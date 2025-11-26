BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    SEC descarta por el momento nuevos responsables en el apagón del 25 de febrero

    En agosto de este año, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra el Coordinador y ocho empresas eléctricas vinculados al apagón del 25 de febrero de 2025. La SEC sigue recibiendo antecedentes en esta materia.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Valparaiso, 25 de febrero 2025 Corte de luz afecta a la region de Valparaiso Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El apagón del 25 de febrero de este año dejó al 98% de la población de Chile sin luz, afectando a regiones desde Arica hasta Los Lagos. Las responsabilidades de aquel mega corte comenzaron a aclararse cinco meses después, el 4 de agosto, cuando la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra el consejo directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) y ocho empresas eléctricas.

    Allí, la SEC deslizó que el Coordinador operó en condiciones inseguras, manteniendo la transmisión de 1.800 MW del corredor Nueva Maitencillo - Polpaico, y superando los 1.600 MW que los mismos estudios del CEN habían definido como seguros. Simultáneamente, la SEC formuló cargos a las empresas Interchile, Transelec y Engie, entre otras.

    En respuesta, a principios de septiembre de este año, el Coordinador entregó sus descargos a la formulación de la SEC, señalando que el organismo “no ha dado lugar a una operación insegura, sino que, muy por el contrario, ha coordinado la operación con estricta sujeción a la normativa vigente y al mejor criterio técnico aplicable, por lo que debe descartarse cualquier incumplimiento que se impute al respecto”.

    En esa instancia, el Coordinador solicitó la apertura de un término probatorio, donde citó a cinco testigos para que fundaran la procedencia de funcionar con el criterio n-1, y a su vez, los riesgos de operar con un criterio más exigente.

    Específicamente, la función de este criterio es asegurar que al ocurrir una contingencia, sus efectos no se propaguen a las instalaciones restantes, cuyo efecto podría causar una salida en cascada de otros componentes por sobrecargas inadmisibles o pérdida de estabilidad de frecuencia.

    El Coordinador cuenta con un consejo directivo conformado por cinco integrantes: como presidente, Juan Carlos Olmedo y como consejeros, Bernardita Espinoza, Humberto Espejo, Carlos Finat y Jaime Peralta. Quienes son elegidos por un concurso público a través del Comité Especial de Nominaciones, normado en la Ley General de Servicios Eléctricos.

    Con ello, además de la formulación mencionada, el consejo del Coordinador recibió otra más. Antes, el 25 de junio pasado, la SEC le formuló cargos por entregar información incompleta y errónea en el proceso de pago de compensaciones financieras a clientes que fueron afectados por cortes entre 2023 y 2024, particularmente en la generación y la transmisión.

    Y aunque esta formulación no tuvo directa relación con el apagón, sí habría sido una señal de autoridad tras un lento avance en la determinación de responsables para el mega corte eléctrico del 25 de febrero, según consignó Pulso.

    SEC: “No es posible determinar nuevas responsabilidades”

    Por todo ello, Pulso consultó a la SEC si es que levantarán nuevas formulaciones de cargos, particularmente contra el CEN, y si se efectuaría, en caso favorable, este año o el próximo.

    La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, precisó que “el proceso investigativo del evento del 25 de febrero, en particular, está en desarrollo, considerando las diversas aristas que contempla. Durante el desarrollo de la investigación se han asignado responsabilidades, de acuerdo con los antecedentes disponibles por esta superintendencia, lo anterior mediante las formulaciones de cargos”.

    La autoridad señaló que “tanto el Coordinador Eléctrico Nacional, CEN, como los coordinados, continúan aportando antecedentes, los que están siendo analizados y evaluados en su mérito. Por el momento, no es posible determinar nuevas responsabilidades de los actores involucrados en esta investigación, por lo que no es factible adelantar juicios”.

    Superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas: "No es posible determinar nuevas responsabilidades"

    En agosto, la SEC fijó cargos a ocho coordinados: Interchile, Transelec, Engie Energía, CGE Transmisión, Alfa Transmisora, AES Andes, Generadora Metropolitana y Bioenergía Forestales. Las compañías arriesgan multas de hasta 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), exactamente, $8.237 millones ajustados a ese mes.

    Mientras que para el consejo del Coordinador, cada consejero se expone a una multa de 30 UTA, que son $24 millones. Y eso para la formulación de cargos de agosto, el consejo suma otros $24 millones posibles por la formulación de cargos realizada por la SEC el 25 de junio, mencionada anteriormente.

    “La SEC está permanentemente supervisando el desempeño del sector identificando las oportunidades de mejora, que puedan traducirse en instrucciones específicas, generales o procesos administrativos de sanción si así correspondiera”, apuntó Cabeza.

    Además, la superintendenta de la SEC explicó que estos procesos pueden demorar meses. “La extensión de los procesos administrativos puede involucrar gestiones de un año para otro, especialmente considerando que los procesos de SEC son reclamables ante tribunales, lo que puede extender más aún la tramitación que corresponda efectuar para cada caso”, concluyó la autoridad.

    La ruta de este tipo de procedimientos comienza con una formulación de cargos, posteriormente los aludidos pueden presentar sus descargos. Luego, la SEC, tras analizar esos descargos, genera una resolución que puede ser o condenatoria, donde se aplican las multas, o absolutoria.

    Más sobre:Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)Coordinador Eléctrico Nacional (CEN)Apagón 25FEnergía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Directiva PR rechaza apoyo de militantes a Kast: “Son cómplices activos del debilitamiento progresivo del radicalismo”

    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Gobierno se impone y logra aprobar Presupuesto 2026 sin cambios en proyecciones de ingresos ni recorte de gasto

    Pensiones: elevar densidad de cotización en Chile al promedio de la UE subiría tasas de reemplazo en más de 11 puntos

    Estudiante hiere con un cuchillo a profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso

    Trump llama “fea” a una periodista después de insultar a otra diciéndole “cerdita”

    Lo más leído

    1.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    2.
    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    3.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    4.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    5.
    Presupuesto: programa de identidad de género y Fundación Salvador Allende quedan sin recursos y 14 ítems pasan a mixta

    Presupuesto: programa de identidad de género y Fundación Salvador Allende quedan sin recursos y 14 ítems pasan a mixta

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber

    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber

    Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

    Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

    Directiva PR rechaza apoyo de militantes a Kast: “Son cómplices activos del debilitamiento progresivo del radicalismo”
    Chile

    Directiva PR rechaza apoyo de militantes a Kast: “Son cómplices activos del debilitamiento progresivo del radicalismo”

    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Estudiante hiere con un cuchillo a profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso

    Gobierno se impone y logra aprobar Presupuesto 2026 sin cambios en proyecciones de ingresos ni recorte de gasto
    Negocios

    Gobierno se impone y logra aprobar Presupuesto 2026 sin cambios en proyecciones de ingresos ni recorte de gasto

    Pensiones: elevar densidad de cotización en Chile al promedio de la UE subiría tasas de reemplazo en más de 11 puntos

    SEC descarta por el momento nuevos responsables en el apagón del 25 de febrero

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía
    Tendencias

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía

    ¿Vas a ver el estreno de Stranger Things 5? Este es el resumen de todas las anteriores temporadas

    Cómo fue el paso de Ibai Llanos en Chile: todo lo que hizo y comió en su recorrido

    En vivo: Concepción recibe a Copiapó por las semifinales de la Liguilla de la Primera B
    El Deportivo

    En vivo: Concepción recibe a Copiapó por las semifinales de la Liguilla de la Primera B

    San Marcos saca una ventaja mínima ante Cobreloa en Arica en la primera semifinal de la Liguilla de Ascenso

    Champions League: el Arsenal le corta el invicto al Bayern Múnich y el Liverpool no detiene su crisis

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas
    Finde

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Los primeros detalles de la serie de Don Ramón: “Chespirito fue un éxito rotundo”
    Cultura y entretención

    Los primeros detalles de la serie de Don Ramón: “Chespirito fue un éxito rotundo”

    Así se creó revelador documental chileno sobre Palestina: “Gaza hizo que el mundo despertara”

    La trama de la salida de la Exseremi de Culturas de Magallanes y las denuncias que superó

    Trump llama “fea” a una periodista después de insultar a otra diciéndole “cerdita”
    Mundo

    Trump llama “fea” a una periodista después de insultar a otra diciéndole “cerdita”

    Venezuela recibe vuelo con 175 migrantes deportados de EE.UU. en medio de las tensiones con Washington

    Mueren dos agentes de la Guardia Nacional en un tiroteo en las proximidades de la Casa Blanca

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile