de Arica y es abatido por gendarmes y carabineros

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran
    Negocios

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran

    Forum proyecta leve alza en venta de vehículos en 2026, debido a bajo crecimiento de la economía y aún altas tasas

    IPSA corta racha de alzas contagiado por caídas en Wall Street, pero dólar baja de $930

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años
    Tendencias

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Christian Garin vence al argentino Alex Barrena para avanzar a cuartos del Challenger de Montevideo y acercarse al top 100
    El Deportivo

    Christian Garin vence al argentino Alex Barrena para avanzar a cuartos del Challenger de Montevideo y acercarse al top 100

    Francia clasifica al Mundial 2026 con una goleada y Cristiano Ronaldo se hace expulsar en la caída de Portugal

    Se fue aplaudiendo al árbitro: la agresión de Cristiano Ronaldo que produjo su expulsión ante Irlanda

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica
    Finde

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro
    Cultura y entretención

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro

    Catherine Lacey, escritora: “Los detectives salvajes me parece una locura. Es imposible no amarlo”

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”

    EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”
    Mundo

    EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”

    Las razones de los diputados franceses para suspender la controvertida reforma de pensiones de Macron

    A 40 años de la catástrofe de Armero: una tragedia que marcó la historia de Colombia

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp
    Paula

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?