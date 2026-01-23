SUSCRÍBETE POR $1100
    Sergio Urzúa hace dura crítica a la gestión fiscal: acusa errores que "cuestan mucho dinero", sin responsabilidades técnicas ni políticas

    El economista cree que la deuda pública superará "sin lugar a dudas" la barrera del 45% del PIB.

    David Nogales 
    David Nogales
    Qué dijo Sergio Urzúa sobre la gestión fiscal y deuda pública

    El académico de la Universidad de Meryland y director de AFP Habitat, Sergio Urzúa, hizo un buen diagnóstico del equipo económico de José Antonio Kast, particularmente sobre el “relato” que empieza a instalar en torno a la importancia del crecimiento económico y la intención de apurar iniciativas con medidas administrativas, decretos y leyes.

    Sin embargo, en conversación con radio Duna, el economista también expresó su inquietud por la situación de las cuentas fiscales, en especial el aumento que ha tenido la deuda pública en los últimos años.

    “Cuando tú miras la evolución de las cuentas fiscales, hace 10 años, exactamente casi 10 años, nosotros éramos acreedores netos. Es decir, nosotros teníamos más ahorro que deudas. Teníamos más recursos; podríamos haber pagado la deuda al tiro, si usted quiere. Y eso ha ido deteriorándose hasta hoy”.

    Qué dijo Sergio Urzúa sobre la gestión fiscal y deuda pública

    Urzúa dijo que hoy hay una deuda neta, descontando los ahorros, en torno al 26% del PIB, pero que las cifras empeoraron en esa materia y que esto no puede continuar.

    “Pasamos de 0% a 26% del PIB en aproximadamente 10 años. Un gasto público que creció entre el 2018 y el 2024 un 24% cuando la economía creció un 11%. Eso es insostenible”, afirmó.

    En ese contexto, el economista se mostró pesimista sobre la evolución de la deuda y cree que finalmente romperá la barrera del 45% del Producto Interno Bruto (PIB).

    “Tienes una presión fiscal de un montón de cosas que se hicieron en este período, que sigue sumando y que genera inercia. ¿Vamos a pasar el 45% (así) como vamos? Sí. Lo vamos a pasar, no me cabe mayor duda”, dijo el experto.

    Sergio Urzúa puso su mirada al instante en la gestión fiscal y en Dirección de Presupuestos, por los errores de cálculo en las proyecciones fiscales y también porque se ha incumplido la meta de déficit estructural por tercer año consecutivo.

    28 Noviembre 2025 Entrevista a Javiera Martinez, Directora de Presupuesto. Foto: Andres Perez Andres Perez

    “Tenemos además una institucionalidad presupuestaria que ha estado afectada. La situación de la Dipres me parece que hay que hacerse cargo. O sea, eso me parece que es evidente. Los errores que se han cometido una y otra vez sin responsabilidades políticas ni técnicas. No sabemos quiénes son los responsables de los errores. Y estos errores están costando mucho dinero”, afirmó el experto.

    Al abordar específicamente el déficit fiscal, Urzúa recordó que en el tercer trimestre de 2024, la proyección era de 1,1% y que en el primer trimestre de 2025 esa cifra ya estaba en 1,6%.

    “Después, 1,9%. Ahora estamos en 2,2% Y es probable que terminemos el año más cerca del 3. Entonces tú dices, pero eso es mucho dinero. Estamos hablando de dos puntos del PIB, estamos hablando de US$ 7.000 millones”, advirtió.

