SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Se agudiza crisis financiera del grupo gastronómico Unifood

    Su filial de back office Uniservice, solicitó ante la justicia la liquidación voluntaria, afirmando que tiene flujos para enfrentar las deudas que le aquejan.

    Por 
    Patricia San Juan
    Se agudiza crisis financiera del grupo gastronómico Unifood: filial Uniservice pide la liquidación voluntaria.

    La sociedad Uniservice, filial de Unifood, que se dedica a prestar servicios de back office al grupo gastronómico, solicitó ante el 20º Juzgado Civil de Santiago la liquidación voluntaria debido a su grave situación financiera.

    En el escrito presentado ante la justicia Uniservice señala que de acuerdo con el último balance registra pasivos que ascienden a $10.935.502.916 cuyo pago no puede atender debido a la falta de liquidez y de activos que la afecta.

    El documento agrega que Uniservice es una empresa del grupo Unifood, uno de los mayores operadores gastronómicos de Chile, dedicados a la administración de restaurantes de comida rápida y heladerías, concentrando más de 250 puntos de venta y más de 2.200 colaboradores, y que se dedica a prestar diversos servicios de back office a las sociedades operativas de las distintas marcas y locales de su matriz.

    Liquidación concursal

    Añade que “en octubre de 2023, y ante una coyuntura irresistible, 3 sociedades del grupo Unifood – Cuatro SpA, Pollo Stop SpA e Ice Cream SpA (la exoperadora de las heladerías Savory), debieron iniciar procedimientos de reorganización judicial, conforme con la Ley N°20.720, con la finalidad de reestructurar sus activos y pasivos, para hacer viable la operación de las compañías y continuar con su giro".

    En este sentido recuerda que “lamentablemente, y pese a los esfuerzos realizados, no fue posible cumplir con los acuerdos de reorganización aprobados por los acreedores. En consecuencia, Ice Cream SpA y Cuatro SpA se allanaron a las demandas de incumplimiento promovidas por sus acreedores, para efectos de iniciar procedimientos de liquidación concursal”.

    En este contexto, precisa, Uniservice no tiene flujos para enfrentar los pasivos que le aquejan, siendo imposible hacer frente a sus obligaciones. Sostiene que “aun cuando dicho pasivo corresponde en su mayoría a pasivo existente con empresas relacionadas, los únicos ingresos de Uniservice provienen de los servicios de back office prestados a las sociedades operativas del grupo Unifood. Debido a los allanamientos antes mencionados, y las inminentes liquidaciones concursales de sociedades operativas del grupo Unifood, Uniservice ya no genera ingresos con terceros, haciendo imposible su continuidad operacional”.

    Por ello enfatiza que Unisersvice “no puede hacer frente al pago de sus acreedores, al no contar con la liquidez suficiente ni activos para responder de sus obligaciones, y siendo inviable económicamente desde el punto de vista del desarrollo y explotación de su giro, debiendo ser imperiosamente liquidada en los términos que estipula la Ley”.

    El grupo Unifood es controlado por el fondo de inversión Mesoamérica, basado en Costa Rica y cuyo principal aportante es Ontario Teachers Pension Plan.

    Más sobre:NegociosInvolvenciaUnifoodUniservice

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”

    El fuego casi triplica su huella: incendios forestales arrasan 207% más territorio que el año pasado

    Juicio podría partir mitad de año: las diligencias que pide Monsalve y que le permitieron reabrir la investigación

    Corte de Santiago declara inadmisible segundo recurso de Sichel por concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional

    Caso de trauma ocular del 18-O: tribunal condena al Fisco a pagar $20 millones por actuar desproporcional de Carabineros

    Bancada PS desafía a Ossandón y ratifica apoyo a secretario del Senado

    Lo más leído

    1.
    La veintena de cargos que Francisco Pérez Mackenna dejará en el grupo Luksic para asumir en Cancillería

    La veintena de cargos que Francisco Pérez Mackenna dejará en el grupo Luksic para asumir en Cancillería

    2.
    Briones elogia a Quiroz en Hacienda: “Es muy inteligente (...) lo veo súper empoderado”

    Briones elogia a Quiroz en Hacienda: “Es muy inteligente (...) lo veo súper empoderado”

    3.
    Incendios ponen más presión a las arcas fiscales 2026 y enredan discusión sobre el reajuste

    Incendios ponen más presión a las arcas fiscales 2026 y enredan discusión sobre el reajuste

    4.
    FNE investiga acuerdo entre Gtd y Grupo Romero para desarrollo de data centers

    FNE investiga acuerdo entre Gtd y Grupo Romero para desarrollo de data centers

    5.
    Santander Chile emite bono en EE.UU. con resultado histórico y estima que “spreads particularmente comprimidos” se mantendrían

    Santander Chile emite bono en EE.UU. con resultado histórico y estima que “spreads particularmente comprimidos” se mantendrían

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. PSG en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. PSG en TV y streaming

    El fuego casi triplica su huella: incendios forestales arrasan 207% más territorio que el año pasado
    Chile

    El fuego casi triplica su huella: incendios forestales arrasan 207% más territorio que el año pasado

    Bancada PS desafía a Ossandón y ratifica apoyo a secretario del Senado

    Juicio podría partir mitad de año: las diligencias que pide Monsalve y que le permitieron reabrir la investigación

    Las claves para sacar provecho al Ahorro Previsional Voluntario
    Negocios

    Las claves para sacar provecho al Ahorro Previsional Voluntario

    Iansa acuerda venta de negocio de alimentos para mascotas

    Andes Copper anuncia salida de Santiago Montt y se confirma su entrada al Ministerio de Minería de Kast

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra
    Tendencias

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    Con una transferencia en el horizonte: Midtjylland asegura a Darío Osorio y extiende su vínculo hasta 2030
    El Deportivo

    Con una transferencia en el horizonte: Midtjylland asegura a Darío Osorio y extiende su vínculo hasta 2030

    Presentación goleadora: Octavio Rivero se luce con un doblete en amistoso de la U en La Cisterna

    Independiente de Avellaneda transparenta las millonarias cifras del traspaso de Felipe Loyola al Pisa

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026
    Cultura y entretención

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026

    Star Wars tras la salida de Kathleen Kennedy: qué viene para la saga en su nueva era

    “No existen ambigüedades ni fracturas”: el futuro de Quilapayún tras el alejamiento de Eduardo Carrasco de Chile

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”
    Mundo

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”

    Putin frente a la ruptura de Trump con Europa por Groenlandia: por qué es un arma de doble filo para el Kremlin

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad
    Paula

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?