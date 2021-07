Sequía y menor abastecimiento de gas golpean los resultados de las eléctricas

La aguda sequía que afecta Chile hace más de 10 años sigue pasando la cuenta a las empresas. En esta oportunidad, las compañías eléctricas Enel Chile y Engie informaron al regulador del impacto que la escasez hídrica está generando en sus estados financieros. A ello, se sumó la consecuencia negativa del menor abastecimiento de gas.

Un día después de informar sus estados financieros, Enel Chile la eléctrica comunicó al mercado un ajuste en sus proyecciones para el ejercicio en curso, concretamente en el Plan Estratégico 2021-23. Precisó en un hecho esencial enviado a la CMF, que prevé para el ejercicio 2021 una variación negativa en el Ebitda con relación al inicialmente proyectado.

“Estimamos ahora que el Ebitda estaría en un rango entre US$ 1,1 mil millones a US$ 1,2 mil millones. En relación al CAPEX (gasto en capital), no se prevén desviaciones significativas respecto de lo informado en noviembre de 2020”, dijo en el documento firmado por Paolo Pallotti, gerente general de la compañía. La previsión anterior de Ebitda fluctuaba entre US$1,4 mil millones y US$1,5 mil millones de Ebitda.

¿Qué llevó a Enel a hacer estos ajustes? Parte de la respuesta puede estar relacionada con el cambio climático, ya que apuntó como primer factor de esto a las previsiones de una condición hidrológica más seca que la contemplada inicialmente en el Plan Estratégico. A ello se sumó la reducción en el abastecimiento de gas natural para el mercado chileno. También informó que afectan sus números los mayores precios de los commodities en el mercado internacional, así como también los efectos asociados a la pandemia Covid-19.

Engie

No fue el único actor del sector que reportó estos inconvenientes. Engie explicó en su análisis razonado adjunto a sus estados financieros que el Ebitda del primer semestre disminuyó 7% hasta US$188 millones, “producto, principalmente, de un primer trimestre afectado por aumentos en los costos marginales del sistema debido a la escasez hídrica, menor disponibilidad de gas y fallas o mantenimientos de centrales a carbón en el sistema”.

Así, sus ganancias en los primeros seis meses disminuyeron 55% interanual hasta US$30 millones. En todo caso, en el segundo trimestre hubo una mejora y sus utilidades escalaron 17% a US447,6 millones.

La acción de Enel Chile cae 2,21% (11.45 horas), la mayor baja entre las empresas IPSA.