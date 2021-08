SAAM reporta alza de 26% en ingresos durante el segundo trimestre por mayor actividad portuaria

Positivos números fueron los que informó SAAM, firma que presta servicios portuarios, de remolque y logística controlada por el grupo Luksic. Durante el segundo trimestre generó utilidades por US$ 19 millones, lo que si bien representan un crecimiento de un 33% respecto al mismo período de 2020, aún no alcanzan los niveles previos a la pandemia.

El Ebitda, por su parte, llegó a US$ 71 millones y las ventas consolidadas -que aumentaron en US$ 44,5 millones durante el período- alcanzaron los US$ 187,9 millones, registrando así un alza de 31% y 26%, respectivamente.

De esta manera, en el primer semestre se acumularon ventas por US$ 356,3 millones (+23%) y un Ebitda de US$ 133 millones (+21%).

Si se observan los resultados respecto a las distintas divisiones, entre abril y junio de 2021 las ventas en el sector de remolcadores alcanzaron US$ 88 millones, que implica un aumento de un 26%; y el Ebitda lo hizo con US$ 38 millones, es decir, un 18% más.

Un incremento que, a juicio de la empresa, se vincula a una “mayor actividad en faenas portuarias, principalmente en nuestras operaciones internacionales, nuevos contratos en la industria del oil&gas y los efectos por la consolidación de Intertug”.

Por otra parte, en la División Terminales Portuarios, las ventas sumaron US$ 71 millones y el Ebitda llegó a US$ 27 millones, es decir, un 12% y 10%, respectivamente.

Respecto a esta división, SAAM señaló que se reportó un aumento de actividad en los terminales extranjeros, en especial TPG en Ecuador, que recibió cargas desviadas desde Callao, mientras que STI e ITI en Chile registraron un aumento de transferencias.

Finalmente, en la División Logística las ventas totalizaron US$ 30 millones (+158%) y el Ebitda US$ 9 millones (+200%).

Macario Valdés, gerente general de SAAM, señaló que las utilidades de la compañía “son números positivos” y responden a un crecimiento “reflejo del efecto de las adquisiciones de Aerosan e Intertug y la integración de estos nuevos activos a nuestro modelo operacional”. A lo que se suman nuevos contratos en remolcadores, “así como también la recuperación de las importaciones que están experimentando las economías globales”.

Y agregó que si bien los volúmenes de transferencia han aumentado, aún no se llega a los niveles previos a la pandemia.

“Hemos logrado dar continuidad en nuestros servicios con un importante esfuerzo de nuestros equipos y un alza en costos para resguardarnos del Covid-19. La diversificación de nuestros activos y la solidez de nuestro modelo operacional nos ha ayudado a enfrentar de mejor modo esta contingencia”, comentó.