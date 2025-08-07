Salarios reales en Chile siguen creciendo, pero a un ritmo menor

Los sueldos de los trabajadores en Chile siguieron expandiéndose. De acuerdo a los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el índice real de remuneraciones, que descuenta la variación de la inflación, registró un aumento mensual de 1,1%, mientras que en términos desestacionalizados subió 0,6%.

En tanto el doce meses el indicador anotó un incremento de 3,2% mientras que en lo que va del año suma un avance de 1,6%.

Sin embargo, el alza interanual fue menor al aumento de 3,5% que se registró en abril y mayo.

Por su parte los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron alzas en doce meses de 7,5% y 7,8%, respectivamente.

Según sector económico, comercio, construcción e industria manufacturera tuvieron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores.

La remuneración media por hora ordinaria se situó en $6.961, anotando un aumento interanual de 8,2%. Para las mujeres, el valor alcanzó $6.748, lo que significó una variación anual de 7,9%; mientras que para los hombres se situó en $7.156, registrando un incremento de 8,4% en el mismo período.

El costo laboral medio por hora total fue $7.955, anotando un crecimiento de 8,2% en doce meses. Este valor se ubicó en $7.683 para las mujeres, con un alza de 8%, y en $8.205 para los hombres, con un aumento de 8,5% en el mismo período.