Salarios reales siguen creciendo, pero desaceleran su ritmo de aumento

Los salarios reales, que descuentan la variación de la inflación, registraron una variación mensual nula en enero y acumularon una expansión de 2% medida en doce meses.

De este modo, de acuerdo a los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el crecimiento del Índice Real de Remuneraciones se desaceleró respecto al aumento de 2,4% anotado a diciembre.

Según el reporte los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron aumentos interanuales de 4,9% y 5,7%, respectivamente en enero.

Por sector económico, comercio, construcción e industria manufacturera tuvieron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores.

Las empresas pequeñas tuvieron alzas interanuales de 6,1% en el IR y 6,6% en el ICL, seguidas por las medianas (5,4% en el IR y 6,5% en el ICL) y las grandes (4,2% en el IR y 5,1% en el ICL).

Remuneración por hora

En doce meses, las horas totales medias subieron 0,3%. Las horas ordinarias se incrementaron en un 0,4%, mientras que las horas extraordinarias aumentaron un 0,1%.

La remuneración media por hora ordinaria se situó en $7.212. Para las mujeres, el valor alcanzó $7.031 y para los hombres, $7.378.

El INE define como remuneración el conjunto de contraprestaciones en dinero y en especies valuables en dinero que debe percibir una persona que se emplea en una empresa por causa del contrato de trabajo, en razón a su empleo o función.

De este monto se excluyen las devoluciones realizadas por quien emplea a la persona trabajadora por causa de gastos del propio trabajo, tales como movilización y colación.