Sociedades Cascadas pasan de pérdidas a ganancias mientras apuestan fuerte por acciones de SQM

Listas para iniciar la segunda fase de la reestructuración están las sociedades Cascadas a través de las cuales Julio Ponce participa en la propiedad de SQM.

El viernes por la tarde Norte Grande, Oro Blanco y Potasios remitieron a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sus estados financieros al cierre del 2025, los cuales arrojaron una mejora sustancial en la última línea respecto de las pérdidas de 2024.

Con la entrega de los reportes, a hora las sociedades están en condiciones de citar a junta extraordinaria de accionistas para votar la última parte de la reestructuración societaria.

El proceso implicó en su primera fase la fusión por absorción de Pampa Calichera en Oro Blanco; la fusión inversa de Nitratos en su filial Potasios -en ambos casos el canje de acciones parte el 16 de marzo, tras el cual los títulos de las compañías absorbidas dejarán de transarse-; y la venta de la participación de Potasios en Pampa Calichera a Norte Grande, la cual ya se concretó.

En la segunda fase Global Mining, filial de Calichera, será absorbida por Oro Blanco, y se producirá la fusión por absorción inversa de Norte Grande en Oro Blanco. El calendario tentativo presentado en el roadshow anterior establece que la segunda etapa debe ser también aprobada por las respectivas juntas de accionistas, las que esperan convocar antes del 31 de marzo de este año.

Para la segunda etapa, y tal como en la primera parte de la fusión, los máximos representantes del Grupo Pampa se reunirán con los principales inversionistas minoritarios para presentar los detalles de la operación.

Según las estimaciones de las sociedades Cascadas, todo el proceso terminaría en la última parte del primer semestre de 2026, reestructuración que finalmente dejará solo a dos de las seis sociedades: Potasios, que tendría el 6,16% de SQM, y Oro Blanco con el 19,39%.

Ganancias y dividendos

En sus estados financieros, Norte Grande reportó una ganancia atribuible a los propietarios de la controladora de US$94,7 millones, una mejora relevante respecto de las pérdidas por US$118,9 millones del 2024.

En su análisis razonado, la firma indicó que el resultado “se explica principalmente por el reconocimiento de la participación en las ganancias de asociadas y negocios conjuntos que se contabilizan por el método de participación” en SQM, además del resultado positivo en la diferencia de cambio de la moneda extranjera por US$7 millones.

La mejora en la última línea además permitirá a la compañía distribuir dividendos a sus accionistas. Así, bajo el ítem de pasivos no financieros, Norte Grande informó de dividendos por pagar por US$33,7 millones, correspondiente a “la provisión efectuada de acuerdo con la política de dividendos de la sociedad y sus filiales, equivalente al 30% del resultado del ejercicio 2025″.

Cabe recordar que en 2025 SQM tuvo ganancias por US$588 millones, lo que se compara favorablemente con las pérdidas de US$404 millones que registró en 2024.

Además, la compañía detalló que los pasivos corrientes aumentaron en US$ 22 millones, un 24,3% respecto al 31 de diciembre de 2024, “principalmente por un incremento de US$ 33,9 millones en otros pasivos no financieros corrientes relacionado con la provisión de dividendos por pagar correspondientes al 30% del resultado al 31 de diciembre de 2025″.

Los estados financieros de Norte Grande al cierre del 2025 consolidan su inversión en Oro Blanco y Nitratos, y la posición de estas en Pampa Calichera, Global Mining y Potasios, las que a su vez participan en la propiedad de SQM.

Por su parte, Oro Blanco reportó ganancia atribuible a los propietarios de la controladora por US$91 millones , una mejora sobre las pérdidas de US$82,5 millones del 2024. En la misma línea, Potasios informó de ganancias por US$37,6 millones, una mejora respecto de los -US$49 millones del ejercicio previo.

Las compras de SQM

En medio del proceso de reestructuración societaria y de las fuertes caídas que sufrieron los mercados accionarios durante la semana pasada, en el contexto del conflicto bélico en Medio Oriente, las sociedades Cascadas volvieron a salir de compras y se hicieron del 0,27% de SQM por $52.459 millones.

En concreto, el vieres SQM comunicó a las bolsas que Oro Blanco adquirió el jueves 569.251 acciones serie B de la minera no metálica a un precio promedio de $63.882, una operación que implicó el desembolso de $36.365.014.630.

En total, la sociedad se hizo con el 0,19% de la empresa y alcanzó el 16,34% de las acciones.

El día de la adquisición, los papeles de SQM-B cayeron 0,93%, completando una baja de 2,55% en la semana y el mes.

Pero el viernes pasado cerraron con un alza de 1,55% al situarse en $64.990. Con este último precio, el valor de los títulos comprados el jueves alcanzó los $36.995.622.490, es decir $630.607.860 por sobre el precio pagado, equivalente a un alza de 1,73%.

Pero esta no fue la única transacción realizada por la compañía durante la semana, El miércoles Oro Blanco informó que el martes compró 237.951 acciones de SQM por $15.007.494.737, a un valor promedio de $63.070 por acción. Dicho paquete equivale al 0,08% de la propiedad de la minera no metálica.

Ese martes la acción de SQM-B cerró con una caída de 4,15%, hasta tocar un valor de $63.550,00.

Sin embargo, respecto del precio de cierre del viernes, ese paquete se valorizó en $15.464.435.490, es decir $456.940.753 más que lo pagado en la transacción, lo que implica una ganancia de 2,9%.

Con esto, las operaciones del martes y el jueves reportaron a Oro Blanco ganancias por $1.087 millones.

Cabe recordar que, durante la última semana de enero, Pampa Calichera vendió, mediante dos operaciones, títulos de la minera no metálica por un total de $53.635.310.020. En la primera operación, ocurrida el lunes 26 de enero, enajenó 63.693 acciones a un precio promedio de $73.500, por un total de $4.681.435.500. La segunda ocurrió el 27 del mismo mes, cuando vendió 672.998 títulos a un precio promedio de $72.740, lo que implicó un monto total de $48.953.874.520.

Esto implica que las compras del jueves se produjeron a un precio 10,7% menor que la última venta de enero. Es decir, las Cascadas pagaron $8.858 menos por cada papel de SQM.