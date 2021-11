Se despejan las dudas: Senado finalmente votará el cuarto retiro de fondos el próximo martes

Una verdadera teleserie ha sido la votación del cuarto retiro de fondos de las AFP en el Senado. El miércoles se fijó sesión especial para votarlo el 9 de noviembre en la mañana, pero la confirmación de covid de Gabriel Boric puso un manto de duda sobre la fecha, ya que la senadora Yasna Provoste fue contacto estrecho del candidato y diputado magallánico. Con ese telón de fondo, ayer la propia presidenta de la cámara alta, Ximena Rincón, informó que se modificó para el miércoles, y hoy volvió a ponerse en tabla en la fecha original.

Así lo confirmó el vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro, quien indicó que se mantiene la fecha de votación para el martes 9 de noviembre. Esto porque la senadora y candidata presidencial, Yasna Provoste, estará de vuelta en sus funciones ese día, tras cumplir con la cuarentena establecida por el Ministerio de Salud, que no se modifica por la confirmación de variante delta. Así la votación en general se llevará a cabo entre las 9 am y las 13:30 horas.

Los senadores de oposición trabajan en una minuta con cambios al proyecto, que podría incluir impuestos, topes máximos y cierres constitucionales, para evitar nuevos retiros y también para asegurar el avance de la iniciativa, ya que aún hay parlamentarios que mantienen en duda su apoyo. La senadora Carolina Goic (DC) no estaría por aprobarlo aunque se introduzcan modificaciones.

“Diría que va venir con impuestos, topes máximos y algunos cierres constitucionales para que no se vuelva a repetir esta situación. Los cambios tienen que ver no solo con el cuarto retiro, sino también con cambios inmediatos al sistema de pensiones. Es un compromiso para dictar normas que están ahí. Y la ley corta aún no se ha puesto en tabla. Nosotros queremos abrir el camino a los cambios en el sistema de pensiones”, dijo hace unos días el senador PS José Miguel Insulza.

Por su parte el senador PPD, Ricardo Lagos Weber indicó el miércoles pasado que el proyecto que llegó desde la Cámara no es bueno, hoy no están los votos para aprobarlo y muchos de los senadores de oposición hemos dicho que hay que hacerle modificaciones”

El proyecto necesita 26 votos para avanzar. Debido al poco tiempo con que cuenta el Senado previo a la semana distrital, es poco probable que la reforma culmine su tramitación antes de las elecciones del 21 de noviembre. Esto porque en caso de ser aprobado en sala, deberá volver a la Comisión de Constitución, para su discusión en particular. Luego debe ser votado en particular en la sala, y si se aprueba con modificaciones, debe ser ratificado por la Cámara de Diputados. De no ser así, pasaría a Comisión Mixta.