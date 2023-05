Sernac presenta demanda colectiva contra Esval por no indemnizar cortes de agua

Ante la falta de indemnización de la empresa Esval a los consumidores, luego del extenso corte no programado de agua potable que se produjo entre el 8 y el 14 de enero pasado, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó una demanda colectiva en contra de la compañía, agregando también otros cortes del suministro desde 2021.

Según detalló en un comunicado, la acción del Sernac busca que la empresa sanitaria compense a todos los consumidores afectados, y que la justicia aplique a ESVAL las multas más altas esto es 1.800 UTM (unos $113 millones), por cada uno de los consumidores afectados por los eventos denunciados.

El corte de agua de casi una semana afectó a 33.422 clientes, principalmente de las comunas de Calle Larga y Los Andes. La empresa argumentó que, al ser una interrupción forzada por el carácter fortuito de las lluvias en la zona, no debían recibir compensación.

Sin embargo, el fenómeno meteorológico fue anunciado por la Dirección Meteorológica de Chile días antes de que ocurriera. Asimismo, Senapred detalló las posibles comunas afectadas, los días y milímetros de las precipitaciones que caerían en la zona, así como la eventual ocurrencia de eventos asociados a tormentas eléctricas en la cordillera de la Región de Valparaíso.

Al no avisar oportunamente del corte, los clientes de Esval no pudieron prepararse con antelación. La empresa tampoco indicó la duración, el horario, ni los días de reposición del suministro. Además, debieron incurrir en gastos no presupuestados en la economía familiar, tales como botellones de agua purificada y otros similares, a fin de tener agua potable.

Ante esta situación, el SERNAC ofició a la empresa para conocer las medidas de mitigación implementadas, los medios utilizados para proveer de agua a los afectados, los mecanismos de información para orientar a los usuarios, la entrega de una fecha estimativa de reposición del servicio y las indemnizaciones a los ciudadanos, a lo que la compañía no estuvo dispuesta.

Andrés Herrera, director nacional del Sernac, se reunió con el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y con la directora regional (S) de SERNAC, María Ignacia Molina, para abordar los alcances de esta demanda colectiva. Durante la reunión señaló que, en el caso de los servicios básicos, “la responsabilidad de las empresas es aún mayor, pues son esenciales para las familias y para el desarrollo de la vida en comunidad, por lo que su falta provoca un grave daño a los consumidores, particularmente a los más vulnerables”.

“La cifra es increíble, son más de 2.250 cortes no programados entre el año 2021 y el año 2023, lo que es grave porque cuando una familia se queda sin agua se altera la vida normal. Ni decir lo que ocurrió entre el 8 y el 14 de enero pasado, afectando a miles de consumidores de Calle Larga y Los Andes”, señaló el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca.

La demanda colectiva presentada contra el Sernac incluye los cortes de suministro injustificados entre 2021 y 2023, los que suman 2.253 casos. Estas interrupciones han afectado a más de un millón de clientes, en diversas comunas de la Región de Valparaíso.

Según la investigación conducida por el Sernac, la empresa no ha indemnizado a sus clientes conforme a lo dispuesto en el artículo 25A de la Ley del Consumidor por estos cortes injustificados no programados. La norma establece que las empresas deben aplicar los descuentos automáticos equivalentes a diez veces el valor promedio diario de lo facturado en el estado de cuenta anterior al de la respectiva suspensión del servicio, cuyo monto se calcula en base al monto total de la facturación, incluyendo los cargos de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.

Asimismo, la normativa sectorial establece que el agua potable sólo podrá suspenderse por razones de fuerza mayor calificadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios; o debido a interrupciones, restricciones y racionamientos programados e imprescindibles para la prestación del servicio, las que deberán ser comunicadas a la comunidad. Y, desde diciembre de 2021, los clientes tienen derecho a que la empresa informe en las boletas de cobro el tiempo por el cual el servicio se encontró interrumpido, lo que tampoco habría sido cumplido por ESVAL.