SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Salarios reales en Chile siguen creciendo, pero a un ritmo menor

Medido en doce meses el índice real de remuneraciones, que descuenta la variación de la inflación, anotó un incremento de 3,2% en junio.

Por 
Patricia San Juan

Los sueldos de los trabajadores en Chile siguieron expandiéndose. De acuerdo a los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el índice real de remuneraciones, que descuenta la variación de la inflación, registró un aumento mensual de 1,1%, mientras que en términos desestacionalizados subió 0,6%.

En tanto el doce meses el indicador anotó un incremento de 3,2% mientras que en lo que va del año suma un avance de 1,6%.

Sin embargo, el alza interanual fue menor al aumento de 3,5% que se registró en abril y mayo.

Por su parte los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron alzas en doce meses de 7,5% y 7,8%, respectivamente.

Según sector económico, comercio, construcción e industria manufacturera tuvieron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores.

La remuneración media por hora ordinaria se situó en $6.961, anotando un aumento interanual de 8,2%. Para las mujeres, el valor alcanzó $6.748, lo que significó una variación anual de 7,9%; mientras que para los hombres se situó en $7.156, registrando un incremento de 8,4% en el mismo período.

El costo laboral medio por hora total fue $7.955, anotando un crecimiento de 8,2% en doce meses. Este valor se ubicó en $7.683 para las mujeres, con un alza de 8%, y en $8.205 para los hombres, con un aumento de 8,5% en el mismo período.

Más sobre:Mercado LaboralRemuneraciones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Empresas prevén que desempeño de sus negocios será igual o mejor en un año

Crimen organizado: desbaratan banda que “loteaba” terrenos en toma de Alto Hospicio

La grave denuncia contra Víctor Providel que presentó la abogada de la denunciante y que complica el caso de Manuel Monsalve

Fondo de private equity brasilero sale de Adelco, la firma de distribución de la familia Paulmann Mast

Gremios presentan propuestas para políticas públicas: “Lo que queremos con esto es una señal de esperanza”

El programa de las primarias que complica a Jeannette Jara

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

3.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

4.
Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

5.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

Batalla campal obliga a cancelar concierto de Damas Gratis en Bogotá

Batalla campal obliga a cancelar concierto de Damas Gratis en Bogotá

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

Servicios

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Estos son los desvíos de tránsito para autos y transporte público por el cierre del puente Lo Saldes

Estos son los desvíos de tránsito para autos y transporte público por el cierre del puente Lo Saldes

Rating del miércoles 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Crimen organizado: desbaratan banda que “loteaba” terrenos en toma de Alto Hospicio
Chile

Crimen organizado: desbaratan banda que “loteaba” terrenos en toma de Alto Hospicio

La grave denuncia contra Víctor Providel que presentó la abogada de la denunciante y que complica el caso de Manuel Monsalve

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Empresas prevén que desempeño de sus negocios será igual o mejor en un año
Negocios

Empresas prevén que desempeño de sus negocios será igual o mejor en un año

Fondo de private equity brasilero sale de Adelco, la firma de distribución de la familia Paulmann Mast

Gremios presentan propuestas para políticas públicas: “Lo que queremos con esto es una señal de esperanza”

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos
Tendencias

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos

Cómo es por dentro el restaurante de Tesla de Elon Musk en Los Ángeles

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Expresidente de Flamengo golpea la mesa por el nuevo contrato de Erick Pulgar: “Es un error grave”
El Deportivo

Expresidente de Flamengo golpea la mesa por el nuevo contrato de Erick Pulgar: “Es un error grave”

Una jornada para el olvido: Gonzalo Tapia falla un penal en la eliminación de Sao Paulo de la Copa de Brasil

La lista de candidatos que sueñan con obtener el Balón de Oro 2025

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Ricky Martin inaugura el nuevo estadio Claro Arena de la UC
Cultura y entretención

Ricky Martin inaugura el nuevo estadio Claro Arena de la UC

Lars Ulrich de Metallica revela su último encuentro con Ozzy Osbourne antes de su muerte

Muere a los 88 años Eddie Palmieri, leyenda de la salsa y la música latina

Netanyahu plantea tomar el control de Gaza “por seguridad” y propone un gobierno de transición árabe
Mundo

Netanyahu plantea tomar el control de Gaza “por seguridad” y propone un gobierno de transición árabe

Putin propone Emiratos Árabes Unidos como sede para la reunión con Trump sobre la guerra de Ucrania

Médicos Sin Fronteras denuncia que puntos de distribución de alimentos de la Fundación Humanitaria de Gaza son “trampas mortales”

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?
Paula

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida

Mujeres que impactan: Blanca Zegers y su terapia con caballos