Santander Chile propone incorporar a PagoNxt como socio estratégico de Getnet

Santander Chile informó este miércoles que PagoNxt, la plataforma global de pagos de Grupo Santander que califican como “el mayor operador de adquirencia de América Latina y la península ibérica”, será parte de Getnet Chile, la red de adquirencia que opera el banco en el país.

“A través de esta alianza estratégica que ofrece escala, capacidades tecnológicas y la red internacional del Grupo, se busca potenciar el liderazgo logrado por la red de adquirencia en el mercado local”, señalaron mediante un comunicado.

Según detallaron allí, a más de cuatro desde que inició operaciones Getnet tiene el 18,9% de participación de mercado en las transacciones con tarjetas físicas y cuenta con más de 316 mil POS operativos a nivel nacional.

Esta operación deberá ser aprobada en la junta extraordinaria de accionistas del 10 de diciembre para hacerse realidad, y “contempla la incorporación de Getnet Payments, SL, una subsidiaria de PagoNxt a Getnet Chile con un 49,99% de participación y considera un pago en efectivo de $41.600 millones y un contrato de prestación de servicios a siete años renovable en beneficio de Banco Santander Chile con una valorización estimada de $45.200 millones”, detallaron.

De esta manera, explicaron que “Santander Chile mantendrá el control de Getnet, con el 50,01% de la propiedad”.

“Esta operación está en línea con ese objetivo y le permitirá al Banco acceder a más innovación continua, economías de escala, soluciones probadas globalmente y una red internacional que abre nuevas oportunidades comerciales. En suma, fortalece la competitividad y acelera la capacidad de innovación”, afirmaron.

Agregaron que “PagoNxt, el mayor adquirente de Latinoamérica y la península ibérica, posee desarrollos tecnológicos propios, ofrece servicios de valor agregado y apalanca soluciones de pago a nivel global. Procesó pagos por 222 mil millones de euros en 2024 y realizó un total de 9,8 millones de transacciones para un total de 1,2 millones de comercios”.

Así, esta alianza con PagoNxT refleja el buen momento de Getnet y lo fortalece en un

Enfatizaron que esta alianza no implica cambios contractuales ni de servicios para los actuales clientes de Getnet.