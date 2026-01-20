Se agudiza crisis financiera del grupo gastronómico Unifood

La sociedad Uniservice, filial de Unifood, que se dedica a prestar servicios de back office al grupo gastronómico, solicitó ante el 20º Juzgado Civil de Santiago la liquidación voluntaria debido a su grave situación financiera.

En el escrito presentado ante la justicia Uniservice señala que de acuerdo con el último balance registra pasivos que ascienden a $10.935.502.916 cuyo pago no puede atender debido a la falta de liquidez y de activos que la afecta.

El documento agrega que Uniservice es una empresa del grupo Unifood, uno de los mayores operadores gastronómicos de Chile, dedicados a la administración de restaurantes de comida rápida y heladerías, concentrando más de 250 puntos de venta y más de 2.200 colaboradores, y que se dedica a prestar diversos servicios de back office a las sociedades operativas de las distintas marcas y locales de su matriz.

Liquidación concursal

Añade que “en octubre de 2023, y ante una coyuntura irresistible, 3 sociedades del grupo Unifood – Cuatro SpA, Pollo Stop SpA e Ice Cream SpA (la exoperadora de las heladerías Savory), debieron iniciar procedimientos de reorganización judicial, conforme con la Ley N°20.720, con la finalidad de reestructurar sus activos y pasivos, para hacer viable la operación de las compañías y continuar con su giro".

En este sentido recuerda que “lamentablemente, y pese a los esfuerzos realizados, no fue posible cumplir con los acuerdos de reorganización aprobados por los acreedores. En consecuencia, Ice Cream SpA y Cuatro SpA se allanaron a las demandas de incumplimiento promovidas por sus acreedores, para efectos de iniciar procedimientos de liquidación concursal”.

En este contexto, precisa, Uniservice no tiene flujos para enfrentar los pasivos que le aquejan, siendo imposible hacer frente a sus obligaciones. Sostiene que “aun cuando dicho pasivo corresponde en su mayoría a pasivo existente con empresas relacionadas, los únicos ingresos de Uniservice provienen de los servicios de back office prestados a las sociedades operativas del grupo Unifood. Debido a los allanamientos antes mencionados, y las inminentes liquidaciones concursales de sociedades operativas del grupo Unifood, Uniservice ya no genera ingresos con terceros, haciendo imposible su continuidad operacional”.

Por ello enfatiza que Unisersvice “no puede hacer frente al pago de sus acreedores, al no contar con la liquidez suficiente ni activos para responder de sus obligaciones, y siendo inviable económicamente desde el punto de vista del desarrollo y explotación de su giro, debiendo ser imperiosamente liquidada en los términos que estipula la Ley”.

El grupo Unifood es controlado por el fondo de inversión Mesoamérica, basado en Costa Rica y cuyo principal aportante es Ontario Teachers Pension Plan.