SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Sitios de apuestas online critican fallo de la Suprema y advierten que el fisco dejará de recaudar US$ 800 millones anuales

Según la agrupación, la responsabilidad de resolver esto no recae en los tribunales, sino en el Congreso Nacional.

David NogalesPor 
David Nogales
Qué dijeron los sitios de apuestas del fallo Corte Suprema

La Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea lamentó y criticó la resolución de la Corte Suprema que, en fallo dividido, acogió el recurso de Lotería de Concepción y ordenó bloquear estas plataformas de internet.

El gremio aseguró que este fallo genera incertidumbre y que privará al fisco de una recaudación anual en torno a los US$ 800 millones.

En el documento, los sitios de apuestas dijeron que el 8º Juzgado de Garantía de Santiago ordenó el cierre definitivo de esa investigación penal, y que el Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar en la causa, “ratificando lo que sostuvo desde un inicio: las apuestas en línea no están prohibidas en Chile ni constituyen delito”.

Según la agrupación, la responsabilidad de resolver esto no recae en los tribunales, sino en el Congreso Nacional.

Las plataformas online dijeron que el país necesita “con urgencia” una regulación moderna como las que existe en las economías de la OCDE.

“Nuestra posición ha sido clara y consistente: queremos que esta actividad sea regulada en Chile. Las empresas que integran esta agrupación ya operan bajo exigentes marcos normativos en otros países, con políticas de protección a menores, resguardo de datos personales y prevención de lavado de activos”, afirmó el gremio.

Lotería de Concepción, en la otra vereda

El fallo de la Corte Suprema implicó un triunfo para Lotería de Concepción, que naturalmente celebró la resolución y aseguró que va en directo beneficio de la ciudadanía.

“La Corte Suprema sienta un precedente trascendental: bloquear los sitios ilegales de apuestas online no es una opción, sino un mandato legal”, dijo la dueña del producto Kino.

En esa misma línea, afirmó que la neutralidad de red no protege actividades ilícitas y que los ISP no pueden transmitir ni promover juegos de azar que no cuenten con autorización legal expresa.

“Tal como bloquean pornografía infantil o malware, también deben impedir el acceso a sitios de apuestas ilegales”, afirmó.

Lee también:

Más sobre:ApuestasApuestas onlineCorte SupremaCasinos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Codelco nombra a Gonzalo Lara como vicepresidente de Integración de Operaciones Andina

Vivienda, campaña de Bachelet y otros: oposición invoca artículo para que el Ejecutivo responda reclamos sobre el Presupuesto

Senado aprueba a los dos nominados del gobierno para la Corte Suprema

SEC aplica multa de $ 208 millones a Gasco por explosión y posterior incendio en su planta en Maipú

“Lo que no se dijo”, un relato íntimo sobre silencios familiares, llega a los cines

Beatlemanía agenda presentación en octubre en Teatro Oriente

Lo más leído

1.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

4.
Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

5.
Toma Calicheros: abogada de la familia dueña del terreno confirma que las tierras se pondrán a la venta tras la demolición

Toma Calicheros: abogada de la familia dueña del terreno confirma que las tierras se pondrán a la venta tras la demolición

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Slavia Prague por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Slavia Prague por la Champions League en TV y streaming

Vivienda, campaña de Bachelet y otros: oposición invoca artículo para que el Ejecutivo responda reclamos sobre el Presupuesto
Chile

Vivienda, campaña de Bachelet y otros: oposición invoca artículo para que el Ejecutivo responda reclamos sobre el Presupuesto

Senado aprueba a los dos nominados del gobierno para la Corte Suprema

Incluye inspección al servicio y equipos tecnológicos: Contraloría realiza inédita fiscalización en complejo fronterizo de Colchane

SEC aplica multa de $ 208 millones a Gasco por explosión y posterior incendio en su planta en Maipú
Negocios

SEC aplica multa de $ 208 millones a Gasco por explosión y posterior incendio en su planta en Maipú

Caso Factop: Corte de San Miguel confirma fallo que revocó la suspensión condicional de los ejecutivos de Larraín Vial

Sitios de apuestas online critican fallo de la Suprema y advierten que el fisco dejará de recaudar US$ 800 millones anuales

Yo soy un vicio más: ¿vale la pena el nuevo EA Sports FC 26?
Tendencias

Yo soy un vicio más: ¿vale la pena el nuevo EA Sports FC 26?

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

En vivo: Egipto y Nueva Zelanda se enfrentan por el Mundial Sub 20, en el grupo de Chile
El Deportivo

En vivo: Egipto y Nueva Zelanda se enfrentan por el Mundial Sub 20, en el grupo de Chile

El Real Madrid barre con el Kairat Almaty en Kazajistán y suma un inicio perfecto en la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Japón en el Mundial Sub 20

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis
Finde

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

“Lo que no se dijo”, un relato íntimo sobre silencios familiares, llega a los cines
Cultura y entretención

“Lo que no se dijo”, un relato íntimo sobre silencios familiares, llega a los cines

Beatlemanía agenda presentación en octubre en Teatro Oriente

Obras de cinco países y funciones en regiones marcan la 13ª versión del festival La Rebelión de los Muñecos

Qatar dice que algunos de los puntos del plan de Trump para Gaza necesitan “aclaración” y “negociación”
Mundo

Qatar dice que algunos de los puntos del plan de Trump para Gaza necesitan “aclaración” y “negociación”

Trump y su mensaje a generales de EE.UU.: fin a “la cultura woke” en el Ejército y advertencia sobre “una invasión interior”

Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacude el centro de Filipinas

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel
Paula

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos