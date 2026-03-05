SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Salarios reales siguen creciendo, pero desaceleran su ritmo de aumento

    En enero el Índice de Remuneraciones Real acumuló un alza de 2% en doce meses, versus el incremento de 2,4% anotado a diciembre.

    Por 
    Patricia San Juan
    Salarios reales siguen creciendo, pero desaceleran su ritmo de aumento. Andrzej Rostek

    Los salarios reales, que descuentan la variación de la inflación, registraron una variación mensual nula en enero y acumularon una expansión de 2% medida en doce meses.

    De este modo, de acuerdo a los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el crecimiento del Índice Real de Remuneraciones se desaceleró respecto al aumento de 2,4% anotado a diciembre.

    Según el reporte los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron aumentos interanuales de 4,9% y 5,7%, respectivamente en enero.

    Por sector económico, comercio, construcción e industria manufacturera tuvieron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores.

    Las empresas pequeñas tuvieron alzas interanuales de 6,1% en el IR y 6,6% en el ICL, seguidas por las medianas (5,4% en el IR y 6,5% en el ICL) y las grandes (4,2% en el IR y 5,1% en el ICL).

    Remuneración por hora

    En doce meses, las horas totales medias subieron 0,3%. Las horas ordinarias se incrementaron en un 0,4%, mientras que las horas extraordinarias aumentaron un 0,1%.

    La remuneración media por hora ordinaria se situó en $7.212. Para las mujeres, el valor alcanzó $7.031 y para los hombres, $7.378.

    El INE define como remuneración el conjunto de contraprestaciones en dinero y en especies valuables en dinero que debe percibir una persona que se emplea en una empresa por causa del contrato de trabajo, en razón a su empleo o función.

    De este monto se excluyen las devoluciones realizadas por quien emplea a la persona trabajadora por causa de gastos del propio trabajo, tales como movilización y colación.

    Más sobre:Mercado laboralRemuneracionesSalariosINE

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boccardo acusa que la oposición no tiene interés de avanzar con el proyecto de sala cuna o tiene una iniciativa distinta

    Inchcape proyecta un crecimiento con cautela para el mercado automotor chileno en 2026 y apuesta más para 2027

    Mapa Nutricional 2025: uno de cada cuatro niños en Chile es obeso

    En medio de tensión por quiebre con Kast: Boric insiste en que “es importante la voluntad de diálogo”

    Firma de internet satelital de Elon Musk creció más de 70% en Chile en 2025, bordeando los 130 mil clientes

    La última ofensiva de AB InBev en contra de CCU que reflota “guerra de la cerveza” en el TDLC

    Lo más leído

    1.
    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    2.
    Licencias médicas de funcionarios públicos que viajaron al exterior sumaron US$28 millones y fueron de 18 días promedio

    Licencias médicas de funcionarios públicos que viajaron al exterior sumaron US$28 millones y fueron de 18 días promedio

    3.
    Mercados subieron tras garantías de EE.UU. al tránsito del petróleo por Ormuz, pero en Chile las bencinas subirán $20

    Mercados subieron tras garantías de EE.UU. al tránsito del petróleo por Ormuz, pero en Chile las bencinas subirán $20

    4.
    En duro informe el CFA reprueba la gestión y los resultados fiscales del gobierno de Boric

    En duro informe el CFA reprueba la gestión y los resultados fiscales del gobierno de Boric

    5.
    Programa de beneficios: Banco Santander extiende la vigencia de una maleta gratis en alianza con Latam Pass

    Programa de beneficios: Banco Santander extiende la vigencia de una maleta gratis en alianza con Latam Pass

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Rating del miércoles 4 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina que están vigentes durante marzo

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina que están vigentes durante marzo

    Temblor hoy, jueves 5 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 5 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Mapa Nutricional 2025: uno de cada cuatro niños chilenos es obeso
    Chile

    Mapa Nutricional 2025: uno de cada cuatro niños chilenos es obeso

    En medio de tensión por quiebre con Kast: Boric insiste en que “es importante la voluntad de diálogo”

    Sin Marco Rubio: Casa Blanca da a conocer delegación que asistirá a cambio de mando de Kast

    Boccardo acusa que la oposición no tiene interés de avanzar con el proyecto de sala cuna o tiene una iniciativa distinta
    Negocios

    Boccardo acusa que la oposición no tiene interés de avanzar con el proyecto de sala cuna o tiene una iniciativa distinta

    Inchcape proyecta un crecimiento con cautela para el mercado automotor chileno en 2026 y apuesta más para 2027

    Firma de internet satelital de Elon Musk creció más de 70% en Chile en 2025, bordeando los 130 mil clientes

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo
    Tendencias

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    DT de Palestino explica el baile táctico que le dio a Paqui Meneghini en la U para eliminarlo en la Sudamericana
    El Deportivo

    DT de Palestino explica el baile táctico que le dio a Paqui Meneghini en la U para eliminarlo en la Sudamericana

    Argentina y España toman nota: la UEFA saca la voz por la Finalissima

    Joaquín Niemann tiene un tibio comienzo en el LIV de Hong Kong

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Muere António Lobo Antunes, histórico escritor portugués y coloso de las letras europeas
    Cultura y entretención

    Muere António Lobo Antunes, histórico escritor portugués y coloso de las letras europeas

    Himnos y un abrazo discreto a David Bowie: descifrando Master of Puppets, el disco más ambicioso de Metallica

    Harry Styles aborda la muerte de Liam Payne: “Es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a ti”

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de atacar “de forma deliberada” a civiles para “causar el máximo sufrimiento”
    Mundo

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de atacar “de forma deliberada” a civiles para “causar el máximo sufrimiento”

    Estrecho de Ormuz: La relevancia para el mercado global del paso ocupado por Irán

    Israel emite una “advertencia urgente” para que todos los libaneses se trasladen al norte del río Litani

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana